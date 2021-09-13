В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air

НПЦ «Элвис» дождался прихода первой серийной партии своих новых мобильных процессоров «Скиф» и передал отладочные платы с ними российским разработчикам ПО и «железа». Первыми конечными устройствами на «первых отечественных мобильных процессорах мирового класса» предположительно станут планшеты для госсектора, например для школ и медучреждений.

«Скиф» добрался до разработчиков

Как стало известно CNews, новые процессоры «Скиф» зеленоградского научно-производственного центра «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») появились в России в виде серийной партии и были переданы разработчика ПО и конечных устройств. Новинка из линейки «Мультикор» разработана на архитектуре ARM и выпущена по технологии 28 нм.

Первые отладочные платы различной конфигурации со «Скифами» 10 сентября 2021 г. получили «Инновационная внедренческая компания» (ИВК, с ней связан «Базальт СПО» — разработчик линейки ОС Alt Linux, в том числе и мобильной), «Открытая мобильная платформа» (разработчик российской мобильно ОС «Аврора», а также организации, занимающиеся в том числе созданием мобильной техники: входящий в «Ростех» НИИ «Масштаб», ICL и «Байтэрг». Данные компании уже были знакомы со «Скифами» и могли вести предварительные разработки, но раньше в их распоряжении была только документация.

На платы предустановлена операционная система Alt Linux, а также отечественный пакет офисного ПО «Мой офис».

Разработка «Скифа» осуществлялась с привлечением субсидии Минпромторга. По словам директора департамента радиоэлектронной промышленности данного ведомства Юрия Плясунова, министерство в вопросах создания в России мобильных решений делает на этот чип своеобразную ставку.

В то же время со слов замглавы Минцифры Андрея Заренина, курирующего новое для министерства направление по формированию спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию, появление конечных устройств на «Скифе» находится под определенным контролем ведомства.

Возможности и позиционирование «Скифа»

Впервые о готовящемся выпуске нового мобильного чипа «Элвиса» стало известно в начале марта 2021 г. Название «Скиф» (в международном написании Scythian, обозначение в линейке «Мультикор» — 1892ВА018) сам разработчик объявил в середине того же месяца, указав, что данный процессор представляет собой систему на кристалле с оптимизированной архитектурой для мультимедийных, навигационных и коммуникационных приложений.

Первоначальное свое применение он, по всей видимости, найдет в планшетах. Разработчики предполагают, что с точки зрения производительности создаваемые устройства этого класса на «Скифе» будут уровня iPad Air (вышел в конце 2013 г.), SamsungGalaxyTabA 10.1 SM-T515 (2019 г.), LenovoTabM10 PlusTB-X606F (2020 г.). В двух последних случаях речь идет о технике, которая сейчас продается в России за 13-17 тыс. руб.

На ранке появился первый российский чип для мобильных устройств уровня iPad Air

Помимо планшетов, чип может быт задействован в устройствах связи, телеком-оборудовании, умных камерах, одноплатных компьютерах, робототехнике, системах искусственного интеллекта и пр. — там, где требуется сложная обработка информации в условиях ограниченного энергопотребления и обеспечения доверенности данных.

В контексте планшетного применения некоторые возможности «Скифа» можно рассматривать как избыточные: уровень доверенности, возможность обработки радиосигналов и работы с нейросятями. Для относительно простых устройств «Элвис» намерен в течение года-полутора выпустить облегченную модификацию «Скиф лайт» — в частности, без цифрового модема, но с еще более оптимизированным набором высокоскоростных интерфейсов.

В то же время слово «избыточность» представители «Элвиса» по отношению к «Скифу» корректным не считают, объясняя это в том числе расчетным временем жизненного цикла чипа, в течение которого требования разработчиков конечных устройств должны будут вырасти. Модули процессора, которые не требуются для той или иной техники, для экономии энергии могут быть отключены на программном уровне.

Принципиальное устройство «Скифа»

«Скиф» для «Элвиса» — это четвертое поколение мобильных процессоров. Однако новый чип в компании называют первым российским малопотребляющим процессором для мобильного применения или первым отечественным мобильным процессором мирового класса — с учетом его мощности и набора ПО, которое с ним сможет работать (после портирования) в силу его реализации на распространенной ARM-архитектуре.

Сроки выпусков и тиражи

Гендиректор НПЦ «Элвис» Антон Семилетов в разговоре с CNews отметил, что инженерные образцы «Скифа» в компании появились еще в 2019 г. Первая серия тиражом порядка 1 тыс. штук пришла с зарубежной контрактной фабрики в июле 2021 г. Это могло произойти примерно на семь месяцев раньше, но сроки сильно сдвинулись из-за спровоцированного пандемией Covid-19 общемирового кризиса выпуска чипов, выразившегося в перегрузке производственных мощностей.

После пяти первых отладочных плат на «Скифах», уже переданных разработчикам, еще несколько штук «Элвис» намерен выпустить в течение месяца, а к ноябрю 2021 г. довести их число примерно до сотни.

«Отладочные платы в большом количестве не нужны, — говорит Семилетов. — Они позволяют исследовать возможности чипа, настроить программное обеспечение, дописать драйверы. В конечных устройствах будут специализированные платы сторонних разработчиков с модулями популярных форм-факторов (Q7, Com Express, SMARC и др.) разработки “Элвиса”, которые создаются для ускорения вывода новой промышленной продукции на рынок. В специализированных платах набор интерфейсов будет иным — под потребности конкретных изделий».

Что касается дальнейших тиражей непосредственно процессоров, то, по словам Семилетова, они будут зависеть от запросов разработчиков устройств.

Заместитель гендиректора «Байтэрга» Константин Ревин сообщил CNews, что предсерийные планшеты на «Скифах» его компания планирует создать к маю-июню 2022 г. Серийная партия может появиться к концу 2022 г. Изделия вряд ли попадут на массовый рынок. Потребителями планшетов в «Байтэрге» видят госсектор, например школы и медицинские организации.

Отметим, сам «Элвис» по линии конечных устройств занимается только умными камерами и радарами.

Характеристики «Скифа»

В состав чипа входят четыре ядра Cortex-A53 (архитектура ARMv8 64 bit), доверенный контур загрузки и управления на базе собственного контроллера «Мультикор», высокопроизводительный двухядерный DSP-кластер ELcore-50 с аппаратной поддержкой функций обработки сигналов, алгоритмов искусственного интеллекта на базе нейросетей, шифрования.

Также «Скиф» включает связные акселераторы, программируемый блок SDR, графический процессор GPU PowerVR, блоки ввода/вывода и обработки изображений 4K & 60 fps (ISP с функцией HDR, кодек HEVC/H.264), навигационное ядро с поддержкой ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/Galileo.

Частота процессора сейчас находится на уровне 1,8 ГГЦ, однако, по словам Антона Семилетова, «Элвис» планирует разогнать свой чип до 2 ГГц.

История и сфера деятельности НПЦ «Элвис»

НПЦ «Элвис» ведет свою историю с марта 1990 г. Организация была создана на базе структурного подразделения научно-производственного объединения «Элас», выполнявшего в 1960–1980 гг. разработки в области космической электронной техники.

Направленность этих разработок была весьма широка: от собственных САПР до полностью законченных аппаратно-программных бортовых систем управления и обработки информации космического базирования серий «Салют», в частности, функционировавших на борту станции «Мир». В 1974 году был разработан первый в СССР КМОП, микропроцессорный комплект сверхбольших интегральных схем (СБИС). Всего же было разработано более 400 микросхем.

НПЦ «Элвис» позиционирует себя в качестве одного из ведущих центров проектирования микросхем в России. Компания разрабатывает микросхемы типа «система-на-кристалле» (СнК) на базе собственной платформы проектирования «Мультикор».

Среди них процессоры линейки «Мультикор» (к ним относится и «Скиф»), радиационно-стойкие микросхемы для космических аппаратов, микросхемы для СВЧ-трактов широкополосных систем связи.

Считается, что АО НПЦ «Элвис» на 100% принадлежит Ярославу Петричковичу; с 2012 по 2020 гг. он занимал должность гендиректора предприятия.

По заверению Петричковича, «Элвис» сегодня поставляет чипы порядка 600 предприятиям России и в целом является саамы массовым поставщиком в стране подобной продукции. Суммарный счет тиражей идет на сотни тысяч.