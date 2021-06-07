Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом

Вычислительная платформа «Скала-Р», которая отошла сооснователю IBS Сергею Мацоцкому после его ухода из компании, продолжит свое развитие под прежним брендом, но в рамках самостоятельного бизнеса, входящего в группу компаний бизнесмена «ГС-инвест».

«Скала-Р» как отдельный бизнес

Унаследованная Сергеем Мацоцким после его ухода из IBS платформа «Скала-Р» теперь станет развиваться в рамках отдельного самостоятельного одноименного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители созданной под этот проект компании «Скала-Р».

«Новая роль позволит “Скале-Р” более динамично развиваться, закрепить на российском технологическом рынке статус независимого производителя и сформировать партнерскую сеть для активного совместного продвижения и расширения присутствия», — поясняет компания.

В июне 2020 г. Мацоцкий называл «Скалу-Р» «самой известной российской гиперконвергентной вычислительной платформой, ставшей основой для многих самых современных информационных систем». В тот момент развитием «Скалы-Р» занималась компания «Рубитех» (ранее «IBS консталтинг»). Сейчас и «Рубитех», и «Скала-Р» находятся во владении созданного Мацоцким АО «ГС-инвест».

Платформа «Скала-Р» теперь отдельный бизнес

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Скала-Р» было зарегистрировано в Москве еще 27 января 2021 г. Стопроцентная доля в нем принадлежит ООО «Рубитех интеграция», которое в свою очередь на 95% принадлежит «ГС-инвест», а на 5% — Игорю Ведехину, гендиректору и пятипроцентному совладельцу ООО «Рубитех холдинг».

Генеральным директором ООО «Скала-Р» со дня его регистрации числится Виктор Урусов — экс-гендиректор «Депо электроникс» и действующий глава входящего в «ГС-инвест» ООО «Ридус дата». Каких-либо госконтрактов, по данным «Контур.фокуса», за «Скалой-Р» пока не числится.

Перспективы бизнеса

По заверению Виктора Урусова, его компания сейчас ощущает высокий спрос на продукты «Скалы-Р» со стороны крупнейших заказчиков. «В ближайших планах компании — создать партнерскую сеть и сформировать экосистему передовых российских разработок в области системного и платформенного ПО и вычислительной техники для решения задач цифровой трансформации и импортозамещения», — говорит он.

С точки зрения перспектив нового отдельного бизнеса примечателен упоминаемый компанией факт того, что сегодня в промышленной эксплуатации по всей России находится свыше 100 комплексов на базе «Скалы-Р», которые состоят из более чем 2,5 тыс. вычислительных узлов.

Редакция CNews ожидает от компании ответ на вопрос о том, какие она прогнозирует показатели самостоятельного бизнеса по итогам 2021 г.

Некоторые подробности о платформе «Скала-Р»

На данный момент в линейку продуктов «Скала-Р» входят машины виртуализации для создания горизонтально масштабируемой и отказоустойчивой среды виртуализации и инфраструктуры виртуальных рабочих мест пользователей, машины баз данных для обработки транзакций в высоконагруженных системах, машины больших данных для создания платформы хранения и аналитической обработки данных. Последние включают ряд модулей: хранилище слабоструктурированных и неструктурированных данных, аналитическую распределенную СУБД массивно-параллельной обработки, сверхбыструю систему распределенных вычислений в оперативной памяти, колоночную аналитическую СУБД, систему потоковой обработки данных.

Разработчики указывают, что продукты «Скала-Р» являются серийно выпускаемыми преднастроенными комплексами и позволяют осуществлять быстрое их развертывание и ввод в эксплуатацию. «Модульный принцип обеспечивает интеграцию разнородных компонентов ИТ-инфраструктуры в единую платформу предприятий, корпораций и ведомств, — рассуждают в компании “Скала-Р”. — Использование унифицированных узлов позволяет переопределять их роли между различными модулями и гибко перестраивать инфраструктуру при изменении нагрузки. Единые поддержка и сервисное обслуживание для всех продуктов линейки от производителя обеспечивают оперативное разрешение инцидентов на стыке технологий».

В компании подчеркивают, что программные компоненты, используемые в продуктах «Скала-Р», включены в Единый реестр российского ПО при Минцифры, а вычислительные узлы — в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге.

На сайте «Скалы-Р» указано, что разработки компании используются в Минцифры, ФНС, Минтруде, МЭИ, ВТБ, Администрации Перми и на судостроительном заводе «Янтарь».