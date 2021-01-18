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ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля

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CNews приглашает принять участие в онлайн-конференции «HR Tech 2021», которая состоится 25 февраля 2021 г.

CNews приглашает принять участие в онлайн-конференции «HR Tech 2021», которая состоится 25 февраля 2021 г.

Основные вопросы конференции:

Рынок HR-технологий в России

  • Как развивается российский рынок HRM;
  • Какую роль на нем играют HRTech-стартапы;
  • Как автоматизировать работу HR;
  • Кто должен отвечать за цифровизацию HR.

Технологии и инструменты

  • Технологии оценки кандидатов по голосу, мимике и жестикуляции;
  • Как управлять обучением с помощью искусственного интеллекта;
  • Управление талантами и опытом сотрудников: какое решение выбрать;
  • Платформы для формирования и развития корпоративной культуры: новые подходы;
  • Мобильные технологии на службе HR.

Рекрутмент

  • Как быстро и эффективно искать кандидатов на вакансии;
  • Что можно поручить роботу-рекрутеру;
  • Как искусственный интеллект оценивает кандидатов.

HR-аналитика

  • Кто должен управлять создание HR-приложений;
  • Работа с большими данными в HR;
  • Управление талантами на основе больших данных: кейсы.

Внутренние коммуникации

  • Как организовать внутренние коммуникации в компании;
  • Боты на службе HR-департамента;
  • Новые методы адаптации и обучения персонала.

Среди спикеров:

  • Алексей Суханов, Директор департамента по развитию человеческого капитала, Счетная палата РФ
  • Елена Позолотина, Заместитель генерального директора, Трубная металлургическая компания
  • Антон Ткаченко, Директор по персоналу, Российские Коммунальные Системы
  • Маргарита Соцкая, Заместитель начальника Центра внутренних коммуникаций и бренда работодателя, РЖД
  • Наталья Малеева, Директор по персоналу, Группа «М.Видео-Эльдорадо»
  • Антон Чалов, Директор Центра мультимедиа обучения Управления технологического обучения Университета Правительства Москвы
  • Елена Половцева, Начальник отдела обучения и развития Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы
  • Марина Большакова, Руководитель проектов по развитию компетенций, Отдел развития компетенций, Леруа Мерлен
  • Татьяна Ананьева, Директор по развитию, "Апостроф-медиа", преподаватель НИУ-ВШЭ и Moscow Advanced Communication School
  • Лариса Бодягина, Директор по персоналу и организационному развитию, Торговая сеть «Пятёрочка»
  • Дарья Дегтярева, Руководитель направления подбора и адаптации сотрудников, Экспобанк
  • Елена Ружицкая, Ректор ЧОУ ДПО «Корпоративный университет «Норильский Никель»
  • Анна Анохина, Руководитель направления корпоративных коммуникаций и развития бренда работодателя, BIOCAD
  • Екатерина Милицина, Руководитель группы инноваций и развития информационных технологий, SCHNEIDER GROUP

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