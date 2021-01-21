Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда

Консолидированная программа цифровизации

В Министерстве труда и социальной защиты России (Минтруд) оценили расходы на программу собственной цифровой трансформации на период 2021-2023 гг. в 55,9 млрд руб. Консолидированная программа включает цифровизацию министерства и подведомственных ему Пенсионного фонда России (ПФР), Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) и Фонда социального страхования России (ФСС).

Согласно тексту документа, опубликованному на портале государственной информсистемы координации информатизации (ФГИС КИ) portal.eskigov.ru, из запрошенного бюджета программы планируется направить 39,6 млрд руб. на совершенствование структур ПФР, 9,6 млрд руб. в ФСС, 3,7 млрд руб. в Роструд, и собственно на Минтруд предлагается выделить 3 млрд руб.

Реализацию планов проекта в рамках базового сценария предлагается разделить на три отчетных этапа. При этом в 2021 г. на данные цели предлагается направить 19,96 млрд руб., в 2022 г. 18,44 млрд руб., и в 2023 г. 17,5 млрд руб.

В структуре расходов программы предполагается направить 36,1 млрд руб. на обеспечение надежности и безопасности информсистем и инфраструктуры, 10,5 млрд руб. на снижение зависимости от иностранного оборудования и ПО, а также 6,2 млрд руб. на повышение удовлетворенности граждан госуслугами и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством, отмечается в документе.

Предполагается, что цифровизация услуг ФСС обеспечит прямую выплату социальных пособий для 5,4 млн работодателей и 52 млн работников, гарантирует получение пособий по обязательному соцстрахованию вне зависимости от финансового состояния работодателя, снизит нагрузку работодателей и медорганизаций при взаимодействии с ФСС, сообщили «Ведомости» со ссылкой на слова представителя ведомства.

Многоцелевая программа

В списке задач программы указано 18 ключевых пунктов. В их число, в частности, входит переход на адресное информирование граждан о возникновении права на меры соцподдержки при наступлении жизненного события, с переходом на реестровую модель учета результатов оказания услуг.

Цифровизация Минтруда, Роструда, ПФР и ФСС обойдется в 55,9 млрд рублей

Подробно об этом рассказывал Алексей Скляр, замглавы Минтруда, в недавнем интервью CNews. В частности, он отметил: «Гражданин может оформлять трудовые отношения с работодателем, их прекращать, даже ни разу очно не контактируя с ним. Это в первую очередь удобно для дистанционных работников, проживающих не по месту нахождения их работодателей».

В дополнение, пенсии, пособия и другие меры соцподдержки будут также оказываться проактивно – то есть, назначаться по факту наступлению события без заявлений и подтверждающих документов, и без необходимости личного посещения ПФР.

В интервью CNews Алексей Скляр также отметил, что в настоящее время ведомством проводится эксперимент по переходу на электронный кадровый документооборот с отдельными работодателями. В ходе эксперимента уточняются необходимые изменения с точки зрения нормативно-правового регулирования и в части технологического обеспечения. По его словам, работодателям будет предоставлен выбор: использовать собственную информационную систему, систему портала «Работа в России», или обе. Между системами работодателей и «Работой в России» будет произведена интеграция.



Программа ставит целью формирование единого инфопространства для обмена данными между ГИС Минтруда, ПФР, ФСС и учреждений МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде, оптимизацию организационных структуру ПФР и ФСС, запуск на госуслугах единых личных кабинетов граждан с данными по их занятости и соцзащите.

Программа также предусматривает запуск круглосуточной информационной поддержки граждан по вопросам соцзащиты, создание «социального казначейства» для соцподдержки.

За три года планируется запустить ряд государственных социальных суперсервисов, в том числе, «Пенсия онлайн» для бесзаявительного возобновления выплат и информирования, «Инвалидность онлайн» для оптимизации госуслуг гражданам льготных категорий, «Трудовые отношения онлайн» для перехода на инициативный порядок установления соцдоплат к пенсии, а также сервис по оптимизации предоставления госуслуги по распоряжению материнским (семейным) капиталом.

Задачами проекта на ближайшие три года также являются развитие ГИС, снижение затрат ФСС на исполнение собственных функций и полномочий, повышение надежности работы программно-аппаратных комплексов за счет перехода на сервисную модель эксплуатации инфраструктуры, а также обеспечение необходимой информационной безопасности в рамках законов, международных и российских стандартов.

Как рассказал Алексей Скляр в интервью CNews, уже сейчас пользователи госуслуг могут видеть в личном кабинете всю информацию о своей трудовой деятельности –– в том числе, перечисляет ли работодатель за него страховые взносы, предоставляет ли необходимую информацию о его трудовой деятельности, в том числе для формирования пенсионных прав. Это информация из ПФР: работодатель, дата начала работы, реквизиты соответствующего приказа, занимаемая должность, то есть, по сути, данные, которые представлены в бумажной трудовой книжке.

Граждане смогут отправить эту информацию из личного кабинета ЕПГУ, например, будущему работодателю или в банк для получения кредита. Бумажные трудовые книжки пока остаются в обращении, если сам гражданин желает сохранить трудовую в «аналоговом формате», но даже для них будут доступны все перечисленные возможности учета и взаимодействия в электронной форме.



По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», ситуация с пандемией показала недостаточный уровень цифровизации процессов взаимодействия с бизнесом и гражданами со стороны контрольно-надзорных органов, в том числе, в области трудовых отношений и соцзащиты.

Однако возможность реализации всех планов программы в трехлетний срок они считают амбициозной – особенно в части импортозамещения, при этом бюджет на ее выполнение, запланированный на старте, может оказаться недостаточным.

В середине января 2021 г. CNews сообщил о том, что Правительство России приняло решение выделить 25 млрд руб., которые Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) запросила на собственную цифровую модернизацию в 2021-2023 гг.

Утвержденный план цифровой трансформации ФСИН включает все предложенные мероприятия проекта, при этом вопрос о сокращении заявленного финансирования не обсуждался. По словам источников, ФСИН определит подрядчика открытым конкурсом после выделения средств из федерального бюджета.