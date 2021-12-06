«Дочка» «Газпрома» перешла на российскую Java

«Дочка» «Газпрома» перешла на российскую JavaДочерняя компания «Газпрома» – «Газпром добыча Астрахань» – разработала платформу «Интеллектуальное месторождение» на базе Java, которая позволяет в автоматическом режиме контролировать процесс добычи газожидкостной смеси, Компания также перевела ключевые системы на среду исполнения Java российского разработчика Bellsoft, отказавшись от Oracle Java.
«Газпром» создает «интеллектуальное месторождение»
Как стало известно CNews, компания «Газпром добыча Астрахань» реализует проект «Интеллектуальное месторождение» с применением отечественной среды исполнения Java – Liberica JDK Pro. Ранее в компании использовали Oracle Java, однако в соответствии с политикой импортозамещения приняли решение перевести системы на российский дистрибутив OpenJDK.
В ходе проекта «Интеллектуальное месторождение» специалисты «дочки» «Газпрома» создали концепцию и разработали набор аналитических модулей по ключевым направлениям деятельности предприятия – добыче и транспортировке на переработку высокотоксичного сырья.
«Интеллектуальное месторождение» оптимизирует системы разработки, добычи и подготовки углеводородного сырья и позволяет управлять процессами на астраханском месторождении с помощью алгоритмов логического вывода на основе использования технологий обработки знаний. Они дают возможность в автоматическом режиме контролировать процесс добычи газожидкостной смеси (ГЖС) благодаря принципам ситуационного управления, объясняют в компании.
Система следит за режимом работы скважин и установок предварительной подготовки газа без участия человека, который только контролирует систему при помощи интеллектуальных человеко-машинных интерфейсов. Проект, разработанный собственной командой «Газпром добыча Астрахань», масштабируется без значительных временных и финансовых затрат благодаря кроссплатформенности Java.
«Переход с Oracle Java был поэтапный в рамках штатных мероприятий по обслуживанию программно-технических средств, результатом чего стал интеллектуальный комплекс, построенный с использованием технологии экспертных систем на базе российской платформы разработки с регулярными обновлениями и выполнением всех требований безопасности, предъявляемых к объектам критической информационной инфраструктуры, – говорит Виталий Родованов, главный приборист компании "Газпром добыча Астрахань". – Наша команда готова к тиражированию разработанной и внедренной концепции на предприятия отрасли, которые заинтересованы в повышении эффективности производства за счет возможностей интеллектуальных систем управления, защищенных от технологических проблем и санкционных рисков»
Технологическая платформа
Технологической платформой для созданного комплекса выбрана среда исполнения Java Liberica JDK Pro. Java, как пояснили CNews в Bellsoft, обладает важным преимуществом кроссплатформенности: в соответствии с принципом WORA (Write once run anywhere), написанное один раз приложение можно запустить на любой платформе, где запускается Java Runtime (среду исполнения Java).
«Газпром добыча Астрахань» предпочла версию Liberica JDK Pro с поддержкой инструментария Java FX, который позволяет создавать насыщенные графические пользовательские интерфейсы. Выбор именно этого дистрибутива OpenJDK обусловлен его отечественным происхождением и полным соответствием стандарту Java SE, отмечают в компании.
Ядром «Интеллектуального месторождения» являются функциональные блоки – автоматизированные системы контроля устьевых параметров и газогидродинамических исследований и контроля состава пластовой газоконденсатной смеси Астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ), учета отказов технологического оборудования и систем телемеханики, аналитического контроля и анализа попутных вод, состава пластового газа, органических проб, отложений, ингибитора коррозии, теплоносителя, а также интеллектуальные подсистемы, оптимизирующие режимы работы скважин на основе анализа технологических показателей расхода, давления, температуры, проактивного прогнозирования и предотвращения незапланированных потерь.
Как рассказали CNews в компании, первым из функциональных блоков системы на Liberica JDK Pro с Oracle Java был переведен программно-технический комплекс «Контроль устьевых параметров и газогидродинамических исследований Астраханского ГКМ». «Бесшовный» переход на Liberica JDK Pro был осуществлен в соответствии с принципом “drop-in replacement”, то есть без необходимости написания нового кода или настройки ПО. Миграцию провели инженеры компании, которым не понадобилось проходить дополнительное обучение.
Что такое Liberica JDK
Liberica JDK – это среда разработки и запуска Java-приложений. Продукт создан российской компанией Bellsoft из Санкт-Петербурга на основе проекта с открытым исходным кодом OpenJDK. Liberica JDK позиционируется разработчиком в качестве полноценной замены Oracle JDK. Liberica JDK включена в реестр российского ПО, допущена ФСБ для использования с сертифицированными криптографическими средствами и протестирована на совместимость с рядом отечественных операционных систем.
Liberica JDK поддерживает широкий выбор платформ включая как современные 64-битные Linux x86, ARM, так и устаревшие (legacy) 32-битные, Solaris SPARC, x86, PowerPC. Система также работает на российских ОС: Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», «Роса».
Первоначальный разработчик Java – компания Sun Microsystems, в 2009 г. поглощенная Oracle, в 2007 г. открыла исходный код Java под свободной лицензией GNU GPL v2 и создала проект OpenJDK, позволив другим компаниям участвовать в развитии платформы.
Начиная с версии 11, которая вышла в сентябре 2018 г., платформа Oracle JDK является платной. Последнее публичное обновление Java 11 вышло в феврале 2019 г. В данный момент и до декабря 2026 г. доступ к патчам безопасности и критическим исправлениям для Java 11 возможен только для коммерческих клиентов Oracle. Java 8 – еще одна актуальная версия платформы, вышла в марте 2014 г., а публичные обновления ее пользователи перестали получать в январе 2019 г. Bellsoft предлагает коммерческую поддержку версий Java 8 и 11 на собственной платформе Liberica JDK до 2031 и 2027 г. соответственно.
Liberica JDK, по заявлению представителей Bellsoft, включает все исправления критических уязвимостей, дефектов и оптимизации производительности. Bellsoft, наряду с Red Hat, SAP, Google и IBM, входит в пятерку компаний, вносящих наибольший вклад в разработку OpenJDK (по числу отправленных исправлений). Это дает возможность заказчикам российской компании получать исправления безопасности синхронно с Oracle Java.
Кто еще перешел на Liberica JDK
В декабре 2020 г. CNews сообщил о том, что группа «М.видео-Эльдорадо» перевела часть своих ИТ-систем на Liberica JDK.
В октябре 2020 г. стало известно, что фирма «1С» выбрала Liberica JDK в качестве стандартного средства запуска компонентов программ системы «1С:Предприятие», написанных на языке программирования Java.
В конце сентября 2020 г. оператор платежной системы «Мир» «Национальная система платежных карт» (НСПК), перешел на Liberica JDK. Разработка компании Bellsoft используется НСПК в качестве платформы для систем процессинга, клиринга и программы лояльности.