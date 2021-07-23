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Власти хотят раздавать госуслуги через банковские приложения, начиная с 1 сентября

Минцифры предлагает провести эксперимент по получению госуслуг в электронном виде через банковские приложения. Граждане с помощью банков смогут поставить автомобиль на учет, получить сертификат на маткапитал и узнать о состоянии исполнительных производств в их отношении.

Банковские госуслуги

Минцифры выступило с предложением провести эксперимент по получению госуслуг через банковские приложения с 1 сентября 2021 г. по 31 декабря 2022 г. Это следует из опубликованного на regulation.gov.ru постановления Правительства об эксперименте по предоставлению госуслуг в электронной форме с использованием коммерческих систем.

В документе предлагается приравнять идентификацию граждан через банковские приложения к аналогичной процедуре в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Однако для этого заявитель уже должен быть зарегистрирован в единой системе и дать согласие на приравнивание банковской идентификации к идентификации в ЕСИА. Как пояснили CNews представители Минцифры, системы через соответствующие интеграционные механизмы будут обмениваться идентификаторами.

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Госуслуги можно будет получить через банковские приложения с 1 сентября

Среди участников данного эксперимента — Минцифры, Минэкономразвития, ЦБ, кредитные организации, а также физлица на добровольной основе. На время проведения эксперимента кредитные организации должны будут разместить у себя формы соответствующих заявлений на предоставление госуслуг.

Какие госуслуги будут доступны

Среди перечня доступных госуслуг, которые заявитель сможет получить через банковские приложения, — информация по находящимся на исполнении, оконченным и прекращенным исполнительным производствам, установление страховой и накопительной пенсии. В том числе, заявители смогут поставить транспортное средство на учет.

В банковских приложениях можно будет подать заявку и на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также на содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям — в подборе необходимых работников.

Обновление госуслуг

В феврале 2021 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал CNews о грядущих изменениях госуслуг, которые начнутся с новой версии портала. Также госуслуги ждет умный поиск, обновленный дизайн и до конца 2021 г. число услуг, предоставляемых на новой платформе, составит не менее сотни, сообщил CNews вице-премьер.

В начале июля CNews писал об инициативе Минцифры по предоставлению доступа к единому порталу госуслуг приложениям коммерческих организаций для оказания электронных госуслуг.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», посчитали инициативу «потенциально интересной для клиентов». Так, представитель Росбанка Павел Меньшиков отметил возможный интерес пользователей к получению госуслуг в мобильном приложении банка. Однако другой источник в крупном банке заявил, что реализации такого проекта могут вызвать трудности в ближайшие годы из-за того, что МФЦ до сих пор не имеют единого ПО.

Кристина Холупова

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