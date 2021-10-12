Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать

Платформа Vantage

Abbyy запустила облачную платформу для интеллектуальной обработки любой бизнес-информации из различных источников с помощью технологий распознавания текста (OCR) и машинного обучения. Об этом CNews сообщила представитель компании.

Решение, получившее название Vantage, позволяет бизнесу без дополнить свои системы, включая программных роботов и мобильные приложения, готовыми функциями распознавания, классификации и извлечения данных из документов любой сложности.

Vantage опирается на так называемые навыки (skills). Как пояснили CNews в Abbyy, это микросервисы, которые позволяют автоматически распознавать и обрабатывать информацию из счетов-фактур, квитанций, договоров, паспортов, электронных писем, сообщений из мессенджеров так, как это делает человек: определить тип документа, отобрать необходимые поля, скопировать из них данные и ввести в систему.

Abbyy Vantage – сервис по обработке документов для тех, кто не умеет программировать

При этом система постоянно самообучается, раз за разом анализируя все новые и новые документы. «С помощью алгоритмов машинного обучения Vantage запоминает исправления, которые делал пользователь (например, при ошибках распознавания или классификации), дообучает модель и улучшает качество работы в режиме реального времени», – рассказали CNews в Abbyy.

Интеграция и Abbyy Marketplace

Vantage интегрируется с любым корпоративным приложением или бизнес-процессом. Платформа работает с различными решениями для автоматизации процессов, включая RPA-системы, такие как Blue Prism, UiPath, SAP Intelligent RPA, BPM, ECM, ERP, чат-ботами, виртуальными помощниками.

Взаимодействие платформы со сторонними решениями осуществляется при помощи коннекторов. Коннекторы, как и навыки, можно загрузить из онлайн-магазина Abbyy Marketplace.Среди них есть как доступные свободно, так и за отдельную плату.

Площадка наполняется усилиями вендора, его партнеров и клиентов, сейчас на ней представлено 45 продуктов. Кроме того, в Vantage «из коробки» доступен набор готовых навыков для обработки популярных документов.

Программирование без написания кода

Для работы с Vantage сотрудникам не нужно уметь программировать, говорят в Abbyy. Создание собственных навыков для платформы также не требует глубоких знаний в области разработки ПО. Решение относится к классу low-code/no-code, то есть взаимодействие с ним осуществляется в визуальном редакторе, часто вовсе без написания кода.

К примеру, для создания навыка классификации, достаточно загрузить в систему несколько произвольных образцов документов данного типа, присвоить классу имя (например, «счет-фактура»), а затем нажать единственную кнопку Train («Обучить»).

Несколько сложнее добавляются навыки распознавания содержимого документов. Пользователю понадобится не только загрузить несколько вариантов документа, но и выбрать значимые поля, придумать для них названия, а также при необходимости задать бизнес-правила их заполнения.

Наконец, Vantage позволяет построить собственный бизнес-процесс в виде блок-схемы. С помощью мыши пользователь расставляет и соединяет функциональные блоки, которые могут включать коннекторы – для указания источника импорта и цели экспорта данных, навыки – для их классификации, извлечения и обработки, а также «прочие действия». К последней категории, например, относится блок Review, который позволяет задать случаи, когда необходима ручная проверка собранных данных.

Кому подойдет

Платформу можно использовать в различных отраслях экономики. Vantage будет полезна в любом бизнес-процессе, в котором используются документы: открытии банковского счета, урегулировании страховых убытков, прохождении таможенного контроля и др., считают в Abbyy.

По словам представителя компании, Vantage применяют четыре банка в США, входящие в десятку крупнейших в стране, а также один канадский.

В России хозяева платформы ожидают интереса к ней со стороны банков, страховщиков, промышленных компаний, представителей нефтегазовой и энергетических сфер.

Особенности архитектуры

По словам Андрея Зюзина, директора по управлению продуктами Abbyy, Vantage использует современную микросервисную архитектуру.

Компоненты платформы, в том числе отдельные навыки, «упакованы» в контейнеры Docker (для виртуализации на уровне операционной системы). Управление ими осуществляется при помощи оркестратора на базе Kubernetes. Такой подход позволяет легко добавлять в систему новые элементы и модифицировать уже существующие, не оказывая влияния на другие подсистемы.

Одна из ключевых особенностей архитектуры Vantage – ее автоматическое масштабирование. «Неважно, сколько документов надо обработать в единицу времени, мощности выделяются по запросу. И если вдруг у заказчика появилась срочная задача – скажем, распознать и извлечь данные из 100 тыс. многостраничных кредитных договоров, то платформа справится и просто выделит под это больше виртуальных машин и столько нод в Kubernetes, сколько необходимо», – говорит Зюзин.

Для интеграции со сторонними системами Abbyy Vantage использует REST API, стандартный программный интерфейс, который позволяет разработчикам внедрять навыки в любые системы.

Vantage – кроссплатформенная система – на стороне сервера может работать как в Linux-, так и Windows-окружении. Переносимость обеспечивает применение Microsoft.NET Core.