ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля
CNews приглашает принять участие в онлайн-конференции «HR Tech 2021», которая состоится 25 февраля 2021 г.
Основные вопросы конференции:
Рынок HR-технологий в России
- Как развивается российский рынок HRM;
- Какую роль на нем играют HRTech-стартапы;
- Как автоматизировать работу HR;
- Кто должен отвечать за цифровизацию HR.
Технологии и инструменты
- Технологии оценки кандидатов по голосу, мимике и жестикуляции;
- Как управлять обучением с помощью искусственного интеллекта;
- Управление талантами и опытом сотрудников: какое решение выбрать;
- Платформы для формирования и развития корпоративной культуры: новые подходы;
- Мобильные технологии на службе HR.
Рекрутмент
- Как быстро и эффективно искать кандидатов на вакансии;
- Что можно поручить роботу-рекрутеру;
- Как искусственный интеллект оценивает кандидатов.
HR-аналитика
- Кто должен управлять создание HR-приложений;
- Работа с большими данными в HR;
- Управление талантами на основе больших данных: кейсы.
Внутренние коммуникации
- Как организовать внутренние коммуникации в компании;
- Боты на службе HR-департамента;
- Новые методы адаптации и обучения персонала.
Среди спикеров:
- Алексей Суханов, Директор департамента по развитию человеческого капитала, Счетная палата РФ
- Елена Позолотина, Заместитель генерального директора, Трубная металлургическая компания
- Антон Ткаченко, Директор по персоналу, Российские Коммунальные Системы
- Маргарита Соцкая, Заместитель начальника Центра внутренних коммуникаций и бренда работодателя, РЖД
- Наталья Малеева, Директор по персоналу, Группа «М.Видео-Эльдорадо»
- Антон Чалов, Директор Центра мультимедиа обучения Управления технологического обучения Университета Правительства Москвы
- Елена Половцева, Начальник отдела обучения и развития Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы
- Марина Большакова, Руководитель проектов по развитию компетенций, Отдел развития компетенций, Леруа Мерлен
- Татьяна Ананьева, Директор по развитию, "Апостроф-медиа", преподаватель НИУ-ВШЭ и Moscow Advanced Communication School
- Лариса Бодягина, Директор по персоналу и организационному развитию, Торговая сеть «Пятёрочка»
- Дарья Дегтярева, Руководитель направления подбора и адаптации сотрудников, Экспобанк
- Елена Ружицкая, Ректор ЧОУ ДПО «Корпоративный университет «Норильский Никель»
- Анна Анохина, Руководитель направления корпоративных коммуникаций и развития бренда работодателя, BIOCAD
- Екатерина Милицина, Руководитель группы инноваций и развития информационных технологий, SCHNEIDER GROUP