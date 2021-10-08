Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг»

Антон Черепенников намеревается выкупить «ИКС Холдинг» у группы USM Алишера Усманова. В сентябре 2020 г. крупнейший ИТ-холдинг перешел под контроль Усманова для объединения компаний с оператором «Мегафоном». На данный момент, по словам гендиректора USM холдинга Ивана Стрешинского, задачи, которые стояли с точки зрения развития телеком-бизнеса были достигнуты. И дальнейшая синергия телеком и ИТ-бизнеса ограничивает развитие «ИКС холдинга».

Усманов продает «ИКС холдинг»

Антон Черепенников выкупит «ИКС холдинг» у «Юэсэм телеком», основным владельцем которого является бизнесмен Алишер Усманов через «Юэсэм холдинг». Сделку планируется провести в течение полугода. Об этом «Коммерсанту» рассказал гендиректор «Юэсэм холдинг» Иван Стрешинский. По его словам, холдинг, перед которым стояли определенные задачи с точки зрения телеком-бизнеса, были достигнуты. Речь идет о развитии бизнеса оператора «Мегафон», владельцем которого выступает «Юэсэм холдинг».

«Сейчас мы понимаем, что определенным образом ограничиваем развитие "ИКС холдинга"»,— говорит Стрешинский. Далее он отметил две причины сдерживающего роста — USM холдинг не концентрируется на теме производства оборудования и аффилированность между «ИКС-холдингом» и «Мегафоном» в определенной степени вредит бизнесу первого.

По его словам, в «Юэсэм телекоме» останутся только те активы, которые необходимы для развития и функционирования телеком-бизнеса. При этом часть холдинга, которая касается развития производства оборудования и ИТ перейдет к Черепенникову. Соответственно, Черепенников, которому принадлежит 10% акций «Юэсэм телекома», выйдет из состава акционеров компании и перестанет быть ее операционным директором. Однако он останется в «Мегафоне» как независимый директор, отметил Стрешинский.

«Юэсэм телеком» и «ИКС холдинг»

Холдинг Усманова создал компанию «Юэсэм телеком», которая объединила его ключевые активы в области телекоммуникаций и ИТ в 2020 г. В нее вошел «Мегафон» и 100% группы «ИКС Холдинг». В апреле 2020 г. CNews писал о планах Усманова купить «ИКС холдинг». В результате сделки 80% акций «Юэсэм телеком» оказались у холдинга USM, 10% получил Антон Черепенников и 10% — гендиректор USM Иван Стрешинский.

Антон Черепенников выкупит «ИКС холдинг» у Усманова

Объединение, по словам Стрешинского, было обусловлено тем, что «ИКС холдинг» — поставщик «Мегафона» целого ряда продуктов и услуг от биллинга и CRM-платформ до систем защиты сетевой инфраструктуры. «Объединение сильных сторон этих компаний создаст широкий спектр синергий в разных сферах ИКТ, включая решения для корпоративного и государственного сектора, программное обеспечение и цифровую трансформацию крупных промышленных предприятий», — пояснял ранее Стрешинский.

«Нам удалось добиться большого синергического эффекта, — отмечает Стрешинский. — В холдинг помимо “Мегафона” вошло большое количество ИТ-компаний в составе “ИКС-холдинга”. В первую очередь мы стремились оптимизировать инфраструктуру и процедуру освоения CAPEX “Мегафона”». Этим как раз и занимался Черепенников на позиции операционного директора «Юэсэм телекома» и члена совета директоров «Мегафона», добавляет он.

Подробности об «ИКС холдинге»

«ИКС холдинг» был создан в декабре 2018 г. На данный момент он объединяет более 30 ИТ-компаний. В первую очередь, это субхолдинг «Цитадель» — крупнейший производитель систем легального контроля и решений по информационной безопасности (ИБ). В его состав входят «МФИ софт», «Основа лаб», «Малвин системс», «Сигнатек», «Гарда технологии» и др. В числе прочего предприятия «Цитадели» выступают в качестве поставщиков решений для исполнения требований так называемого «пакета Яровой», обязывающего операторов связи хранить содержимое телефонных переговоров и интернет-трафика своих абонентов.

Еще один субхолдинг — «Криптонит», который занимается разработками в области квантовых вычислений и криптографии, машинного обучения, сетевой и ИБ, а также новых телекоммуникационных стандартов и их безопасности. Предприятия субхолдинга «Форпост» занимаются системной интеграцией, цифровой трансформацией крупных предприятий, информационной безопасностью, системами хранения данных, безопасными городами , большими данными, блокчейном и пр.

Также в состав «ИКС Холдинга» входят разработчик и производитель вычислительных систем, платформ обработки и хранения данных Yadro.

По данным «Контур.фокурса», чистая прибыль «ИКС холдинга» по итогам 2020 г. составила 2,7 млрд руб.