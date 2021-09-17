Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года

CNews приглашает 26 октября 2021 г. принять участие в конференции «Современный цифровой офис: технологии и решения».

Основные вопросы конференции:

Современный офис

Что такое цифровое рабочее пространство;

Какие технологии применяют крупнейшие технологические компании;

Как меняются привычные бизнес-процессы под влиянием технологий;

Как организовать взаимодействие офисных и удаленных сотрудников;

Как управлять удаленными командами из цифрового офиса;

Как цифровой офис помогает оптимизировать затраты.

Технологии цифрового офиса

Технологии цифрового взаимодействия и коллективной работы;

Электронный документооборот как часть цифрового офиса;

Цифровизация управления персоналом;

Роботы как средство автоматизации рутинных операций;

Цифровые технологии для топ-менеджеров;

Новые средства обеспечения информационной безопасности.

Основные риски

Цифровое рабочее пространство как источник дополнительных ИБ-угроз;

Как контролировать работу удаленных сотрудников;

Как сформировать новую культуру взаимодействия в цифровом офисе;

Проблема мотивации удаленных сотрудников;

Что ждет от работодателя поколение Z.

Приглашены к выступлению:

Антон Думин, начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, «Газпром нефть»;

Сергей Поляков, директор по информационным технологиям, Альфа-банк;

Оксана Смирнова-Крелль, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока, МТС-банк;

Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям, вице-Президент, заместитель председателя правления, «Тинькофф Банк»;

Дмитрий Холкин, вице-президент по цифровой трансформации и ИТ, НЛМК;

Владимир Савкин, директор по информационным технологиям, «Вымпелком» ;

Ирина Петровская, вице-президент, заместитель руководителя департамента управления и координации технологических изменений, ВТБ;

Дмитрий Якоб, директор по информационным технологиям, ТМК;

Владимир Лебединский, директор Департамента ИТ, «Росинжиниринг»;

Марианна Данилина, заместитель директора группы повышения операционной эффективности, КПМГ;

Александр Шаталов, технический эксперт Управления средств защиты ИТ-инфраструктуры, ПАО ТМК;

Виталий Клишин, директор московского филиала, «ЭР-Телеком»;

Ольга Морозова, директор по работе с финансовыми организациями, ABBYY Россия;

Денис Липский, архитектор ИТ-инфраструктуры, FBK Grant Thornton;

Геннадий Береговский, директор по информационным технологиям, HeadHunter;

Дмитрий Завьялов, руководитель службы ИТ, «РЖД-Здоровье»;

Мария Войтик, руководитель проекта «Удаленный офис», Х5 Retail Group;

Данила Целиканов, руководитель цифрового офиса, ММК;

Владимир Пуляев, ИТ-директор, «Силовые машины»;

Павел Самохин, инженер направления инфраструктурных решений, «Системный софт»;

Михалев Евгений, корпоративный ИКТ-директор, компании «Май»;

Дмитрий Адушев, директор макрорегиона Москва, «Почта России».