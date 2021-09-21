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Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок

CNews приглашает 28 сентября принять участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2021».

CNews приглашает 28 сентября принять участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2021».

Основные темы конференции:

Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора

  • Система быстрых платежей: как изменится рынок?
  • Что даст банкам новый «Маркетплейс»?
  • Каковы перспективы Единой биометрической системы?
  • Какие дополнительные сервисы появятся в банках?

Технологии и инструменты

  • Аналитика и большие данные в реализации концепции Real-time offering?
  • Как традиционному банку увеличить цифровые продажи?
  • Как правильно внедрить биометрию в процесс взаимодействия с клиентом?
  • Аутсорсинг, аутстаффинг или инхаус: что выбирают российские банки?

Безопасность

  • Как обеспечить безопасность цифровых платежей?
  • Возможно ли достичь компромисса между удобством и безопасностью?
  • Как управлять безопасностью банковской инфраструктуры?
  • Требования Центробанка к ИБ: как соответствовать и исполнять?

Тренды

  • Конкуренция или сотрудничество: как взаимодействовать банкам и финтех-компаниям?
  • В любом месте, в любое время: когда коммуникации банка с клиентом станут омниканальными?
  • Блокчейн в финсекторе: нишевые решения или полное изменение отрасли?
  • Найдут ли IRA-системы свое место в банках?

С докладами выступят:

Нина Михеева, Head of IT, HSBC Russia;
Александра Сандимирова, начальник центра цифрового сервиса, «Открытие Брокер»;
Александр Александров, начальник управления «Интернет-банк», Департамент корпоративного цифрового бизнеса, ВТБ;
Борис Федоров, начальник отдела развития дистанционных сервисов брокерского обслуживания, Газпромбанк;
Алексей Кумейко, руководитель центра компетенций корпоративных систем Московского кредитного банка;
Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ-банк;
Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции, Райффайзенбанк;
Илья Батай, CDTO, УК «Ингосстрах-Инвестиции»;
Владимир Лебедев, руководитель проекта, Департамент развития технологий внутренних процессов подразделений, Московский кредитный банк;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «ФИНАМ»;
Никита Драчев, директор по рискам, «Фольксваген Банк»;
Сергей Волдохин, директор компании «Антифишинг»;
Илья Овчинников, директор по продажам Infinidat;
Павел Кутаков, архитектор облачных решений Huawei.

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