Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам

Российскому госсектору вернут возможность пользоваться сервисом видеоконференций Zoom – разработчики запретили ему покупать лицензии в конце марта 2021 г., но спустя неделю свое решение изменили. Российские госструктуры и компании с госучастием вновь могут пользоваться этим сервисом, но теперь им придется закупать лицензии по новым правилам.

Отмена запрета

Американский сервис видеоконференций Zoom, в конце марта 2021 г. запретивший российскому госсектору пользоваться его услугами, изменил свое решение. Как стало известно CNews, отечественные власти и госкомпании все-таки смогут использовать его, но на определенных условиях.

Компании и структуры госсектора смогут пользоваться Zoom, но для этого им придется покупать аккаунты в этом сервисе напрямую, без необходимости обращения к дистрибьюторам в России. Представитель Zoom сообщил CNews, что сервис «по-прежнему стремится обслуживать клиентов на российском рынке и в странах Содружества Независимых Государств (СНГ)» «Мы находимся в процессе развития нашего подхода в регионе, и тем временем новые и существующие клиенты как в государственном, так и в частном секторах могут отправлять запрос на приобретение учетных записей (аккаунтов) Zoom непосредственно через наш веб-сайт», – добавил он.

По данным CNews, до внедрения этих изменений российские юрлица должны были приобретать лицензии через партнеров Zoom в России или их реселлеров. Закупка лицензий через сайт сервиса была доступна только для частных лиц.

Доступ к Zoom российскому госсектору вернули, но неизвестно, надолго ли

Существует вероятность, что в итоге Zoom запустит отдельный продукт, ориентированный исключительно на госструктуры и предприятия с государственным участием. Такое предположение высказал «Коммерсанту» глава подмосковной компании «Райтконф» - одного из дистрибуторов решений Zoom в России и СНГ.

Начало истории

Zoom – это детище американской компании Zoom Video Communications, существующее с сентября 2012 г. 31 марта 2021 г., как сообщал CNews, она отозвала у всех своих партнеров авторизацию на продажу своего сервиса в российские госорганы и компании с госучастием. В России у Zoom есть три авторизованных партнера – помимо «Райтконф» из Дубны это московская компания Rokada и международная корпорация Unify Square с головным офисом в США.

Письмо Zoom своим дистрибьюторам о запрете продаж лицензий

Zoom предупредила своих дистрибуторов о новых ограничениях, но не стала объяснять, что послужило причиной для их введения. Сроки их действия в сообщении компании тоже оговорены не были, но из текста было понятно, что речь идет о долгосрочном запрете.

Кто пострадал

Изменения в политике Zoom по отношению к России отечественные госорганы, как ни странно, почти не затронули – американский веб-сервис популярностью у них не пользуется. Согласно информации с сайта госзакупок, в явном виде лицензии на его использование чиновникам – явление довольно редкое. Например, Zoom закупал Аппарат совета депутатов муниципального округа Якиманка в Москве.

В то же время отечественные компании с госучастием, напротив, входят в число активных пользователей Zoom. Лицензии на этот софт приобретали аэропорт «Шереметьево», структуры «Газпрома» и ВТБ, отдельные музей и многочисленные вузы по всей стране — в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, Самаре, Пскове и других городах.

Платный или бесплатный Zoom

На самом деле, для использования Zoom необязательно приобретать платный аккаунт. Им можно пользоваться совершенно бесплатно (и притом легально) – такая возможность предоставляется обычным пользователям и небольшим компаниям. Бесплатный Zoom не лимитирует по времени длительность конференций тет-а-тет, а групповые видеозвонки могут длиться не более 40 минут, после чего будет необходимо запускать их повторно.

Платная версия Zoom Pro стоит $150 в год за одну лицензию (11,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 апреля 2021 г.). Она снимает 40-минутное ограничение и позволяет подключать к конференции до 100 участников. Вместе с лицензией предоставляется доступ к облачному хранилищу объемом 1 ГБ для записи видео в формате MP4.

Также существуют лицензии Zoom Business и Zoom Enterprise стоимостью $200 (15,4 тыс. руб.) и $350 (26,9 тыс. руб.) соответственно. Первая дает возможность открывать конференции на 300 человек, а вторая, помимо этого, позволяет организовывать дополнительную корпоративную IP-телефонию.

Мнение Кремля

Российские власти незамедлительно отреагировали на сложившуюся вокруг Zoom ситуацию. 7 апреля 2021 г. Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопонимании и сожалении в связи с новыми запретами, введенными Zoom Video Communications.

«В целом, конечно, можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контракты и подписывать новые. Но, к сожалению, это американский сервис», – заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Президента России подчеркнул, что глава государства не использует Zoom в рабочих целях – с его слов, Владимир Путин отдает предпочтение неким закрытым каналам связи, но каким именно, Песков не уточнил.

Исключение составляют лишь международные конференции, которые организовывают другие страны. В этом случае Владимир Путин пользуется именно Zoom.

«Свято место пусто не бывает»

Комментируя происходящее с Zoom, Дмитрий Песков подчеркнул, что «свято место пусто не бывает». Он сказал, что российский госсектор перейдет на другие сервисы, и добавил, что России нужно развивать собственные сервисы видеоконференций.

Отечественных аналогов Zoom на момент публикации материала существовало немало, и большая их часть появилась или получила широкое распространение (как и сам Zoom) именно в период пандемии коронавируса, когда видеоконференции заменили собой личные встречи миллиардам людей.

Например, с апреля 2020 г. существует сервис «Видеозвонки Mail.ru» отечественного холдинга Mail.ru Group, который изначально создавался как инструмент для онлайн-обучения, связи с коллегами и партнерами и звонков родственникам. В июне 2020 г. собственный видеосервис под названием «Телемост» запустил и «Яндекс». Первое время это был просто веб-сервис, но в сентябре 2020 г. к нему прикрутили фирменное приложение под Windows, macOS, Android и iOS.

«Яндекс.телемост»

В конце декабря 2020 г. CNews писал, что в России по заказу Минпросвещения ведется разработка сервиса «Сферум». Проект на тот момент уже прошел тестирование в Подмосковье и испытывался в 15 российских субъектах, а его запуск состоялся 31 марта 2021 г.

В январе 2021 г. CNews сообщал, что собственный видеосервис «Сбермитап» для проведения видеоконференций и вебинаров появился у Сбербанка.

Видеосервис «Сбермитап» Сбербанка

В феврале 2021 г. российская компания Spirit на волне популярности Zoom реализовала в новой версии своего решения для видеоконференцсвязи VideoMost интеграцию с фирменным мессенджером и переработала интерфейс клиентского ПО в пользу упрощения. По мнению представителя компании, схожесть VideoMost и Zoom поспособствует безболезненному переходу сотрудников государственных организаций с популярного американского ВКС-продукта на отечественный.

Среди других отечественных ВКС-разработчиков отметим TrueConf. Основной продукт компании — программная система, которая состоит из ВКС-платформы и корпоративного мессенджера для удаленной работы. В отличие от Zoom, ВКС TrueConf находится не в общедоступном облаке, а требует установки на собственное оборудование заказчика, чтобы соответствовать принятым нормам информбезопасности и гостребованиям закона «О персональных данных». Система может работать без интернета. Еще одно важное отличие от Zoom — возможность добавлять участников в конференцию не только по ссылке, но и напрямую кликом в адресной книге.