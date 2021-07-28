На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза

Экономия МВД на «железе»

Как выяснил CNews, МВД удалось сэкономить более половины своего бюджета, выделенного на закупку серверов для информсистем безопасности на автомобильных дорогах России. «Железо» приобреталось для подразделений ГИБДД в 31 городе по всей стране: Брянске, Калуге, Сыктывкаре, Якутске, Владивостоке, Хабаровске, Магадане, Иркутске и др. Закупка проводилась в рамках мероприятия «Материально-техническое обеспечение автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД».

Тендер на приобретение серверов был запущен министерством 13 июля 2021 г. в формате электронного аукциона с начальной максимальной ценой контракта в 59,4 млн руб. Непосредственным заказчиком выступил Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения (ЦСН БДД) МВД. Заявки от претендентов принимались до 21 июля, торги состоялись 23 июля, итоговый протокол был сформирован 27 июля.

Из документов работы комиссии следует, что на торги подали свои заявки 10 компаний, однако на сам аукцион вышло на одного участника меньше. По итогам торгов ООО «АНТ» сбила цену лота на 7% до 55,2 млн руб., ООО «Микро-ком» на 32,6% до 40 млн руб., ООО «Талмер» («дочка» «ИКС холдинга») на 37% до 37,4 млн руб., ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») на 38,5% до 36,5 млн руб., ИП Алексей Пестов на 39% до 36,2 млн руб., ООО «Независимый испытательный центр — спецтест» (учрежден Филиппом Алексеевичем Кравцовым — 100-процентным владельцем ООО «Крафтвэй сервис»; напомним, Алексей Кравцов является президентом «Крафтвэя»), ООО «МП» (двое бывших совладельцев ранее были связаны с «Мерлионом») на 42% до 34,4 млн руб., ООО «Монитор компани» на 57% до 25,5 млн руб., ООО «Технология» на 57,5% до 25,2 млн руб.

На тендере МВД на поставку серверов для ИС дорожной безопасности девять участников сбили цену более чем в два раза

Последняя из этих структур и была признана победителем. Таким образом, экономия госзаказчика составила 34,2 млн руб. Исполнить свои контрактные обязательства ей будет необходимо до 31 декабря 2021 г.

Редакция CNews ожидает от ЦСН БДД МВД ответа на уточняющий вопрос, как именно в региональных подразделения министерства планируется задействовать закупаемые серверы.

Отметим, что финансирование закупки происходит в соответствии с планом информатизации МВД. В его версии на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. на развитие автоматизированной информационно-управляющей системы Госавтоинспекции было предусмотрено 91,6 млн руб., 166,2 млн руб. и 172,1 млн соответственно.

Параметры закупаемых серверов

Для разных подразделений в различных городах России МВД требуются стоечные Rack-серверы двух типов: 12 первого и 19 второго. В обоих типах предполагается использование двух 10-ядерных процессоров архитектуры x86-64 с базовой частотой не ниже 2,2 ГГц. Таким образом, поставщик сможет предложить министерству только «железо» на импортных чипах. Российские серийные изделия заявленными характеристиками не обладают.

Серверы обоих типов должны содержать модули оперативной памяти на 16 ГБ суммарным объемом в 96 ГБ. В первом типе должно быть установлено восемь SSD-накопителей на 1920 ГБ каждый и два на 240 ГБ каждый, во втором — шесть SSD-накопителей на 1920 ГБ каждый и два на 240 ГБ.

Оба типа должны иметь контроллер дистанционного мониторинга и управления, обеспечивающие подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO), поддержка веб-интерфейса, перенаправление графической консоли по сети, доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств.

В комплект поставки каждого Сервера должны входить не менее двух кабелей электропитания для подключения к источнику бесперебойного питания с выходами, не менее двух кабелей Ethernet UTP категории 5 (или выше) с коннекторами 8P8C не короче 5 м.

В комплект поставки должна быть включена российская операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition из реестра отечественного ПО при Минцифры.

Система удаленного управления сервером должна использовать программное обеспечение с открытым исходным кодом либо софт из упомянутого реестра.

Что известно о победителе тендера

Как следует из ЕГРЮЛ, ООО «Технология» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге 14 октября 2020 г. Единственным учредителем и гендиректором выступает Юлия Аскарова. Основной заявленный вид деятельности организации — оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2020 г. компания продемонстрировала выручку в 2,3 млн руб. при чистом убытке в 59 тыс. руб. В системе имеются данные всего об одном заключенном организацией госконтракте на 10,4 млн руб., хотя участником закупочных процедур она становилась 13 раз (включая вышеописанный тендер МВД; по его итогам контракт пока не подписан).

Сайт компании со столь неоригинальным названием поисковые системы не находят.