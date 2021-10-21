Лучшие проекты объединения данных получат премию Data Fusion Awards

ВТБ и CNews открыли прием заявок на получение премии Data Fusion Awards. Наградой будут отмечены достижения компаний и госструктур в области синергии и объединения массивов больших данных и алгоритмов работы с ними. Премию также получит лучшая, по мнению жюри, образовательная инициатива по подготовке специалистов по работе с данными. Кроме того, награды будут вручены в нескольких специальных номинациях.

Data Fusion Awards

Банк ВТБ и издание CNews запускают ежегодную общероссийскую кросс-отраслевую премию в области больших данных Data Fusion Awards. Впервые общероссийской премией будут отмечены выдающиеся достижения компаний, образовательных учреждений и госструктур в развитии подхода Data Fusion в России, применении больших данных и искусственного интеллекта.

ВТБ и CNews открыли прием заявок на получение премии Data Fusion Awards

Концепция «накопим побольше исторических данных и проанализируем их» работает все хуже, поскольку мир, способы ведения бизнеса, поведение и потребности людей меняются стремительно, отмечают организаторы премии. На смену «большим», приходят «широкие» данные, собранные из самых разных источников. Концепция их обработки — Data Fusion — предполагает объединение данных, слияние или перенос алгоритмов из одной области машинного обучения в другую, синергию процессов в машинном обучении.

«Одна из основных задач компаний из разных областей сейчас — не просто предоставить клиентам комфортные и удобные услуги, но и предугадать их желания. Data Fusion — подход к работе с большими данными, технологиями машинного обучения, искусственного интеллекта, который благодаря использованию принципиально новых методов позволяет решать эту стратегическую задачу. Ключевая цель нашей премии — выявить, поддержать и отметить лучшие решения в одном из самых перспективных направлений работы с большими данными», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Сбор заявок

Прием заявок на получение премии пройдет с 21 октября 2021 г. по 21 января 2022 г. на официальном сайте премии. Конкурсный отбор будет проходить по трем номинациям: «Data Fusion в бизнесе» (подноминации «Прорыв года», «Монетизация данных», «Трендсеттер»), «Data Fusion в госсекторе» и «Data Fusion в образовании» (подноминация «Образовательная инициатива года»).

«Аналитика больших данных была названа экспертами и читателями CNews российским ИТ-трендом номер один на 2021 год. Найти и показать лучшие практики, прорывные решения и инновационные подходы в части технологий, экономики и этики анализа и синергии данных — таковы ключевые цели премии, которую мы запускаем», — пояснила главный редактор CNews Александра Кирьянова.

После окончания приема заявок, 21 января 2022 г., организаторы премии проверят их на соответствие конкурсным требованиям и представят на рассмотрение жюри конкурса. Подведение итогов конкурса пройдет с 14 по 21 марта, а торжественная церемония награждения победителей состоится в Москве 15 апреля 2022 г.

Спецноминации

Кроме того, награды будут вручены в трех специальных номинациях: «Бизнес-партнерство в стиле Data Fusion» и «Партнерство в области науки и исследований» — два Гран-при ВТБ, а также «Data Fusion Rising Stars» — спецноминация фонда «Сколково».

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Москве 15 апреля 2022 г.

«Сейчас каждая крупная компания хранит данные о своих клиентах, предпочитаемых товарах, ценах, транзакциях, но эти данные — только фрагмент полноценного цифрового профиля. Цель нашей номинации «Data Fusion Rising Stars» — найти лучшие стартапы, которые создают технологии, основанные на подходе Data Fusion. Такие решения помогут сформировать цельный цифровой профиль клиента, на основе которого можно делать персонифицированные предложения, формировать продукты или услуги под точечные запросы с учетом безопасности хранения персональных данных. Проекты участников будут востребованы банками, ИТ-компаниями, и в дальнейшем сфера их применения будет только расширяться», — отметил Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково»:

Ознакомиться с более подробными условиями участия можно на сайте премии Data Fusion.