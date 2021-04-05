Власти просят не губить WiMAX в России

«Ростелеком» попросил Госкомиссию по радиочастоту продлить работу сетей WiMAX-сетей в диапазоне 3,4-3,6 ГГц с возможностью дальнейшего их использования сетями 5G. «Ростелеком» ссылается на положительные результаты тестирования совместимости работы сетей WiMAX с сетями спутниковой связи, однако «Газпром космические системы» считает проведенные испытания некорректными.

«Ростелеком» просит власти сохранить WiMAX

В распоряжении CNews оказалось письмо президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, направленное министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. Письмо связано с предстоящим заседанием Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), председателем которой является Шадаев.

В письме поднимается вопрос о частотах в диапазонах 3,4-3,6 ГГц, которые выделены для сетей беспроводной фиксированной связи. В том числе группа компаний Freshtel, принадлежащая «Ростелекому» с 2015 г., использует их для технологии мобильного WiMAX.

Проблема с диапазоном 3,4-3,8 ГГц

Решение ГКРЧ о выделении частот в данном диапазоне было принято 10 марта 2011 г. сроком на 10 лет. То есть на текущий момент срок его действия истек. За это время технология WiMAX успела устареть, но диапазон 3,4-3,8 ГГц можно было бы использовать для технологии сотовой связи пятого поколения (5G). При этом «Ростелеком» для сетей 5G хотел бы получить возможность использовать частоты Freshtel в данном диапазоне.

Полоса радиочастот Действующие РЭС радиослужб Условия использования действующих РЭС радиотехнологий: действующие радиотехнологии, полосы радиочастот Условия использования действующих РЭС радиотехнологий: дата прекращения использования Условия использования РЭС перспективных радиотехнологий Решения ГКРЧ 3400-3600 МГц РЭС фиксированной службы Для развернутых РРС (радиорелейных систем) прямой видимости (полоса 3400-4200 МГц) Продолжение использования до 01,07.2020 Для развернутых магистральных РРС (радиорелейные системы) — полосы 3400-4200 МГц. Для вновь развертываемых РРС прямой видимости, в т. ч. магистральных РРС — полосы 3600-4200 МГц Решение ГКРЧ от 15,07.2010 № 0-07-04-3. Решение ГКРЧ от 15,12.2009 № 9-05-08-1. Решение ГКРЧ от 19,08.2008 №09-04-06-1 3400-3600 МГц РЭС фиксированной службы Для развернутых РЭС ФБД (фиксированный беспроводной доступ) — отдельные участки в полосах 3400-3450 МГц и 3500-3550 МГц, без возможности модернизации. Для вновь развертываемых РЭС ФБД — полосы 3400-3440 МГц и 3545-3550 МГц. Выделение на конкурсной основе для крупных населенных пунктов Продолжение использования до 11,03.2021 Для действующих и вновь развертываемых РЭС ФБД (фиксированный беспроводной доступ) — полосы 3400-3440 МГц и 3545-3550 МГц. Выделение на конкурсной основе для крупных населенных пунктов Решение ГКРЧ от 10,03.2011 № 11-11-05. Решение ГКРЧ от 20,12.2011 № 1-13-07-2 3400-3600 МГц РЭС фиксированной спутниковой службы РЭС ФСС (фиксированная спутниковая связь, «космос-Земля», полоса 3400-4200 МГц) Продолжение использования Не меняются - 3400-3600 МГц РЭС службы космической эксплуатации Космические и земные станции командно-измерительных систем на линии «космос-Земля» — полосы 3400-3410 МГц, 3444,225-3452,445 МГц Продолжение использования Не меняются - 3400-3600 МГц РЭС радиолокационной службы На вторичной основе по отношению к РЭС ФС (фиксированная связь) и ФСС (фиксированная спутниковая связь) Продолжение использования Не меняются - 3600-3800 МГц РЭС фиксированной службы Радиорелейные станции прямой видимости в полосе полоса 3400-4200 МГц до 01,07.2020 г Для развернутых магистральных РРС (радиорелейные системы) — полосы 3400-4200 МГц. Для вновь развертываемых РРС прямой видимости — полосы 3600-4200 МГц Решение ГКРЧ от 15,07.2010 № 0-07-04-3. Решение ГКРЧ от 15,12.2009 № 9-05-08-1

Ограничения на использование частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц



Ранее российские сотовые операторы тестировали диапазон 3,4-3,8 ГГц на предмет использования сетей 5G. Но частоты в данном диапазоне также используются спутниковыми сетями связи, причем как гражданскими, так и правительственными. В итоге из-за позиции силовых ведомств — Минобороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы охраны (ФСО), а также госкорпорации «Роскосмос» — соответствующие тестовые зоны были закрыты, и вопрос о выделении частот в данном диапазоне для сетей 5G так и не был решен.

Более того, оказался подвешенным и вопрос о продлении срока действия решения ГКРЧ о работе сетей фиксированной беспроводной связи в диапазоне 3,4-3,6 ГГц. Из-за этого встал вопрос о возможном отключении абонентов соответствующих сетей от интернета. Число таких абонентов составляет менее 100 тыс. Правда, Максут Шадаев пообещал не допустить отключения абонентов и решить данный вопрос на ближайшем заседании ГКРЧ.

Испытания совместимости WiMAX-сетей со спутниковыми сетями

Осеевский в своем письме рассказывает об испытаниях, которые в Московской области провело госпредприятие «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) по вопросу электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств (РЭС) WiMAX-сети компании «Фрештел-Москва» (входит в группу Freshtel) с земными станциями спутниковой связи (ЗССС) компаний «Российские космические системы» (РКС), «Газпром космические системы» (ГКС) и «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» (ОКБ МЭИ).

Осеевский утверждает, что в ходе проведения натурных испытаний был осуществлен контроль излучения действующих и заявленных к испытаниям (запрещенных к использованию без проведения натурных испытаний) параметров базовых станций и абонентских устройств Freshtel и оценка показателей качества функционирования ЗССС. Выяснилось, что оборудование Freshtel не создает помех в работе ЗССС, а электромагнитная совместимость обеспечивается.

За период проведения испытаний претензий к помехам от Минобороны и ФСО не поступало. В результате, полагает президент «Ростелекома», была подтверждена возможность беспомеховой эксплуатации базовых станций стандарта WiMAX в отдельных участках диапазона 3,4-3,6 ГГц с выходной мощностью передатчика 0,1 Вт и эквивалентной изотропно-излучаемой мощностью (ЭИИМ) -1 дБВт. Соответственно, можно говорить о возможности беспомехового использования номиналов радиочастот, ранее запрещенных к использованию по результатам заключения радиочастотной службы.

«РЭС Freshtel находятся в эфире с 2008 г. и по настоящее время эксплуатируются в рамках действующих разрешений без причинения непреднамеренных помех иным пользователям данного диапазона, включая пользователей РЭС специального и военного назначения, — говорит Осеевский. — Более того, результаты натурных испытаний, проведенных ГРЧЦ, показали, что беспомеховая работа с действующими пользователями обеспечивается даже при снятии ограничений, ранее наложенных для обеспечения ЭМС на этапе согласований в процедуре получения на использование частот».

«Данное обстоятельство доказывает, что РЭС сетей беспроводного доступа могут и далее эксплуатироваться без ущерба для действующих пользователей в полосе 3,4-3,6 ГГц, а также ставит под сомнение обоснованность отказов со стороны Минобороны, ФСО и «Роскосмоса» в согласовании выделения данной полосы радиочастот для исследовательских работ», — делает вывод Осеевский.

Он просит учесть результаты проведенных натурных испытаний при принятии решения о выделении частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для тестирования сетей 5G и продлении решения об использовании частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц сетями беспроводной фиксированной связи. В случае же получения отрицательной позиции по данным вопросам от заинтересованных министерств и ведомств глава «Ростелекома» просит предоставить обоснованные аргументы.

Особое мнение «Газпром космические системы»

В то же время к протоколу испытаний, проведенных ГРЧЦ, приложено особо мнение ГКС. Компания указывает, что в процессе испытаний ей были высказаны ряд замечаний, которые не были учтены представителями ГРЧЦ и Freshtel. Так, в протоколе испытаний предлагалось указывать наименования конкретных экземпляров абонентского и сетевого оборудования сети WiMAX компании Freshtel.

В исходных данных Freshtel указывал несколько типов базовых станций, предлагаемых к использованию, однако в испытаниях участвовал только один тип РЭС. В результате натурные испытания были проведены только для одного обезличенного типа базовых станций, тогда как, по мнению ГКС, их следует проводить для всего возможного оборудования.

При проведении натурных испытаний «были допущены серьезные отклонения технических параметров», представленных РЭС сети WiMAX компании Freshtel относительно исходных параметров, заявленных в частотно-территориальном плане соответствующего радиочастотного разрешения, что в итоге «принципиальным образом отразилось на полученных результатах».

Также при проведении испытаний была многократном занижена высота подвеса антенны базовых станций. Во всех представленных точках размещения антенн вместо заявленных 35 метров, 50 метров и 55 метров все антенны базовых станций были установлены на высоте 8 метров, что является «грубым нарушением ранее согласованной и утвержденной программы испытаний».

Наконец, при проведении визуального осмотра базовых станций сети беспроводного доступа WiMAX сети Freshtel было обнаружено, что на момент проведения натурных испытаний в кабельные сборки, соединяющие антенны базовых станций с блоками приемопередатчиков, были установлены коаксиальные аттенюаторы. ГКС предлагало приостановить испытания на время устранения указанных замечаний, но ГРЧЦ эти предложения отвергла.