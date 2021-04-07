Спецпроекты

Власти задумали в 7 раз снизить налог на прибыль продавцам собственной электроники

Бизнес Законодательство Интеграция Электроника ИТ в госсекторе Техника
, Текст: Денис Воейков

Минпромторг на основании обращений ассоциаций разработчиков отечественной радиоэлектроники предложил Минфину скорректировать налоговый кодекс, распространив новые льготы в нем на компании, которые преимущественно зарабатывают не на как таковой разработке электронных компонентов и изделий, а на их продаже. Сейчас свыше половины разработчиков налоговыми льготами воспользоваться не могут.

Минпромторг — о льготах для ЭКБ-отрасли

Как стало известно CNews, Минпромторг согласился с доводами отраслевых ассоциаций и направил в Минфин письмо с предложением рассмотреть возможность изменить налоговый кодекс в части поддержки компаний, занимающихся проектированием, разработкой и реализацией изделий электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции (ЭКБ).

Письмо Минпромторга (копия имеется в распоряжении редакции) был выслан в Минфин 2 апреля 2021 г. Представители Минпромторга факт отправки письма CNews подтвердили. «Мера будет стимулировать потребление электроники, произведенной в России», — отметили они.

Рассматриваемая проблематика касается того факта, что сейчас в отношении упомянутых компаний невозможно применить новые льготы по налогу на прибыль организаций, а также пониженные тарифы страховых взносов. В настоящее время федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 265-ФЗ для некоторых ИТ-компаний предусмотрено уменьшение страховых взносов вплоть до 0,1% в зависимости от их категории, а также снижение с 20% до 3% ставки налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет. Эти поправки в налоговый кодекс получили наименование «налогового маневра в ИТ».

Для разработчиков ЭКБ в законе прописаны важные ограничения. «Одним из условий предоставления такой льготы является наличие не менее 90% в совокупном объеме доходов доли от реализации услуг (работ) по проектированию и разработке изделий ЭКБ, — говорится в письме. — Не менее половины российских организаций, проектирующих и реализующих ЭКБ, не могут воспользоваться вышеуказанными льготами, поскольку большую часть их доходов (от 25 до 70%) составляют средства от реализации разработанных ими ЭКБ, а не от услуг (работ) по их проектированию и разработке. Таким образом, вышеуказанные меры налогового и тарифного стимулирования не приводят к необходимым результатам развития отрасли».

mikron4.jpg
Минпромторг предлагает Минфину наделить льготами отечественные компании, которые не только разрабатывают электронику, но и зарабатывают на ее продаже

В министерстве считают, что складывающаяся ситуация может иметь отрицательное влияние на радиоэлектронную промышленность в целом. «Попытка адаптировать отрасль к применению налогового маневра может привести к разделению ключевых научно-производственных компаний на отдельные организации, что приведет к увеличению административных издержек и разрыву этапов жизненного цикла электронной продукции», — отмечается в послании Минфину.

С учетом этого, Минпромторг предлагает распространить рассматриваемые налоговые и тарифные льгот на компании, в доходе которых доля разработки ЭКБ ниже установленных сейчас 90%, хотя и не указывает, какой именно это доля должна быть.

В разговоре с CNews представители Минпромторга этот аспект не уточнили. «Вопросы в части касающейся налогового кодекса администрирует Минфин, в связи с этим комментарии следует запрашивать у них», — указали собеседники редакции.

В Минфине на момент публикации данного материала прокомментировать CNews инициативу Минпромторга не смогли.

Экономический эффект и другие аргументы

Как следует из приложенных к письму Минпромторга документов, в конце января и в феврале 2021 г. в министерство поступили обращения из ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности «Доверенная платформа», «Консорциума дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности», консорциума «Вычислительная техника», «Консорциума предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики», консорциума «Телекоммуникационные технологии».

Приводя Минфину их аргументы, Минпромторг отмечает, что, по данным «Автокомпонентов и телематики», в случае распространения на производителей ЭКБ мер налогового и тарифного стимулирования, дополнительный прирост доходов в федеральный бюджет может составить 2,1 млрд руб., а размер выручки производителей отрасли может увеличиться на 80,6 млрд руб.

По информации консорциума «Вычислительная техника», при «активном инвестировании экономии на налоговых и тарифных платежах» до 2030 г. общая сумма платежей в федеральный бюджет по налогу на прибыль организаций может составить 1,3 млрд руб. дополнительно к прогнозному значению, указано в письме.

В разговоре с CNews гендиректор «Вычислительной техники» Светлана Легостаева добавила, что предлагаемые изменения в налоговый кодекс дадут гарантию глубокого уровня локализации продукции, на которую будут распространяться льготы, и значительно снизят риски злоупотребления льготой со стороны компаний, не ведущих реальную разработку или производство оборудования на территории России.

Минпромторг считает, что распространение указанных налоговых и тарифных льгот на организации, осуществляющие проектирование, производство и реализацию изделий ЭКБ, приведет «к повышению ценовой конкурентоспособности российской продукции, обеспечению инвестиций в разработку новых и модернизацию выпускаемых отечественных продуктов, созданию новых высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест».

Другие материалы рубрики

CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и дизайнеров

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля

Суд арестовал имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей

Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию для форсированного сбора биометрии россиян

Древнейший язык программирования восстал из мертвых и хочет стать самым популярным

Госпортал российских законопроектов остался в интернете «без защиты»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие стационарные блендеры 2021 года: выбор ZOOM

Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2

Техноблог

Вторая жизнь — как еще можно использовать старый роутер

Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать?

Показать еще

Наука

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна

Дроны против голодных бабочек: высокие технологии защищают урожай

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий