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Минцифры возглавит борьбу с дипфейками, и станет координировать игры и досуг в интернете

Минцифры будет координировать два направления развития цифровой экономики: «Новые производственные технологии» и «Новые коммуникационные интернет-технологии». В направления входит, в том числе, создание российских коммуникационных, досуговых и игровых сервисов, борьба с дипфейками и внедрение технологий «умного» производства. Для этих целей из федерального бюджета и различных фондов будет выделено миллиарды руб.

Новые направления развития цифровой экономики

Минцифры будет координировать развитие двух новых направлений — «Новые производственные технологии» и «Новые коммуникационные интернет-технологии». Их дорожные карты были утверждены президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий «для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности», говорится на сайте министерства.

Цель «Новых производственных технологий» состоит в развитии программных решений для промышленности: технологий цифрового проектирования, математического моделирования, управления жизненным циклом продукции и «умного» производства. Направление также предусматривает создание центров тестирования российского промышленного программного обеспечения (ПО). Ответственные за реализацию дорожной карты — госкорпорации «Росатом» и «Ростех».

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Минцифры будет контролировать развитие новых производственных и коммуникационных технологий

Дорожная карта «Новых коммуникационных интернет-технологий» направлена на создание конкурентоспособных российских коммуникационных, досуговых и игровых сервисов (в том числе, рекомендательных, аудио- и видеосервисов). Разработали ее «Ростелеком» при участии АНО «Диалог» (российский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом).

Финансирование дорожных карт будет осуществляться в рамках федпроекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика», уточнил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин.

Что входит в новые направления

Дорожная карта «Новых производственных технологий» направлена на повышение индекса технологической независимости России в области промышленного ПО с 15% (показатель 2021 г.) до 60% к 2024 г. Направление ориентировано на создание ПО для автоматизации производственного процесса и управления бизнесом, пишут «Ведомости». Речь идет, например, о системах для автоматизации проектирования различной промышленной продукции, управления бизнесом предприятий и взаимоотношениями с их клиентами и т.д.

На реализацию дорожной карты предусмотрено 17,7 млрд руб. из федерального бюджета. Средства пойдут, в том числе, на создание полигона для тестирования новых решений и распределенной сети испытательных лабораторий верификации, валидации и апробации промышленного ПО, а также подготовку кадров, способных внедрять и эксплуатировать ПО, говорится в пояснительной записке к дорожной карте.

Согласно целям «Новых коммуникационных интернет-технологий», к 2024 г. точность отечественных решений по выявлению сгенерированного и выдаваемого за реальный контента (дипфейки), а также инфоповодов, распространяемых ботами, должна достичь 70%, пишет РБК. Среди других целевых показателей дорожной карты — рост российской аудитории видеосервисов с 63 млн (показатель 2020 г.) до 96 млн пользователей, аудиторий комплексных коммуникационных платформ с 74 млн до 108 млн и отечественных облачных игровых платформ с 0,18 млн до 2,31 млн пользователей.

Размер суммы финансирования не приводится. Однако РБК пишет, что проекты дорожной карты совпадают с утвержденными Правительственной комиссией по цифровому развитию и использованию информационных технологий в 2020 г. Тогда предполагалось, что на их поддержку с 2020 г. по 2024 г. будет выделено 46,3 млрд руб. в виде грантов различных фондов, среди которых Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и фонд «Сколково».

Кристина Холупова

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