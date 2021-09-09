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На создание цифровой экосистемы для повышения производительности труда выделили 3,2 миллиарда

Минэкономразвития приступило к созданию цифровой экосистемы российских предприятий. Для этого Правительство уже выделило 550 млн руб. на предоставление решений и цифровых сервисов, которые повысят производительность труда на предприятиях. Всего до 2024 г. на эти цели будет выделено 3,2 млрд руб.

Миллиарды на цифровую экосистему

Правительство до 2024 г. выделит 3,2 млрд руб. на создание цифровой экосистемы российских предприятий. Она позволит компаниям создавать своих цифровых двойников, выявлять проблемные места и приступать к изменениям без рискованных экспериментов на реальном производстве, говорится на портале Минэкономразвития.

На данный момент Правительство выделило 550 млн руб. оператору экосистемы — АНО «Цифровые технологии производительности». Минэкономразвития начнет предоставлять решения и цифровые сервисы для «прокачки» производительности труда с применением отечественных программных продуктов, заявил замдиректора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Иван Костин. Первые участники экосистемы проведут диагностическую фазу и сформируют «цифрового двойника» своего производства, добавил он.

Создание цифровой экосистемы вовлечет больше предприятий в национальный проект «Производительность труда», поясняют в министерстве. Его цель — обеспечить к 2024 г. темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже 5% в год.

Как работает экосистема

Средние и крупные предприятия базовых отраслей экономики не реализуют весь потенциал роста производительности. Для решения этой проблемы Правительство помогает им внедрить цифровые сервисы посредством цифровой экосистемы нацпроекта. При этом важным моментом, по мнению министерства, является то, что сервисы экосистемы будут работать без создания дополнительных вычислительных мощностей непосредственно на предприятии и не потребуют найма дорогостоящих экспертов.

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На экосистему повышения производительности предприятий направят 3,2 млрд руб.

Цифровая экосистема будет, в том числе, содержать систему виртуальных рабочих мест руководителей и сотрудников предприятий, которые обеспечат работу по направлениям обучения, исследования предприятия, проведения изменений, оперативного мониторинга бизнеса и производства, работы по сбыту и закупкам. Таким образом, будет сформирован инструмент развития бизнеса, с которым можно будет работать непрерывно, не ожидая приезда экспертов, говорится на сайте министерства.

Количество сервисов будет постепенно увеличиваться: до конца 2021 г. появятся не менее 25 решений для ситуаций, с которыми может столкнуться бизнес.

Кто сможет ею воспользоваться

Технологии, прежде всего, станут доступны участникам нацпроекта, остальные компании смогут получить решения на платной основе. Для того, чтобы им стать, необходимо подать заявку. Этим правом могут воспользоваться компаний с выручкой от 400 млн руб. из пяти базовых несырьевых отраслей — транспорт, строительство, торговля, обработка и сельское хозяйство. Также для вступления в проект доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале юрлица не должно превышать 50%.

Участникам будут доступны 8 тыс. сервисов, поясняют в Минэкономики. По состоянию на середину 2021 г. количество участников проекта превысило 2,8 тыс. организаций. Ожидается, что к 2024 г. к экосистеме присоединятся 5 тыс.

Кристина Холупова

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