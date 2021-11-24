В России появился мессенджер с ВКС и искусственным интеллектом
На «Видео+Конференции 2021» компания TrueConf провела презентацию нового поколения российских ВКС-решений для рабочих мест и смартфонов, созданных для безопасной совместной работы. «Под капотом» полноценный мессенджер, большие видеоконференции и технологии машинного обучения.
ВКС для госсектора и крупного бизнеса
TrueConf специализируется на разработке корпоративных систем видеосвязи — они разворачиваются в инфраструктуре заказчика и работают автономно. В таком сценарии доступ к инструментам связи регулирует заказчик, а хранение и обработка данных происходит внутри компании — без передачи в ЦОДы облачных провайдеров, где до них могут добраться посторонние.
Курс на мировой рынок корпоративных коммуникаций
Представители TrueConf рассказали, что компания уже давно следует мировым трендам и предлагает заказчикам экосистему решений, не уступающую всемирно известным ВКС-продуктам. Это подтверждают независимые исследования Gartner — аналитики включают компанию в магический квадрант (Magic Quadrant) в категории решений для совместной работы третий год подряд.
Ежегодно в отчёте оцениваются стратегии развития и доля присутствия каждого игрока на мировом ВКС-рынке, а также возможности продуктов, представленных в портфолио. TrueConf — один из двух европейских и единственный из отечественных разработчиков ВКС-решений, отмеченных в исследованиях Gartner с 2019 по 2021 г.
Фокус на безопасность и защищенность определяет портрет большинства заказчиков TrueConf. Это не только крупнейшие компании из России (например, Ростелеком или Росгвардия), но и армия Республики Индии, секретная служба ЮАР, военно-морской флот Мексики, полиция специального административного района Гонконг, Минобороны Португалии, Минздрав Египта, Министерство юстиции и внутренних дел в кантоне Цюрих, Центральный банк Бразилии, круизная компания Royal Caribbean International, производитель военной и аэрокосмической техники General Dynamics, производитель дронов Aeronautics, немецкая сеть клиник Ortenau Klinikum, университет Альберты и университет Париж-Нантер, а также многие промышленные предприятия, операторы связи, телемедицинские центры и госструктуры по всему миру.
Новое поколение решений «всё в одном» для рабочих мест
25 ноября российский ВКС-разработчик в рамках ИТ-события «Видео+Конференция 2021» провёл презентацию TrueConf 8 — нового поколения приложений для совместной работы и видеосвязи на платформах Windows, macOS и Linux, включая все популярные отечественные дистрибутивы, такие как Astra Linux, РЕД ОС и Альт.
В новых версиях приложений был полностью обновлен интерфейс в целях повышения удобства работы и сокращения времени на обучения пользователей. А вот «под капотом» всё намного интереснее: прежние индивидуальные чаты заменил полноценный корпоративный мессенджер, в конференции теперь можно приглашать до 1000 участников, а новые интеллектуальные AI-возможности задают высокую планку для всех конкурентов.
В TrueConf 8 заложили технологии машинного обучения для повышения качества совместной работы, а впоследствии — для адаптивного улучшения видео и звука. Встроенный AI, например, умеет «умно» размывать или заменять фон на виртуальный, что пригодится во время работы из дома или с импровизированных рабочих мест.
Для организаций с защищённым внутренним периметром TrueConf разработал версию TrueConf 8, адаптированную для ОС Astra Linux «Новороссийск» и отечественного ARM-процессор Baikal-M.
Новое поколение мобильных решений
Разработчик также обновил свои приложения для iOS и Android, обеспечив возможность одновременной авторизации на нескольких устройствах и полную синхронизацию чатов между всеми платформами. По мнению TrueConf, так сотрудники предприятий смогут в любой момент получить доступ ко всей истории корпоративного общения, звонков и конференций, а также начать совместную работу с коллегами независимо от того, где они находятся: дома, в офисе, переговорном помещении или в дороге.
По данным Google Play на ноябрь 2021,TrueConf для Android является самым устанавливаемым мобильным ВКС-приложением из России — количество скачиваний превысило 1,5 миллиона.
Рынок требует «умные» решения
Представители TrueConf уверены, что одним из ключевых направлений в развитии ВКС станет автоматическое протоколирование конференций. Такая AI-технология уже добралась до главного продукта компании — платформы TrueConf Server. На мероприятии разработчик показал грядущее 5-е поколение TrueConf Server — платформу видеосвязи научили распознавать русскую речь всех участников конференции, а также осуществлять поиск по произнесённым фразам с проигрыванием нужных фрагментов в записи встречи.
AI для видеосвязи в конференц-залах
Терминалы для видеосвязи в переговорных комнатах от TrueConf также получат встроенную AI-технологию — она обеспечивает распознавание людей в комнате, а затем выстраивает композицию так, чтобы в кадре оставались только участники встречи, даже если они сидят далеко друг от друга.
TrueConf сообщил, что в отличие от многих конкурирующих продуктов их AI-разработка будет автоматически разделять кадр на две части и плавно следовать за участниками независимо от используемых камер.