Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля

20 апреля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения».

Жизнь в большом городе проходит под взглядами видеокамер, которые «видят» нас повсюду — на улицах, в транспорте, на работе. Они повышают безопасность городской и производственной среды, что крайне ценится в современном мире. Поэтому неудивительно, что рынок решений для видеонаблюдения быстро растет.

Чаще всего мы сталкиваемся с системами видеонаблюдения в трех сферах жизни. Во-первых, в ритейле (или шире — в местах массового обслуживания клиентов, под это определение подходят, например, вокзалы и аэропорты). Во-вторых, в транспортной отрасли. И, наконец, в-третьих, нельзя не заметить городских камер, дающих возможность городу стать «умным».

Основные вопросы к обсуждению:

Видеотехнологии: российские тренды

Как развивается российский рынок видеотехнологий?

Какова роль госзаказчиков и крупных корпоративных клиентов на рынке?

Российское оборудования против иностранных решений?

Кто правит бал на рынке ПО для анализа видеоданных?

Какие новые возможности видеонаблюдения выявил COVID-19?

Основные заказчики

Видеотехнологии в ритейле: безопасность и борьба с потерями.

Видеотехнологии в сфере безопасности: как проактивно выявлять проблемы.

Видеотехнологии на транспорте: как обеспечить порядок.

Роль видеотехнологий в умном городе.

Технологии и проекты

Искусственный интеллект и новые возможности видеотехнологий.

Как помогут мерчендайзерам умные видеорешения.

Видеоаналитика уравняет оффлайн и онлайн-ритейл.

Как оптимизировать пассажиропотоки на транспорте.

Видеонаблюдение против нарушителей ПДД.

Городское видеонаблюдение: новые технологии.

Роль 5G в повышении эффективности видеотехнологий.

Беспилотники будут следить за общественным порядком.

Рынок VSaaS: почему заказчики выбирают облако.

С докладами выступят:

Леонид Кушнир, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Ресурс Групп»;

Илья Кузьминов, руководитель аналитического департамента, НИУ «Высшая школа экономики»;

Валерий Столяр, заведующий кафедрой телемедициныи медицинской информатики, Министерство образования и науки России, РУДН;

Софья Громыко, менеджер по развитию функции логистики по стране, Coca-Cola HBC Россия;

Андрей Мотренко, менеджер по развитию решений, департамент больших данных и безопасности, Atos в России и СНГ;

Представитель компании XDSOFT.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.