Создатели легендарных российских вертолетов получили 500 миллионов на цифровизацию

Предприятие, образованное в конце 2019 г. путем слияния известных во всем мире конструкторских бюро вертолетов «Ми» и «Ка», получило от государства 500-миллионный льготный займ на цифровизацию, которая должна ускорить сроки разработки и выпуска летательной техники.

Полмиллиарда для строителей вертолетов

Головное конструкторское бюро входящего в «Ростех» холдинга «Вертолеты России» — «Национальный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова» («НЦВ Миль и Камов») — получил от государства 500 млн руб. на цифровизацию производства летательной техники.

Эти средства организация получила от вошедшего в периметр управления ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк) Фонда развития промышленности (ФРП) — структуры, созданной в конце 2014 г. по инициативе Минпромторга для организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Представители ФРП уточнили в разговоре с CNews, что деньги были переданы «Милю и Камову» в виде займа на пять лет под 1% годовых — в рамках программы этого фонда «Цифровизация промышленности». Минимальную ставку заемщику удалось применить за счет банковской гарантии Новикомбанка на сумму в 602,5 млн руб.

На что именно пойдут деньги

В ФРП указывают, что с использованием заемных средств «Миль и Камов» проведет модернизацию автоматизированных рабочих мест (ПК) конструкторско-технологического персонала предприятия, а также всей ИТ-инфраструктуры — для внедрения системы управления жизненным циклом изделия (PLM). Кроме того, деньги будут потрачены на новейшие инструменты инженерного анализа, системного и 3D-проектирования.

Цех окончательной сборки «Миля и Камова»

В результате этих инвестиций предприятие рассчитывает существенно увеличить производительность труда конструкторов и технологов, повысить качество конструкторской и технологической документации и надежность критической информинфраструктуры, а также снизить риски потери данных.

Транспортно-боевой вертолет Ми-8 МТВ

По данным ФРП, рассматриваемая цифровизация процессов позволит «Милю и Камову» снизить сроки разработки конструкторской документации для новых вертолетов на 5-10%, а время технологической подготовки производства уменьшить на 20%.

Какое конкретное «железо» и ПО планируется приобрести на деньги ФРП, в фонде, «Миле и Камове» и «Вертолетах России» на момент выхода данного материала сообщить CNews не смогли. Анализ сайта госзакупок показывает, что каких-либо крупных тендеров по линии ИТ «Миль и Камов» в последнее время не объявлял.

Цифровизация «Вертолетов России»

В ФРП указывают, что намеченные изменения в «Миле и Камове» являются элементом программы цифровой трансформации процессов проектирования и производства вертолетной техники холдинга «Вертолеты России».

Эта программа имеет цель за счет масштабного внедрения цифровых технологий на протяжении семи лет сократить сроки вывода на рынок новых образцов вертолетной техники, добиться увеличения рыночной доли и прибыльности.

«Эти планы соответствуют целевым показателям по цифровизации всей вертолетной отрасли России», — подчеркивают в ФРП. Реализация серии проектов программы позволит усовершенствовать применение элементов цифровых двойников изделий для оптимизации конструкции, подготовки производства и эксплуатации техники.

Некоторые факты о «Миле и Камове»

Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова был создан в 2019 г. на базе АО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля» и АО «Камов». Предприятие объединило в себе две знаменитые во всем мире российские инженерные школы вертолетостроения.

Сегодня «Миль и Камов» включает два опытно-конструкторских бюро (ОКБ Миля и ОКБ Камова), опытное производство, а также экспериментально-исследовательский (стендовый) комплекс и летно-испытательный центр.

Предприятие проводит научные исследования, проектирует, строит и испытывает опытные образцы вертолетов, внедряет их в серийное производство, модернизирует, сопровождает в производстве и эксплуатации военные и гражданские вертолеты «Ми» и «Ка».

Юридически АО «НЦВ Миль и Камов» является правопреемником АО «Камов». По данным «Контур.фокус», по итогам 2019 г. выручка организации составила 9,5 млрд руб. при падении данного показателя на 19% по сравнению с предыдущим годом. Чистый убыток при этом оказался на уровне 245,6 млн руб.