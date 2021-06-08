Власти хотят заводить электронное досье на россиян с детского сада. Пока это эксперимент

Минпросвещения хочет внедрить в России цифровые профили для школьников и студентов. Их будут создавать при подаче родителями заявления на зачисление ребенка в детский сад или первый класс. В них будет храниться вся информация об учениках, включая их достижения в процессе получения образования, вплоть до выпуска из университета.

Школьников «оцифруют»

В России пройдет эксперимент по присвоению каждому школьнику и студенту своего цифрового профиля. Как стало известно CNews, инициатива принадлежит Минпросвещения.

Профиль, который министерство называет «цифровым профилем обучающегося» (ЦФО), планируется сделать обязательным для всех учеников. Минпросвещения подготовило концепцию проекта ЦФО (есть в распоряжении CNews), в котором сказано, что профиль будет присваиваться детям при зачислении в детский сад или первый класс.

Согласно тексту документа, предложения по внедрению в России ЦФО были подготовлены по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он дал его 17 марта 2021 г.

Концепцию проекта Минпросвещения подготовило в апреле 2021 г. и направило в Минцифры ее дальнейшей проработки. Представители Минцифры подтвердили CNews, что министерство ведет работу над концепцией ЦФО совместно с Минпросвещения.

В первый класс российские дети пойдут не только с тетрадями и учебниками, но и личным виртуальным профилем

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник, знакомый с деталями проекта, ЦФО станет частью эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. Он проводится до 31 декабря 2022 г. в рамках постановления Правительства России от 7 декабря 2020 г. По информации издания, о необходимости внедрения в России ЦФО еще в декабре 2020 г. высказывалась замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина.

Что такое «цифровой профиль обучающегося»

Согласно тексту концепции проекта Минпросвещения, ЦФО представляет собой «единый элемент идентификации» ученика, на всех уровнях образования. В его составе должна быть в первую очередь «реестровая запись актуальных и проверенных сведений о гражданине, позволяющих идентифицировать его по минимально доступным и необходимым данным в рамках образовательного процесса».

Под «уровнями» авторы проекта подразумевают дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, среднее профессиональное, дополнительное, дополнительное профессиональное и высшее образование. Из этого можно сделать вывод, что ЦФО будет присваиваться как учащимся общеобразовательных школ, так и студентам вузов.

Помимо этого, в составе профиля должна быть «распределенная структура данных, включая ссылки на данные, которые хранятся в соответствующих реестрах органов исполнительной власти», а также «механизм и процедуры управления выданными гражданином цифровыми согласиями на обработку его персональных данных, полученных из цифрового профиля, с помощью сервиса по управлению согласиями».

Авторы проекта также планируют избежать накапливания больших массивов данных об учениках в различных государственных информационных системах. В качестве примера они привели Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), Национальную систему управления данными (НСУД), Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также федеральные и региональные информационные системы в сфере образования.

Для этого авторы предложили создать единый распределенный реестр. В нем будут использоваться обезличенные идентификаторы цифрового профиля.

У учеников будет «цифровое портфолио»

В дополнение к ЦФО на каждого российского школьника в рамках эксперимента будет заведено еще и «цифровое портфолио». Это своего рода база данных со всеми достижениями учеников «в процессе освоения различных образовательных программ для каждого уровня образования».

В портфолио также может вноситься дополнительная информация об учениках, с образовательным процессом никак не связанная. Как сказано в тексте концепции проекта, это нужно «для удобства просмотра гражданином, учителем или образовательной организацией, в том числе для создания цифрового паспорта компетенций обучающегося». Какими именно не относящимися к получению образования сведениями об ученике или студенте можно будет дополнять его портфолио, на момент публикации материала известно не было.

Особый интернет для школьников

Минпросвещения работает над несколькими инициативами по «цифровой» модернизации процесса обучения российских школьников. В частности, глава ведомства Сергей Кравцов еще в начале июня 2021 г. сообщал о ведущейся работе по созданию так называемого «белого» интернета для школьников.

«Сегодня создается так называемый белый интернет для школьников, где есть социальные сети, есть мессенджеры, есть все те инструменты, которые сегодня школьники используют, но там проверенное содержание и те ценности, о которых мы сегодня говорим», – сказал министр.

CNews писал, что «белый» интернет будет пускать школьников только разрешенные в России сайты. Со слов Кравцова, в этой Сети у детей будет возможность в режиме онлайн смотреть фильмы и театральные постановки, а также посещать различные музеи. Кто будет сортировать контент, доступный для детей (те же фильмы), министр уточнять не стал.