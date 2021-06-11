Intel покупает разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой

Слияние процессорных архитектур

Корпорация Intel ведет переговоры о приобретении компании SiFive, которая занимается разработкой процессоров на базе архитектуры RISC-V с открытым исходным кодом. Об этом сообщили отраслевые источники агентства Bloomberg. По их информации, Intel предложила стартапу сумму в $2 млрд. Обе компании официально не подтверждают факт ведения таких переговоров.

Сообщения о потенциальном поглощении появились сразу после недавнего заявления SiFive о планах сотрудничества с Intel в области контрактного производства своих чипов на мощностях нового подразделения Intel Foundry Services (IFS).

По данным источников Bloomberg, SiFive рассматривает предложения о продаже от нескольких компаний, и уже провела переговоры с потенциальными консультантами о том, как справиться с интересом к поглощению, поскольку в SiFive так же не исключают вариант дальнейшей работы в независимом формате за счет других предложений об инвестировании в стартап без его поглощения. Последний раз оценка SiFive производилась во время инвестиционного раунда компании в 2020 г., тогда ее оценили примерно в $500 млн.

Повышенный интерес к альтернативам

По данным отраслевых источников, интерес к приобретению к SiFive и других разработчиков решений на архитектуре RISC-V возрос после того, как в сентябре 2020 г. Nvidia Corp. договорилась о приобретении британской компании ARM у владеющей ею SoftBank Group Corp. за $40 млрд. По мнению источников Bloomberg, клиенты ARM обеспокоены тем, что в случае закрытия сделки Nvidia получит значительное преимущество и будет в меньшей степени склонна к сотрудничеству.

Intel может приобрести производителя RISC-V чипов SiFive за $2 млрд

В случае подтверждения сообщений о планируемой сделке не исключен вариант того, что Intel займется интеграцией проектов на базе RISC-V в свои собственные решения, предлагая заказчикам своего нового подразделения по контрактному производству чипов больший выбор нестандартных конфигураций, полагают обозреватели Tom’s Hardware.

Наличие еще одной процессорной архитектуры также может помочь Intel в противостоянии конкурентам с архитектурой ARM, таким как Apple с процессором M1 и AWS с чипом Graviton2.

Кому интересна архитектура RISC-V

Архитектура набора команд RISC-V с открытым исходным кодом имеет высокую привлекательность за счет отсутствия лицензионных платежей, традиционных при использовании большинства других процессорных архитектур, в том числе ARM.

Поддержка и развитие RISC-V осуществляется некоммерческой организацией RISC-V International, в которую входят более 1000 членов в 50 странах. Процессоры RISC-V широко применяются в микроконтроллерах. Например, компания Western Digital ежегодно поставляет более 2 млрд контроллеров RISC-V в своих накопителях.

В частности, в России разработкой решений на базе архитектуры RISC-V занимаются компании Syntacore и CloudBEAR. Особый интерес к архитектуре RISC-V проявляют китайские компании, особенно после введения торговых ограничений со стороны США. Помимо отсутствия лицензионных выплат за использование архитектуры RISC-V, преимуществом RISC-V International является регистрация компании в политически нейтральной Швейцарии.

О компании SiFive

Стартап SiFive был основан в 2015 г., его штаб-квартира расположена в Сан-Матео, Калифорния, США. Компания специализируется на разработке коммерческих решений на базе открытой архитектуры RISC-V, включая вычислительные ядра, процессорные сборки, комплекты разработчика и интеллектуальные права на свои решения.

В ноябре 2016 г. SiFive представила свою процессорную сборку Freedom Everywhere 310 SoC и комплект разработчика HiFive, став таким образом первой компанией, выпустившей коммерческий чип с системой команд RISC-V. В октябре 2017 г. компания представила ограниченную серию процессоров U54-MC, которые считаются первыми в мире 4-ядерными 64-битными чипами на базе архитектуры RISC-V с полноценной поддержкой операционных систем класса Linux.

В 2020 г. к команде SiFive в качестве генерального директора присоединился ветеран полупроводниковой индустрии Патрик Литтл (Patrick Little). Он перешел в стартап из Qualcomm Inc., где занимал должность старшего вице-президента по решениям для автомобилей.

В настоящее время список инвесторов SiFive включает SK Hynix Inc., Spark Capital и Prosperity7 Venture (венчурное подразделение государственной Aramco из Саудовской Аравии). Компанию также поддерживает венчурное подразделение Qualcomm и компания Western Digital Corp. В последнем инвестиционном раунде Series E, прошедшем в 2020 г., компания привлекла $61 млн.