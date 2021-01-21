Предустановка российского ПО на смартфоны застопорилась из-за «Яндекса»

Производители смартфонов не могут договориться с российскими разработчиками ПО о предустановке их софта на свои устройства, как того требует российское законодательство. Причина в том, что «Яндекс» не устраивают варианты, предложенные вендорами, и он хочет, чтобы те приняли его условия. Времени на нахождение компромисса осталось немного – закон вступает в силу 1 апреля 2021 г.

Несовпадение мнений

Российские разработчики приложений и производители смартфонов не могут прийти к единому решению по предустановке отечественного ПО. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники среди производителей умных телефонов, у каждой из сторон свое видение итогового решения.

Так, компании, выпускающие смартфоны, предложили компаниям-разработчикам софта сразу три варианта – полностью установить требуемое приложение на гаджет, добавить в прошивку только иконку для его скачивания из магазина или же создать дополнительное меню, появляющееся на этапе первого запуска устройства и предлагающее пользователю самостоятельно выбрать нужный ему набор российских программ.

По информации «Коммерсанта», большинство производителей, продающих смартфоны на территории России, склоняются к варианту с дополнительным меню, но среди разработчиков ПО нашлись те, кому он пришелся не по нраву. Это, пишет издание, интернет-гигант «Яндекс» – у него свое видение нового партнерства с производителями гаджетов, навязанного государством.

Чего добивается «Яндекс»

Источник «Коммерсанта» утверждает, что «Яндексу» всенепременно нужно, чтобы его приложения сразу были вынесены на главный экран устройства. «Компания настаивает на установке на жесткий диск, причем требует, чтобы ее сервисы располагались на главном экране смартфона наравне с сервисами Google, которые предустановлены на всех устройствах с Android», – сообщил он.

«Яндекс» хочет, чтобы его приложениями можно было пользоваться «из коробки»

«Яндекс», по утверждению другого источника издания, даже готов платить за то, чтобы его софт был заранее установлен на гаджетах и выводился на рабочий стол смартфона. Он предлагает по 25 руб. ($0,34 по курсу ЦБ на 21 января 2020 г.) за устройство и хочет маскировать эти платежи «под маркетинг и другие услуги». По его словам, раньше стоимость таких «услуг» производителей смартфонов варьировалась от $1 (73,7 руб.) до $5 (369 руб.).

Почему на смартфонах должно быть российское ПО

К предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-ТВ вендоров обязывает закон № 425-ФЗ, подписанный Президентом России Владимиром Путиным в начале декабря 2019 г. Первоначально он должен был вступить в силу 1 июля 2020 г., но в дальнейшем из-за пандемии коронавируса COVID-19 власти переносили дату несколько раз, и в настоящее время новый срок начала действия закона – 1 апреля 2021 г.

В начале января 2021 г., как сообщал CNews, Правительство России сформировало финальную версию списка российских программ для установки на новые мобильные устройства, компьютеры и телевизоры. Например, на смартфонах теперь будет сразу 16 российских программ, 11 из которых предоставили Mail.ru и «Яндекс». В списке также есть платежная система MirPay (притом только для Android), приложение «Госуслуги», офисный пакет «Мой офис документы» компании «Новые облачные технологии (НОТ), антивирус Kaspersky Internet Security от «Лаборатории Касперского» (только для Android) и приложение Applist.ru – агрегатор для доступа к социально значимым интернет ресурсам, разработанный Минцифры России.

Покупатели смарт-ТВ после 1 апреля 2021 г. увидят в их меню 11 российских программ – «Кинопоиск» и поисковик «Яндекса», Wink («Ростелеком»), ivi, «Первый» («Первый канал»), Оkkо, Morе.tv, Premier, «Смотрим» (ВГТРК), НТВ («Телекомпания НТВ») и Start.

На ПК будет ставиться только отечественный офисный пакет компании НОТ, и то исключительно под Windows.

Вендоры готовы к сотрудничеству

«Яндекс», Mail.ru и НОТ отказались давать «Коммерсанту» какие-либо комментарии относительно деталей договоров с производителями гаджетов. в то же время представители «Яндекса» подчеркнули, что у компании «давно есть соглашения о сотрудничестве с большинством крупнейших производителей смартфонов и постоянно ведутся переговоры о “новых интеграциях и форматах сотрудничества, которые не отражены в законе”».

Производители смартфонов, лидирующие на российском рынке, открыты к сотрудничеству в разработчиками ПО. Например, президент компании Honor в России, Турции и СНГ Тони Ран сообщил «Коммерсанту», что Honor «не будет ограничиваться способами предустановки, предусмотренными законом, и обеспечит пользователям доступ ко всем необходимым приложениям в различных вариантах. Напомним, что в ноябре 2020 г. Honor, некогда дочерний бренд Huawei, под давлением США вынужденно стала отдельной компанией.

Распределение сил на российском рынке смартфонов

Представители Huawei уведомили издание, что компания выполнит все требования закона о предустановке российского ПО, не став вдаваться в подробности. В Vivo готовы реализовать любое из выбранных вариантов, в Realme (дочерний бренд Oppo) еще не определились с позицией по данному вопросу. Компания «будет ориентироваться на удобство для пользователей», рассказал «Коммерсанту» директор по развитию бизнеса Realme в России Дмитрий Гостев. Представители Samsung, Xiaomi и Oppo от комментариев отказались, а в Apple не отреагировали на запрос.

Основную часть российского рынка смартфонов в III квартале 2020 г. разделили между собой четыре компании. Согласно статистике Counterpoint Research, лидером стала компания Samsung (28,4%), за ней следует Huawei, на тот момент еще не лишившаяся Honor (25,5%). На третьей строчке – Xiaomi (22,6%), на четвертой – Apple (9,2%). Все остальные бренды делят оставшиеся 14,3% рынка.