Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям
Госорганы и госкомпании России останутся без полноценных версий всемирно известного сервиса видеоконференций Zoom. Российским партнерам разработчика данного продукта с 31 марта 2021 г. запрещено продавать его лицензии в госсектор.
Запрет Zoom в России
Как стало известно CNews, российские госорганы и компании с госучастием больше не смогут пользоваться сервисом видеоконференций Zoom. Американская компания Zoom Video Communications отозвала у своих партнеров авторизацию на продажу своего сервиса в организации данного типа в России с 31 марта 2021 г. Эти сведения редакции подтвердили три источника на рынке.
По данным сайта Zoom ее авторизованными партнерами для продаж лицензий в Россию являются московская компания Rightconf, фирма Rokada (ООО «Рокада») из подмосковной Дубны, а также международная корпорация Unify Square со штаб-квартирой в США и с офисами в Германии, Великобритании, Швейцарии, Сингапуре, Индии, Литве и Австралии.
На момент выхода данного материала в Zoom Video Communications, Rightconf, Rokada и Unify Square прокомментировать CNews сведения о запрете продаж в российский госсектор не смогли.
По данным одного из реселлеров (партнеров низшего звена), отзыв своей авторизации Zoom Video Communications своим партнерам не объяснила. При этом по характеру послания речь шла не о временной, а о долгосрочной приостановке соответствующей авторизации.
Чем бесплатный Zoom отличается от коммерческого корпоративного
По данным ресурсов Zoom и его партнеров, бесплатная версия сервиса рассчитана на частных пользователей и малые организации. Эта версия позволяет вести неограниченное число конференций «один на один», в то время как групповые конференции лимитированы 40 минутами.
В платной версии Zoom Pro 40-минутное ограничение снимается и возможно подключение до 100 участников конференции. Вместе с лицензией предоставляется доступ к облачному хранилищу объемом 1 ГБ для записи видео в формате MP4.
Принципиальным отличием версии Zoom Business является возможность подключения к конференции до 300 человек, а Zoom Enterprise — организация дополнительной корпоративной IP-телефонии.
Ориентировочная годовая лицензия на Zoom Pro составляет порядка $150 без НДС (примерно 11,5 тыс. по текущему курсу ЦБ), на Zoom Business — $200 без НДС (15,3 тыс. руб.), Zoom Enterprice — $350 без НДС (26,8 тыс. руб.).
По данным CNews, в общем случае российские юрлица должны приобретать лицензии через партнеров Zoom в нашей стране или их реселлеров. Частные лица могут это сделать просто через международный сайт разработчика.
Кто в госсекторе пользуется Zoom
Несмотря на актуальность видеоконференцсвязи, непосредственно Zoom российские госорганы внедрять у себя не спешили. По данным сайта госзакупок, в явном виде его лицензии приобретались чиновниками крайне редко. Одно из исключений — Аппарат совета депутатов муниципального округа Якиманка в Москве.
А вот организации, подпадающие под определение компаний с госучастием, приобретали Zoom достаточно активно. В частности, лицензии закупали аэропорт «Шереметьево», структуры «Газпрома» и ВТБ, отдельные музей и многочисленные вузы по всей стране — в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, Самаре, Пскове и др.
Насколько безопасен Zoom
Безопасность Zoom в последние месяцы неоднократно подвергалась критике. В частности, в марте 2020 г. издание Vice Motherboard обнаружило, что видеовызовы в сервисе по умолчанию не имеют сквозного шифрования, а с помощью функции attention tracking функции можно отслеживать, когда человек отвлекся от активного окна Zoom более чем на 30 секунд.
В том же месяце было замечено, что после вышедшего обновления приложения Zoom для iOS оно стало передавать данные о пользователях компании Facebook, даже если у них не было учетной записи в соцсети.
В июле 2020 г. стало известно, что отсутствие ограничений на количество попыток ввода пароля в Zoom позволяло злоумышленникам быстро подбирать коды доступа, используемые для защиты встреч.
Какое ПО еще попадало под запрет в России
Zoom — не единственное ПО, на распространение которого в нашей стране накладываются ограничения. Первая волна подобных запретов прокатилась в 2014 г. — после того как Россия вернула себе контроль над Крымом.
В марте 2014 г. тогдашний президент США Барак Обама (Barack Obama) издал три указа под номерами №13660, 13661 и 13662, в соответствии с которыми американцам запрещалось участвовать в сделках с лицами, причастными к событиям на Украине. Список этих лиц, в число которых вошли в том числе банки, предприятия ТЭК и оборонной промышленности, определил Минфин США.
Руководствуясь распоряжением Обамы, всемирно известный разработчик Linux для корпоративного сектора Red Hat в мае 2014 г. заблокировал учетную запись провайдера «Искрателеком», обслуживавшего клиентов на востоке Москвы, в Санкт-Петербурге, Щербинке, Одинцово и в Люберцах под брендом Seven Sky. В июле 2014 г. Red Hat потребовал от своих российских партнеров приостановить проекты в 20 компаниях, попавших в санкционные списки.
В августе 2014 г. примеру Red Hat последовал Autodesk, разработчик систем автоматизированного проектирования. Штаб-квартира компании разослала своим российским партнерам письмо, в котором запретила им поставлять и обслуживать свои продукты ряду отечественных компаний.
Не осталась тогда в стороне и Microsoft: два официальных дистрибьютора корпорации в России, компании Merlion и RRC, ужесточили условия продажи ПО Microsoft более чем 200 корпоративным клиентам из России.
Впрочем, как минимум в последнем случае российские государственные организации быстро адаптировались к новым условиям и начали приобретать ПО в обход санкций, через сторонние фирмы. Закупки осуществлялись как в Крыму, так и в других регионах России. Всего за к 2017 г. таким образом было приобретено более 5 тыс. продуктов Microsoft общей стоимостью 60 млн руб.
Российские аналоги Zoom
На фоне пандемии коронавируса, в условиях которой актуальность дистанционного взаимодействия с помощью видеоконференцсвязи многократно возросла, в России за последний год успело появиться несколько функциональных аналогов Zoom.
Так, в апреле 2020 г. видеосервис собственной разработки запустил холдинг Mail.ru Group. Названный «Видеозвонки Mail.ru», он с самого начала позиционировался как инструмент для онлайн-обучения, связи с коллегами и партнерами и звонков родственникам.
В июне 2020 г., собственный видеосервис появился у «Яндекса». Детище ИТ-гиганта получило название «Телемост», и поначалу это, как и «СберМитап», тоже был просто веб-сервис, работающий через браузер. В сентябре 2020 г. «Телемост» масштабно обновился и вышел в качестве отдельного приложения под Windows, macOS, Android и iOS.
В конце декабря 2020 г. CNews писал, что в России по заказу Минпросвещения ведется разработка сервиса «Сферум». Проект на тот момент уже прошел тестирование в Подмосковье и испытывался в 15 российских субъектах.
В январе 2021 г. CNews сообщал, что собственный видеосервис «Сбермитап» для проведения видеоконференций и вебинаров появился у Сбербанка.
В феврале 2021 г. российская компания Spirit на волне популярности Zoom реализовала в новой версии своего решения для видеоконференцсвязи VideoMost интеграцию с фирменным мессенджером и переработала интерфейс клиентского ПО в пользу упрощения. По мнению представителя компании, схожесть VideoMost и Zoom поспособствует безболезненному переходу сотрудников государственных организаций с популярного американского ВКС-продукта на отечественный.
Среди других отечественных ВКС-разработчиков отметим TrueConf. Основной продукт компании — программная система, которая состоит из ВКС-платформы и корпоративного мессенджера для удаленной работы. В отличие от Zoom, ВКС TrueConf находится не в общедоступном облаке, а требует установки на собственное оборудование заказчика, чтобы соответствовать принятым нормам информбезопасности и гостребованиям закона «О персональных данных». Система может работать без интернета. Еще одно важное отличие от Zoom — возможность добавлять участников в конференцию не только по ссылке, но и напрямую кликом в адресной книге.