Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO

Подконтрольная ВТБ группа компания «Т1» планирует провести IPO в 2024 г. Компания рассматривает выход на новые рынки и это потребует финансирования. При этом публичная продажа акций это только один из возможных сценариев для «Т1».

«Т1» планирует IPO

Группа «Т1» планирует провести IPO (Initial Public Offering — первая публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц) в 2024 г. Подконтрольная ВТБ ИТ-компания прописала это в информации о вакансии на должность руководителя направления корпоративных финансов, пишет РБК. В вакансии также указано, что среди обязанностей кандидата — формирование портфеля внешнего финансирования (кредитного, лизингового, факторингового), активность «Т1» в рамках M&A (Mergers & Acquisitions —слияние и поглощение), а также получение кредитного рейтинга и дебютный выпуск облигаций в 2022 г. и пр.

Финдиректор «Т1» Роман Ромашевский рассказал РБК, что компания рассматривает возможность выхода на новые перспективные рынки и это требует финансирования. Он отметил, что группа планирует использовать разные источники финансирования, а получение кредитного рейтинга — базовый шаг для компании в стадии активного роста. При этом Ромашевский подчеркнул, что IPO — это «лишь один из возможных сценариев».

В планах компании расширение бизнеса в таких сегментах ИТ-рынка, как Big Data, аутсорсинг, интернет вещей, кибербезопасность, а также импортозамещение как в части «железа», так и софта, уточнили представители группы «Т1».

Ребрендинг компании «Т1»

В апреле 2021 г. группа «Т1» произвела ребрендинг и отказалась от своего исторического наименования «Техносерв». Головной компанией холдинга стала «Т1», за интеграционный бизнес в группе на данный момент отвечает «Т1 интеграция», консалтинговое направление — «Т1 Консалтинг», облачные сервисы — «Т1 Cloud», разработку прикладного ПО — «Рексофт» и «Иннотех» (специализируется на заказном ПО для цифровизации банковского отрасли).

«Т1» планирует IPO в 2024 г.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Т1» было зарегистрировано в Москве 16 октября 2019 г. Гендиректором компании заявлен Сергей Соловьев. Конечными владельцами компании является банк ВТБ с долей в 30,5%, а оставшиеся 69,5% числятся за Юлией Манкос (0,1% принадлежит непосредственно ей, а 69,4% — Манкос через ее компанию «Сирокко Технолоджи»). В апреле 2020 г. CNews писал о продаже ВТБ структуре «Сирокко диджитал» часть активов компании.

Компания «Техносерв» — исторически один из крупнейших ИТ-интеграторов России была основана в 1992 г. бывшими владельцами Промсвязьбанка братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. В 2018 г. Алексей Ананьев продал 40% акций «Техносерва» ВТБ, а потом заложил в этом же банке дополнительные 49,99%. В декабре 2018 г. ВТБ отстранил от управления «Техносервом» Алексея Ананьева «из-за ряда грубых ошибок, которые довели компанию до предбанкротного состояния», пояснили тогда CNews представители ВТБ.

Общий размер выручки «Техносерва» по итогам 2019 г. составил 26,5 млрд руб. По результатам 2018 г. компания публиковать финансовые результаты не стала.

По данным гендиректора «Т1» Сергея Соловьева, по итогам 2020 г. группа увеличила выручку более чем в два раза. Она достигла 59,2 млрд руб. против 26,5 млрд руб. годом ранее.