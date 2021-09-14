Из реестра российского ПО исключат до 30% продуктов по наводке участников рынка

Ревизия российского софта приведет к исключению из него до 30% продуктов. При этом первые проверки пройдут по наводкам самих участников рынка, говорит источник из экспертного совета реестра ПО в Минцифры. Также, по его словам, министерство сейчас предлагает крошечные изменения критериев отечественности софта, проверить которые на деле будет сложно.

Из реестра ПО исчезнет 30% продуктов

Как стало известно CNews, от 2 до 30% ПО может быть исключено из реестра отечественного софта. Об этом изданию рассказал собеседник из экспертного совета реестра ПО в Минцифры.

По словам источника, с момента появления реестра — с января 2016 г. официальный аудит российского ПО не проводился. «Реестр изначально был забором с большим количеством дырок, через которые можно было пролезть, — говорит он. — В него пытались проникнуть все подряд, в том числе, и западные игроки». При этом источник отметил, что ранее очень много российских игроков существовали в экосистеме американской Microsoft. И корпорация тратила огромные деньги в России, чтобы разработчики создавали решения на ее стеке. И в реестр пролезли такие компании, отмечает член экспертного совета.

Например, первое время никто не следил за системами управления базами данных, говорит он. Софт на них использовался российский, но на каких технологических пакетах он работал, было не важно. «Сейчас условия поменялись. И когда гайки закрутили, а твой софт поддерживает только Oracle или Microsoft, то он уже не может считаться российским. При этом в реестре продукт уже значится», — говорит он.

Из российского софта исключат до 30% продуктов

По его словам, сейчас Минцифры прорабатывает ситуацию с двух сторон. С одной стороны, всем российским компаниям, которые играют на международном рынке, Минцифры старается не ограничивать доступ в реестр отечественного ПО. С другой — продолжает существовать огромное количество «дырок в заборе», через которые пролезают те, кто российским считаться не должен. И министерство балансирует между этими двумя сторонами, говорит он.

Первым о ревизии софта в реестре отечественного ПО в начале сентября 2021 г. в своем интервью изданию рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин. До конца 2021 г. министерство планирует проверить свыше 11 тыс. позиций в реестре.

Нероссийское ПО обнаружат по наводке

По словам члена экспертной группы, сейчас чистка продуктов из реестра пройдет по наводкам со стороны рынка, так как игроки хорошо знают, кто «волк в овечьей шкуре». «Игроки сами подскажут, на кого необходимо посмотреть внимательнее. Так что сейчас это точечная работа по наводке», — подчеркивает он.

Основанием для исключения ПО из реестра могут быть не только иностранные решения, но и устаревшие данные о продукте. Так, если компания не следит за актуальностью данных, которые числятся за его продуктом в реестре, это послужит основанием для его исключения. Из-за нерабочей ссылки потребуется около четырех месяцев, чтобы попасть обратно в реестр, говорит источник.

Критерии российского ПО

«Критерии признания ПО российским корректируются и сейчас обсуждаются крошечные детали, которые кажутся лукавством, — говорит источник. — Речь идет о таких изменениях, проверить которые на самом деле будет сложно. Например, компания должна иметь штат людей в России, которые занимаются тем, что обслуживают исходные коды продукта».

Так в конце августа 2021 г., CNews писал о новых критериях допуска софта в реестр российского ПО, подготовленных Минцифры. Важнейшие среди них, правообладатели ПО, должны иметь в штате компании квалифицированных специалистов, которые будут осуществлять техподдержку продукта и при этом попасть в реестр смогут продукты компаний, чьи головные офисы располагаются за рубежом.