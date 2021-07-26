«Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux

Входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» выделил 6,7 млн руб. на повышение квалификации своих сотрудников в части работы с ОС Astra Linux. Для них будут проведены очные и заочные консультации и сняты обучающие видеоролики.

Обучение Astra Linux

Как выяснил CNews, концерн «Росэнергоатом», дочерняя структура госкорпорации «Росатом», потратит 6,7 млн руб. на мероприятия по повышению компетентности своих сотрудников в вопросах работы с российской операционной системой Astra Linux. На эти средства организация намерена провести тематические консультации — как в очном, так и дистанционном формате, а также подготовить обучающие видеоинструкции. Кроме того «Росэнергоатом» хочет обзавестись так называемой базы знаний на основе системы с открытым кодом MediaWiki.

Указанная сумма является ценой договора между «Росэнергоатомом» и автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Техническая академия Росатома» (учреждена госкорпорацией и ее «дочками»).

Формальное извещение о закупке услуг у единственно возможного поставщика «Росэнергоатом» опубликовал на сайте госзакупок 16 июня 2021 г. Судя по приложенному к проекту договора календарному плану, работы по проекту рассчитаны на срок до 31 декабря 2022 г.

Напомним, массовое использование Astra Linux в «Росэнергоатоме» началось в конце 2020 г. В ходе массовой закупки лицензий на эту ОС «Росатомом», о которой CNews писал в начале ноября 2020 г., на долю концерна пришлось 4250 дистрибутивов. В 2021 г. внедрение данного ПО в «Росэнергоатоме» продолжилось. На днях, 20 июля концерн на своем сайте сообщил, что Astra Linux используют уже свыше 10 тыс. его сотрудников.

«Росэнергоатом» обучит сотрудников работе с Astra Linux с помощью очно-заочных консультаций и видеороликов (фото: «Росэнергоатом»)

Представители «Гринатома» (ИТ-интегратор атомной отрасли, входящий в «Росатом») ранее объясняли CNews выбор «Росатома» в пользу этого продукта накопленным опытом госкорпорации применения именно Astra Linux, а также «недопустимостью остановки ряда систем, функционирующих на данной ОС».

«Выбор сделан с учетом дополнительного тестирования на площадках “Гринатома” и компании “Консист ОС”, — добавили тогда собеседники CNews. — К участию в тестировании были приглашены все крупнейшие разработчики отечественных ОС. К достоинствам Astra Linux также относится большой опыт внедрения системы в России и крупнейший среди российских компаний центр компетенций по поддержке ОС».

Что именно предстоит сделать подрядчику «Росэнергоатома»

Из техзадания на проект следует, что «Технической академии Росатома» в ходе работ необходимо будет разработать сценарии видео-инструкций, а после согласования их заказчиком осуществить их запись.

Также от него требуется создание материалов по элементам работы с ОС Astra Linux для проведения консультаций в очном и дистанционном форматах, а также проведение самих этих консультаций,

Еще один из пунктов ТЗ — разработка и согласование сценариев применения виртуального стенда по обработке обращений пользователей в рамках внедрения ОС Astra Linux, развертывание и техническая поддержка вышеупомянутой базы знаний на MediaWiki, перевод существующих материалов поддержки по системе Astra Linux в формат базы знаний с их последующей актуализацией и категоризацией.

«Техническая поддержка базы знаний на основе движка MediaWiki (в сети КСПД “Росэнергоатома”) выполняется средствами исполнителя до окончания действия договора, — отмечается в документе. — После окончания срока действия договора техническая поддержка либо передается заказчику, либо осуществляется в рамках отдельного договора».

Отход «Росатома» от Microsoft

Описанной выше закупке «Росатомом» отечественной ОС предшествовала тупиковая ситуация, в которой госкорпорация оказалась в попытках обеспечить себя софтом Microsoft. Исторически «Росатом» в части ОС и офисного ПО пользовался продукцией именно этой американской компании.

В частности, в конце 2013 г. госкорпорация провела открытый аукцион для закупки лицензий на ПО Microsoft c начальной максимальной ценой тендера в пределах 808 млн руб. Право пользоваться софтом получили сроком на три года более 30 предприятий «Росатома». Среди них числились, помимо головной компании, «Росэнергоатом», «Атомэнергопроект», «Гринатом» и др., всего 35 структур. Победителем конкурса стала компания «Ай-теко».

Другая крупная закупка «Росатомом» софта Microsoft состоялась в конце 2016 г. с начальной ценой договора в 1,8 млрд руб. Победителем тогда стал «Крок», обошедший на торгах «Ланит» и «Компарекс». Его предложение составило 1,78 млрд руб.; итоговая сумма контракта позже многократно корректировалась по конкретным потребителям — «дочкам» «Росатома».

В конце февраля 2020 г. «Росатом» разместил извещение еще об одной закупке ПО Microsoft, оказавшейся неудачной. Как сообщал CNews, на аукцион с начальной ценой договора в 2,4 млрд руб. никто не пришел. Срок подачи заявок истек 17 марта. Из-за отсутствия претендентов закупка была признана несостоявшейся.

CNews тогда выяснил, что у «Крока», по всей видимости, не было действующей необходимой лицензии. Также аналогичная лицензия в конце 2018 г. истекла еще у одного крупного поставщика ПО Microsof — «Софтлайна» — и предположительно продлена не была. Опрошенные CNews другие крупные ИТ-интеграторы, которые также потенциально могли бы выйти на аукцион, причины отсутствия интереса к тендеру объяснить не смогли.

В итоге «Росатом» остался без поставщика лицензий на ПО Microsoft для нескольких десятков своих дочерних структур по всей стране.

Чем занимается «Росэнергоатом»

Концерн «Росэнергоатом» входит в электроэнергетический дивизион «Росатома», выступая одним из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственной в России компанией, выполняющей функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций.

Основным видом деятельности организации является производство электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ.

В состав концерна на правах филиалов входят 11 действующих атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), а также Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, проектно-конструкторский и технологический филиалы.