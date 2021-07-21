Российская таможня не смогла закупить ПК для гостайны с заведомо зарубежными чипами

ФТС безуспешно попыталась закупиться АРМами в защищенном исполнении для работы с гостайной — на российской ОС, но на заведомо зарубежных процессорах. На тендер со стартовой ценой контракта в 170 млн руб. никто не пришел.

Несостоявшаяся закупка ФТС

Как выяснил CNews, Федеральной таможенной службе (ФТС) не удалось закупить «железо» для сегментов правоохранительных подразделений своих структур на 170 млн руб. Центральная часть номенклатуры поставки этой техники включала 586 автоматизированных рабочих мест (АРМов — компьютеров) в защищенном исполнении. Использование этих АРМов предполагало обработку «совершенно секретных сведений», составляющих гостайну.

Указанная сумма была выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере ФТС, который был объявлен ведомством 9 июля 2021 г. в формате электронного аукциона. Заявки от претендентов принимались до 20 июля. По истечение этого срока заказчик констатировал, что желающих получить господряд не оказалось. На основании этого аукцион официально был признан несостоявшимся.

На момент публикации данного материала представители ФТС не смогли сообщить CNews, намерена ли служба перезапустить тендер, и изменятся ли в нем техусловия или стартовая цена контракта.

Российским процессорам было отказано

В контексте того, что компьютеры предполагалось приобрести для работы с гостайной, вполне логичным выглядит условие совместимости техники с защищенной отечественной ОС специального назначения Astra Linux Special Edition 1.6 с сертификатом ФСТЭК. В то же время достаточно примечательными выглядят заданные заказчиком параметры «железа», которые допускали применение в компьютерах только зарубежных чипов.

На тендер ФТС по закупке АРМов для работы с гостайной никто не пришел

Например, в техзадании говорится, что базовая тактовая частота процессора должна составлять не менее 2,8 ГГц. Ни в одной линейке российских чипов такая частота пока не реализована и не будет достигнута еще в перспективе нескольких лет.

Почему ФТС сделала в работе с секретной информацию ставку на импортные процессоры, в службе на момент публикации материала также объяснить CNews не смогли.

Отметим, что судя по выкладкам в тендерной документации, касающимся определением начальной максимальной цены контракта, защищенные АРМы с финансовой точки зрения составляли чуть более 72% от объема поставки, то есть на них пришлось примерно 123 млн руб. от стартовой цены лота — примерно 210 тыс. руб. за штуку.



При этом подходящие под заданные заказчиком параметры процессоры (от четырех ядер, не менее восьми потоков, от 6 МБ кэш-памяти третьего уровня и пр.) на «Яндекс.маркете» продаются по ценам от 7 тыс. до 30 тыс. руб.



ФТС установила нереализуемые условия?

Не исключено, что на тендер ФТС никто не пришел по причине того, что заданные параметры АРМов показались претендентам не вполне реализуемыми для поставки, на что указал один из потенциальных участников аукциона.

«В связи с тем, что на рынке сертифицированных ФСТЭК России АРМ в защищенном исполнении в настоящее время отсутствуют АРМ в защищенном исполнении, которые одновременно оснащены сенсорным экраном (строка 9 таблицы пункта 1.1.7 технических требований) и удовлетворяют специальным требованиям к зоне R2 (Н) не более 15 м без применения активных средств защиты в соответствии с ТТЗИ ФСТЭК России (дефисы 10 и 11 пункта 1.1.7 технических требований), предлагается внести изменения в технические требования и рассмотреть возможность поставки АРМ… без сенсорного экрана», — обратилась к ФТС, неназванная в тендерных разъяснениях компания.

«АРМ в защищенном исполнении должен соответствовать требованиям технического задания», — лаконично ответили таможенники.

«Требование к характеристике “максимальный объем оперативной памяти” в размере ≥ 64 ГБ (строка 1 таблицы пункта 1.1.7 технических требований) значительно превосходит требование к характеристике “объем установленной оперативной памяти” в размере ≥ 4 ГБ (строка 12 таблицы пункта 1.1.7 технических требований), — также отметил оппонент службы. — Предлагаем внести изменения и рассмотреть возможность поставки АРМ в защищенном исполнении “максимальный объем оперативной памяти” в размере ≥ 16 ГБ, что позволит иметь возможность четырехкратного увеличения объема оперативной памяти АРМ».

«АРМ в защищенном исполнении должен соответствовать требованиям технического задания», — не стала баловать респондента разнообразием ответов ФТС.

Что еще входило в закупку таможни

Номенклатура железа также включала два типа серверов на 12-ядерных процессорах с частотой не менее 2,2 ГГц Intel Xeon Scalable (с пометкой «или аналог»).



Помимо этого предполагались к закупке серверные шкафы, источники бесперебойного питания, оптические коммутаторы, медиаконвертеры, сканеры, цветные МФУ и принтеры.

