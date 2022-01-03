McDonald’s избавляется от ИИ-компании. Ее покупает Mastercard

Сеть McDonald’s объявила, что продает фирме Mastercard компанию DynamicYield, чьи решения она использовала в своих цифровых киосках. Покупателю предстоит заняться дальнейшим развитием технологий искусственного интеллекта Dynamic Yield.



Два года понадобилось…

Сеть фастфуда McDonald's объявила о продаже платежному оператору Mastercard компании Dynamic Yield. McDonald's приобрел эту компанию всего два года назад за $300 млн.

DynamicYield разрабатывает решения на базе технологий искусственного интеллекта; их McDonald's использовал в своих киосках для оформления заказа и точек выдачи для автомобилистов (drive-thru, в России — «Макавто») в США, Канаде и Австралии. Предполагалось, что решения Dynamic Yield будут предлагать покупателям персонализированные промоакции исходя из даты, времени суток, текущей загруженности линии, продвигаемых продуктов и т. д.

Приобретение Dynamic Yield стало крупнейшей покупкой McDonald's за последние двадцать лет. Предполагалось, что решения этой компании позволят радикально улучшить показатели продаж.

Однако этого, судя по всему, не случилось — по крайней мере, не в той степени, в которой ожидали в McDonald's. Видимо поэтому компания приняла решение продать Dynamic Yield, хотя и планирует продолжать использовать ее технологии.

McDonald’s избавляется от ИИ-компании, которую купил всего два года назад

«На определенном этапе технология достигает такого уровня развития, когда уже появляется смысл препоручить ее партнеру, способному развить и распространить ее до глобальных показателей», — заявил исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински (Chris Kempczinski), подводя финансовые итоги.

Сделка с Mastecard должна будет закрыться в Iквартале 2022 г.

Непрофильные активы

В конце октября 2021 г. McDonald's также продал подразделение McD Tech Labs, созданное после приобретения компании Apprente в 2019 г.

Apprente разрабатывала технологии распознавания и генерации речи. McDonald's использовал их в некоторых из своих фастфудов для автоматизации голосовых заказов в точках выдачи для автомобилистов и планирует расширять их применение. Тем не менее, McD Tech Labs были проданы корпорации IBM, которая займется дальнейшим совершенствованием технологии. McDonald's в разработке принимать участия не станет.

По состоянию на октябрь 2021 г. около 20% всех заказов в McDonald's поступали через цифровые каналы, такие как мобильное приложение, автоматические киоски и онлайн.

Как отмечает издание Restaurant Dive, в последнее время между корпоративной штаб-квартирой компании и держателями франшизы усилились трения по поводу избыточных расходов на сторонние технологии и необходимость для конечных операторов платить за них. Продажа непрофильных активов, как надеются в компании, снизит эту напряженность.

«В условиях пандемии COVID-19 ритейл и фастфуд-отрасль начали с большой активностью внедрять передовые технологии, в том числе, связанные с ИИ, для того, чтобы усовершенствовать свои каналы доставки и удаленного обслуживания, — говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании “Информационные технологии будущего”. — Однако одно дело внедрять и использовать технологии, и совсем другое — заниматься также их разработкой и развитием. Это требует совсем других ресурсов, которых у даже у самой богатой компании может и не быть, если технология не связана напрямую с родом деятельности компании. К тому же в рамках узкой специализации сложные технологические компании развиваются активней, чем в составе многопрофильных структур. Поэтому избавление от непрофильных технологических активов — ожидаемый шаг, который, скорее всего, позитивно скажется на показателях компании».