В России началось создание электронного архива чиновников за 1,3 миллиарда

Минцифры приступило к созданию платформы хранения электронных документов чиновников. Тендер на ее создание был объявлен 8 июля 2021 г. Его сумма составила всего 2,4% (31,8 млн руб.) от общего бюджета на создание и внедрение электронного архива. Ранее Минцифры называло сумму 1,3 млрд руб. на весь проект.

Бюджетное создание платформы

Минцифры подготовило приказ о формировании рабочей группы для координации создания и внедрения платформы «Центр хранения электронных документов» (ЦХЭД). В нее войдут представители Минцифры, Росархива и другие ведомства. На данный момент проект в стадии создания платформы.

CNews обнаружил тендер на выполнение работ по разработке и внедрению в работу федеральных и региональных органов власти платформы и подсистемы ЦХЭД за 31,8 млн руб. Проектом ЦХЭД занимаются Минцифры и Росархив, в его реализации также участвует подведомственное Минцифры госпредприятие НИИ «Восход». Оно и выступило заказчиком работ по тендеру.

В начале июля представители Минцифры сообщили CNews, что на проект ЦХЭД из бюджета национальной программы «Цифровая экономика» будет выделено 1,3 млрд руб. в период с 2021 г. по 2024 г. Таким образом, сумма тендера на создание платформы ЦХЭД и одной из подсистем (их должно быть восемь) составляет всего 2,4% от стоимости всего проекта, из чего можно заключить, что это не последний тендер на создание платформы.

НИИ «Восход» выступил заказчиком тендера на создание электронного архива чиновников

На момент публикации материала на вопрос CNews о том, как будет распределена остальная сумма, выделенная на проект, в Минцифры ответить не успели.

Тендер на создание системы

Вышеупомянутый тендер на разработку и внедрение технической платформы и подсистемы приема и обработки опубликован на сайте госзакупок 8 июля 2021 г. Заявки принимаются до 28 июля, подведение итогов намечено на 4 августа. Участие в тендере могут принимать только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Техническая платформа, согласно техзаданию, должна представлять собой комплекс программно-аппаратных средств, который обеспечит связанное функционирование отдельных подсистем ЦХЭД, а также реализацию общих инструментов и механизмов администрирования, мониторинга, сервисного обслуживания и интеграции с внешними системами.

В свою очередь, подсистема приема и обработки будет самостоятельной структурой в составе платформы. Она предназначена для получения, верификации и регистрации транспортного контейнера с электронными документами и описями, включая проверку электронной подписи и создание карточки электронного документа или описи, полученных контейнеров.

В составе системы, как говорилось выше, должны войти восемь подсистем: приема и обработки, интеграции с хранилищем данных уполномоченного органа, подсистема учета, информационно-поисковая подсистема, аналитики и отчетности, создания и ведения справочников, мониторинга и администрирования, а также подсистема обеспечения информационной безопасности.

Техническая платформа и подсистема должны быть установлены на масштабируемой отказоустойчивой платформе с применением технологий виртуализации и контейнеризации. Для хранения данных, а также для хранения штампов времени должны использоваться системы хранения данных на базе жестких или твердотельных дисков, поддерживающие функции масштабирования и горячей замены.

Рабочая группа по созданию ЦХЭД

Задачами рабочей группы по созданию ЦХЭД станет координация работы федеральных органов исполнительной власти, а также государственных внебюджетных фондов и коммерческих организаций по созданию ЦХЭД. В задачи, в том числе, включено рассмотрение вопросов и разработка предложений по созданию платформы, оценка результатов ее создания, а также рассмотрение вопросов и подготовка предложений по внесению изменений в законодательство в целях создания ЦХЭД.

Для реализации задач рабочая группа организует взаимодействие с заинтересованными в создании платформы сторонами и при необходимости привлекает к деятельности рабочей группы работников структурных подразделений Минцифры, организаций, экспертов и консультантов. Рабочая группа, в том числе, будет представлять доклады по созданию платформы в Правительство.

Для чего нужна ЦХЭД

Платформа ЦХЭД необходима для хранения электронных архивных документов в федеральных госархивах с обеспечением их юридической значимости на протяжении всего срока хранения. Система позволит автоматизировать основные функции архивного дела и делопроизводства: хранение, комплектование, учет и использование электронных архивных документов.

Росархив не позднее 1 января 2023 г. должен начать использовать ЦХЭД при организации, комплектовании, учете и использовании электронных документов. Со своей стороны, федеральные органы исполнительной власти не позднее 1 января 2025 г. должны начать использовать ЦХЭД для передачи на постоянное хранение электронных архивных документов.

Данная платформа не предназначена для работы с информацией ограниченного доступа и не должна содержать сведений, не предназначенных для размещения в информационных системах общего пользования, в том числе сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.