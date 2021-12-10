Платформа коммуникаций стала частью ИТ-инфраструктуры логистических компаний

Для логистических компаний важна отлаженная инфраструктура и продвинутые возможности коммуникаций — с сотрудниками, партнерами и клиентами. Этим требованиям отвечает платформа CommuniGate Pro.



Компания «Курьер Сервис Экспресс» является экспертом в области логистических и сервисных решений для бизнеса уже более 20 лет. В год «Курьер Сервис Экспресс» доставляет порядка 10 000 000 отправлений в более чем 200 стран мира. В компании работают свыше 6000 сотрудников, только в России открыто 160 филиалов и представительств.

При таких масштабах бизнеса одну из ключевых ролей играет отлаженная ИТ-инфраструктура организации. Для обновления коммуникационных возможностей и развития компании в «Курьер Сервис Экспресс» выбрали известную платформу CommuniGate Pro, обеспечившую предприятие полным комплексом коммуникационных инструментов — электронной почтой, календарями, контролем исполнения задач, обменом мгновенными сообщениями и хранением корпоративного контента.

Поставщик решения — российский разработчик CommuniGate Systems. Среди преимуществ платформы — масштабируемость, отказоустойчивость, автономность и независимость. Широкие возможности взаимодействия со сторонними системами, ОС и приложениями позволяют интегрировать её как с множеством зарубежных, так и российских разработок.

По словам представителей «Курьер Сервис Экспресс», решение о миграции на современную российскую платформу было взвешенным и рациональным. Сравнивалось несколько решений российского производства с похожим функционалом, но необходимый для бизнес-коммуникаций функционал смогла обеспечить только CommuniGate Pro.

По итогам первой очереди внедрения на платформу перешли 1500 сотрудников компании. Вторая очередь, намеченная на 2022 г., предусматривает переход на CommuniGate Pro еще трех тысяч пользователей.

Платформа позволяет качественно улучшить корпоративное взаимодействие, повысить безопасность и управляемость коммуникационной инфраструктурой





«Положительным моментом для нас оказалась нетребовательность данного ПО к ресурсам, надежность, отказоустойчивость и возможность параллельной работы новой платформы и ранее используемого зарубежного решения на период перехода. Мы остались довольны как качеством работы платформы, так и сроками миграции. Решение позволило качественно улучшить корпоративное взаимодействие, повысить безопасность и управляемость коммуникационной инфраструктурой. Рассчитываем в дальнейшем продолжить миграцию с зарубежного on-premise решения», — сказал Андрей Жезлов, руководитель управления поддержки и эксплуатации ИТ-департамента «Курьер Сервис Экспресс».

«Благодаря нашему партнеру — компании Rubytech — нам удалось принять участие в интересном проекте по миграции корпоративных коммуникаций в логистической отрасли. Логистика — одна из наиболее быстро развивающихся с точки зрения ИТ отраслей, и мы рады обеспечивать оперативную и эффективную модернизацию ИТ-инфраструктур этих компаний в части объединенных и унифицированных коммуникаций», — отмечает управляющий партнер группы компаний CommuniGate Systems Александр Малышев.

«В современных реалиях рынка переход на отечественные решения становится актуальным не только для бюджетных учреждений, но и для частного бизнеса. Причин тому сразу несколько: рост цен на иностранное ПО, длительные сроки поставки, прекращение поддержки лицензий зарубежного софта и оборудования. Наконец, перед руководителями коммерческих предприятий остро стоит вопрос снижения затрат на ИТ-инфраструктуру. При этом никуда не исчезает необходимость дальнейшего развития организации, внедрения сервисов, ускорение вывода новых продуктов на рынок. Использование отечественных решений гарантирует быстрый запуск и оперативную доработку внедрений, и даже даёт возможность влиять на развитие продукта, если в этом возникает необходимость. Мы в компании Rubytech помогаем российским производителям корректировать развитие их продуктов, опираясь на реальные потребности конкретных предприятий и отраслей.

Возможность обеспечить себе свободу цифрового развития, по крайней мере, в части платформы корпоративных коммуникаций, теперь есть у нашего заказчика — компании «Курьер Сервис Экспресс». Отечественная платформа CommuniGate Pro обладает всем необходимым бизнесу функционалом и широким потенциалом дальнейшего развития. Она обеспечивает не только эффективное, но и безопасное взаимодействие команды заказчика», — комментирует заместитель директора департамента по работе с ключевыми заказчиками Rubytech Роман Степанов.