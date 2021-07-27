Россияне создали «капсулу времени» на блокчейне, чтобы передавать пароли потомкам

Росcийские разработчики создадут «капсулу времени» с использованием технологии блокчейн для передачи наследникам цифровой информации. Это позволит хранить не только пароли от соцсетей, но и ключи от криптокошельков.

Сейф для криптокошельков

Российские ИТ-специалисты разработают сервис «капсула времени», используя технологию блокчейн. Сервис позволит передавать наследникам цифровую информацию: от паролей к соцсетям до ключей к криптокошелькам.

На данный момент создается сайт проекта, на котором пользователи смогут хранить цифровую информацию в зашифрованном виде с последующей передачей конкретным лицам через определенный срок. Минимальный срок жизни «капсулы времени» — шесть месяцев. Проектом занимается команда специалистов из МГИМО, МГУ и МИФИ.

Россияне спрячут ключи от криптокошельков

Помимо паролей, в «капсулу времени» можно будет поместить тексты, фотографии, видеообращения или координаты местонахождения ценных вещей, сообщают представители «Платформы НТИ». Ссылку на «капсулу времени» пользователь отправляет получателю в личный кабинет, который создается на сайте сервиса. Сама капсула станет доступна только в срок, который указал пользователь.

При этом зашифрованные данные будут храниться на SberCloud, а также дублироваться на DropBox или другие площадки. Для создания проекта планируется привлечь 2-3 млн руб. Отправка первых капсул для пользователей окажется бесплатной. Однако монетизация сервиса планируется «за счет будущей популярности сервиса и дополнительных услуг», заявляют разработчики.

Как используется блокчейн в России

В феврале 2021 г. CNews писал о планах московских властей создать блокчейн-платформу за 495 млн. руб. Заказчиком платформы выступила «Объединенная энергетическая компания» (ОЭК), которая объявила тендер на ее создание на сайте zakupki.gov.ru. Платформа предназначена для автоматизации расчетов между потребителями электроэнергии, энергогенерирующими и энергосбытовыми компаниями с помощью смарт-контрактов. Победителем тендера стала компания «Инженерный центр энергоаудитконтроль».

В июле 2021 г. стало известно о намерении «Эрмитажа» создать токенизированные картины из своей коллекции для последующей продажи их на криптобирже. Для этого музей сначала создаст цифровые копии картин с подписью гендиректора «Эрмитажа», затем конвертирует их в уникальные токены, которые нельзя будет подделать, разделить или заменить. Фактически данные токены — это записи, к которым привязан цифровой объект с информацией о том, кому этот объект принадлежит. Будущие владельцы криптокартин «Эрмитажа» смогут их также продать или хранить в собственной коллекции.