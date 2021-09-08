В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности

Система для выявления картелей в сфере гособоронзаказа заработает в 2023 г., следует из дорожной карты развития конкуренции в России. В ней будет размещаться информация о товарах и услугах в части вооружения, военной, специальной и космической техники. Система позволит сопоставлять цены на однородную продукцию при закупках по гособоронзаказу. Закупки в этой сфере производят Минобороны, Росгвардия, ФСБ и ФСИН.

Сроки запуска оборонной ГИС

Информационно-аналитическая система гособоронзаказа (ИАС ГОЗ) будет запущена в 2023 г. Предполагается, что количество пользователей системы к 2025 г. достигнет 20 тыс., следует из распоряжения Правительства об утверждении дорожной карты развития конкуренции в России на период 2021-2025 гг. За достижение этих показателей отвечают Министерство обороны и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Система для сопоставления цен на однородную продукцию при закупках по гособоронзаказу разрабатывается с июля 2019 г. На ее создание было выделено 1,6 млрд руб. На момент публикации материала представители ФАС не смогли ответить CNews о том, был ли полностью израсходован данный бюджет, а также в каком состоянии находится система.

Согласно дорожной карте развития конкуренции, так же планируется реализовать функционал специализированной торговой площадки, на которой будут проводиться закрытые торги (информация о которых содержит сведения, составляющие государственную тайну).

Как ФАС поручил свою работу другим

В 2019 г. CNews писал о том, что Счетная Палата уличила ФАС в незаконном субподряде на оборонную ГИС. По закону антимонопольная служба должна была заниматься разработкой системы самостоятельно, однако она передала проектные работы по созданию ИАС ГОЗ субподрядчику, которому заплатила 37 млн руб. ФАС поручила создание системы своей подведомственной структуре «Информационно-техническому центру ФАС» (ИТЦ ФАС), однако тот передал все проектные работы на субподряд «Ланиту». При этом оставшиеся 30% средств ИТЦ ФАС оставил себе, поскольку занимался администрированием проекта.

Система по выявлению картелей в сфере гособоронзаказа заработает в 2023 г.

В конце 2018 г. было решено, что созданием ИАС ГОЗ займется единственный исполнитель. И так как ФАС выдала 288 млн руб. субсидии ИТЦ ФАС, а данное учреждение не выполняло работ, средства подлежали возврату в бюджет. В таких случаях Минфин применяет методику расчета остатка субсидий, которые возвращаются в бюджет по причине невыполнения госзадания. И в этом случае они составили всего 36% от всей суммы (105 млн руб.). Однако ФАС заявляла, что ведомство готово вернуть средства в полном объеме.

Подробнее о системе

В сентябре 2017 г. руководство ФАС сообщило, что намерено внедрить информационно-аналитическую систему для выявления картелей в сфере гособоронзаказа. С ее помощью можно определить предприятия, которые потенциально могут принять участие в картельном сговоре. Без нее для этого приходится проводить тщательный анализ предприятия, что не всегда удается сделать.

В системе будет размещаться информация о товарах, работах, услугах (в части вооружения, военной и специальной техники, космической техники и объектов космической инфраструктуры, в том числе сырья, материалов и комплектующих изделий), включенных в каталог товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу.

По закону о гособоронзаказе, данные закупки производит не только Министерство обороны, но и МВД, Росгвардия, ФСБ и ФСИН. ИАС ГОЗ станет единой цифровой платформой для всех участников процесса ценообразования в сфере гособоронзаказа, в которой будут осуществляться регистрация цен для единственных поставщиков, формирование прогнозных и начальных максимальных цен на продукцию.