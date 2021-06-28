Россияне выпустили умные часы для контроля начальства за сотрудниками

Sitronics вышел на рынок носимых устройств для корпоративных заказчиков. Компания представила умные часы для рабочих бригад, поддерживающих определение координат, сети 5G и интернет вещей, а также осуществляющие измерения вредных выбросов в воздухе.

Носимые часы от Sitronics

Российская компания Sitronics представила свой первый носимый гаджет, ориентированный на корпоративных пользователей (B2B) – умные часы Sitronics Smart Watch. Устройство предназначено для строительных и подобных рабочих бригад и обеспечивает коммуникации между рабочими, бригадирами и инспекторами.

Умные часы способны определять пульс и температуру тела. В случае превышения нормы сигнал SOS передается на сайт инспектора, за которым закреплена бригада.

Мониторинг вредных выбросов в воздухе

В комплекте с часами идет блок отслеживания координат местоположения бригадира, поддерживающий основные навигационные системы: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou. Также датчик отслеживает уровень содержания угарного газа (CO) в воздухе (от 0 до 10 тыс. PPM).

Умные часы Sitronics Smart Watch с поддержкой 5G

Блок передает данные по беспроводному каналу на умные часы. Со своей стороны, часы, в случае превышения содержания CO в воздухе, передает сигнал SOS на сайт инспектору. Возможно адаптация блока под контроль содержания в воздухе других газов, таких как метан, сернистый газ и углекислый газ.

Инспектор может через веб-интерфейс ставить задания бригадиру, которые будут приниматься на имеющиеся у него умные часы. В ответ бригадир сможет передавать статус выполнения задания. Со своей стороны, инспектор может отслеживать местоположение рабочей бригады.

Поддержка 5G и интернета вещей

Умные часы от Sitronics поддерживают сотовые сети стандартов GSM (второе поколение сотовой связи), LTE (четвертое поколение, 4G) и 5G (пятое поколение). Передача данных в режиме GSM осуществляется по технологии GPRS. В режиме LTE передача данных осуществляется по каналам интернета вещей (технология NB-IoT).

Sitronics Smart Watch предназначены для контроля местоположения рабочих бригад и коммуникации между коммуникации между рабочими, бригадирами и руководством

В случае с 5G поддерживается диапазон 4,4-4,9 ГГц, в котором тестовые зоны развернул оператор «Мобильные телесистемы» (МТС, как и Sitronics, входит в АФК «Система). Внутри устройства есть аналог e-SIM (виртуальной SIM-карты).

Стоимость комплект из умных часов Sitronics Smart Watch SSW и блока измерений воздуха составляет 10 тыс. руб. Устройство производится на заводе Sitronics в Зеленограде. Электронная начинка наполовину является российской, наполовину – зарубежной. В устройстве используется проприетарная ОС от Sitronics.