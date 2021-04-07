Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля
CNews приглашает 15 апреля 2021 г. принять участие в офлайн-конференции «ИКТ в финансовом секторе 2021».
Основные темы конференции:
Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора
- Система быстрых платежей: как изменится рынок?
- Что даст банкам новый «Маркетплейс»?
- Каковы перспективы Единой биометрической системы?
- Какие дополнительные сервисы появятся в банках?
Технологии и инструменты
- Аналитика и большие данные в реализации концепции Real-time offering?
- Как традиционному банку увеличить цифровые продажи?
- Как правильно внедрить биометрию в процесс взаимодействия с клиентом?
- Аутсорсинг, аутстаффинг или инхаус: что выбирают российские банки?
Безопасность
- Как обеспечить безопасность цифровых платежей?
- Возможно ли достичь компромисса между удобством и безопасностью?
- Как управлять безопасностью банковской инфраструктуры?
- Требования Центробанка к ИБ: как соответствовать и исполнять?
Тренды
- Конкуренция или сотрудничество: как взаимодействовать банкам и финтех-компаниям?
- В любом месте, в любое время: когда коммуникации банка с клиентом станут омниканальными?
- Блокчейн в финсекторе: нишевые решения или полное изменение отрасли?
- Найдут ли IRA-системы свое место в банках?
Подтвердили свое участие в конференции:
Анна Еганова, директор департамента развития и операционной эффективности ИТ Росбанка;
Дмитрий Гришин, директор по инновациям, банк «Уралсиб»;
Илья Батай, CIO, «Альфа-Капитал»;
Виталий Копысов, директор по инновациям, «СКБ-Банк»;
Наталья Триппель, начальник управления развития ИТ процессов блока ИТ, банк «Зенит»;
Андрей Саломатин, директор департамента по развитию ИТ, «Ренессанс Кредит»;
Михаил Соломонов, директор по развитию бизнеса, Haulmont;
Всеволод Вайнер, руководитель направления облачных платформ G-Core Labs ;
Георгий Коннов, Product Owner: B2B e-commerce, Райффайзенбанк;
Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ «Геобанк» ;
Андрей Королев, исполнительный вице-президент Газпромбанка ;
Сергей Дощенко, советник генерального директора «Флекссофт», управляющий партнёр TopCEOTeam.com.