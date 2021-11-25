Россияне создали замену Microsoft Exchange Server

Группа компаний «Астра» разработала аналог Microsoft Exchange Server, который в полном объеме реализует его функциональность. Замена американской почты появится в продаже уже в конце первого квартала 2022 г. При этом компания намеревается полностью заменить Microsoft комплексом решений «Астра» от ОС до облачных сервисов.

Отечественная замена Microsoft Exchange Server

Разработчик линейки российских ОС AstraLinux группа компаний «Астра» создает замену Microsoft Exchange Server — корпоративную почту RuPost. Об этом представители «Астра» рассказали CNews. Старт продаж корпоративной почты намечен на конец первого квартала 2022 г. Цену решения в компании озвучить пока не готовы.

Российский продукт в полном объеме реализует функциональность американского Microsoft Exchange. Так, RuPost представляет собой готовое коробочное решение, которое включает письма, календари, контакты и поиск в адресной книге. При этом почта «Астры» включает в себя и инструменты миграции с Microsoft Exchange. Решение, в том числе, содержит библиотеки специально разработанных и протестированных шаблонов конфигураций, а также кластерный сервер для построения масштабируемой отказоустойчивой корпоративной почтовой системы.

«В первую очередь мы ориентируемся на решение задач, которые стоят перед организациями с масштабной инфраструктурой: система корпоративных коммуникаций, которая позволит взаимодействовать десяткам тысяч пользователей в высоко нагруженной и территориально распределенной ИТ-инфраструктуре», — пояснил CNews Сергей Орлик, директор по продуктам и технологиям «Рупост» (входит в ГК «Астра). По его словам, количество пользователей почты и удобство управления сопоставимо с Exchange.

Экосистема Linux

По словам представителей «Астра», группа не нацелена на лоскутную интеграцию с базовыми системами, компания рассчитывает создать полноценную основу для всего ландшафта заказчика. «Мы развиваем и усиливаем экосистему под Linux и создаем свою экосистему взаимосвязанных решений: полноценный стек программных продуктов и сервисов, которые заказчик может получать в режиме “одного окна” от вендора», — говорит он. При этом «Астра» вновь ориентируется на Microsoft.

«Астра» заменит экосистему Microsoft

В компании представили стек «Астра», который заменит собой комплекс решений Microsoft. Так, Windows заменит ОС AstraLinux. Об аналоге Microsoft Active Directory — ALD Pro CNews написал в конце ноября 2021 г. Американский почтовый сервер заменит RuPost, на смену облачных сервисов Microsoft «Астра» придет мобильное рабочее место WorksPad.

Замена Microsoft Active Directory

Помимо замены Exchange, компания «Астра» разработала аналог Microsoft Active Directory — программное решение ALD Pro для централизованного администрирования серверов и парков компьютеров. Продукт работает под управлением ОС Astra Linux, развернутой в том числе на российских процессорах из линейки Baikal. Старт продаж ALD Pro намечен на декабрь 2021 г.

При этом CNews обратил внимание на то, что поддержку именно этого зарубежного решения в первую очередь прописывают госзаказчики в тендерных документах, когда ставят перед собой цель любой ценой приобрести импортные, а российские ОС. Однако представители «Астры» сообщили CNews, что выпуск их аналога Microsoft AD по ряду причин расстановку сил на российском рынке госзаказа вряд ли изменит. Возможность обосновать критическую необходимость в импортных ОС у госзаказчиков пока остается.