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Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут

Бизнес Кадры Интеграция
, Текст: Эльяс Касми

Зарплаты программистов, знающих Python, могут исчисляться сотнями тысяч рублей. Для возможности получать максимум нужно проживать в Москве, Санкт-Петербурге или Екатеринбурге или, в крайнем случае, работать на компанию из одного из этих городов. А меньше всех пишущим на Python программистам платят в Астрахани.

Знать Python выгодно

Программисты, пишущие на Python, могут зарабатывать в России сотни тысяч рублей ежемесячно. Как показало исследование портала SuperJob, для этого даже не обязательно переезжать в Москву или Санкт-Петербург – высокие зарплаты специалистов по этому языку зафиксированы сразу в 30 российских городах.

Python – это один из самых популярных языков программирования во всем мире. Зародившийся в конце 80-х годов XX века и созданный нидерландским разработчиком Гвидо ван Россумом (Guido van Rossum), в настоящее время работающим в Microsoft, в ноябре 2020 г. Python занял второе место в авторитетном рейтинге TIOBE. Тогда он сумел обогнать даже Java, и впереди него остался один только язык С, но к январю 2021 г. Python немного сдал позиции, опустившись на третье место и снова пропустив вперед Java.

Зарплаты программистов Python в России прямо пропорциональны объемам их знаний и опыту работы. В рейтинге SuperJob перечислено 30 городов, в которых знающий Python специалист может ежемесячно получать от 50 до 400 тыс. руб.

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Знание Python гарантирует хорошую зарплату

Разумеется, обе российские столицы лидируют в этом рейтинге, но в целом для заработка от 100 тыс. руб., как показало исследование программистам Python вовсе не обязательно жить в городах-миллионниках. Например, в Белгороде с численностью населения около 394 тыс. человек (статистика Росстата на 1 января 2020 г.) они могут получать от 55 до 270 тыс. руб. Плюс к этому, по уровню зарплат в этой сфере Екатеринбург полностью идентичен Санкт-Петербургу.

От чего зависит уровень зарплат

По мнению специалистов SuperJob, все соискатели на должность программиста на Python делятся на четыре категории, в зависимости от уровня их знаний и умений. Чем ниже эта категория (первая – самая низкая, четвертая – самая высокая), тем на меньшую сумму он может рассчитывать.

Требования и пожелания к профессиональным навыкам программистов Python

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам
I Неполное высшее образование (ИТ/техническое); Знание английского языка на уровне чтения технической документации; Знание принципов объектно-ориентированного программирования; Знание основ программирования на Python; Знание SQL, HTML и CSS
II Знание JavaScript; Опыт работы с MySQL/PostgreSQL; Опыт разработки веб-сервисов; Опыт использования фреймворка Django; Опыт работы с системами баг-трекинга; Опыт работы с системами контроля версий; Опыт программирования на Python от одного года
III Высшее образование (ИТ/техническое); Знание Linux/Unix; Знание методик организации процесса разработки в команде; Опыт тестирования приложений; Опыт создания REST API сервисов; Опыт работы с системами очередей; Успешный опыт разработки высоконагруженных проектов; Опыт программирования на Python от двух лет. Возможные пожелания: знание одного или нескольких языков программирования; знание английского языка на разговорном или свободном уровне; наличие портфолио выполненных проектов; опыт асинхронного программирования; опыт работы с Docker.
IV Опыт работы с большими данными; Опыт программирования на Python от трех лет. Возможные пожелания:знание методов машинного обучения; навыки руководства группой разработчиков.

Источник: SuperJob

Для примера, специалист первой категории, работающий в Кемерово, будет получать от 50 до 65 тыс. руб. и при этом от него будет требоваться наличие высшего образования (технического или в сфере ИТ). Но в то же время требований к тому, чтобы это образование было законченным, никто предъявлять уже не будет.

Аналогично, в том же Кемерово программист Python четвертой категории сможет получать до 260 тыс. руб., но для этого его опыт работы в этой сфере не должен составлять меньше трех лет. Законченное высшее ИТ-образование – теперь уже обязательное требование.

Где платят больше всего

Если программист Python живет в Москве или работает на столичную компанию удаленно, то его максимальная зарплата, по данным SuperJob, составит 400 тыс. руб., а минимальная – 80 тыс. руб. Российская столица – лидер рейтинга, и за ней следуют Санкт-Петербург и Екатеринбург с минимальной зарплатой 70 тыс. руб. и максимальной 350 тыс. руб.

Уровень зарплат программистов Python по городам России

Зарплатный диапазон, в месяц I кат., руб. II кат., руб. III кат., руб. IV кат., руб. В среднем по рынку, руб.
Москва 80000—100000 100000—130000 130000—220000 220000—400000 180 000
Санкт-Петербург 70000—80000 80000—110000 110000—180000 180000—350000 150 000
Архангельск 50000—65000 65000—85000 85000—145000 145000—260000 120 000
Астрахань 50000—60000 60000—80000 80000—135000 135000—240000 110 000
Белгород 55000—70000 70000—90000 90000—150000 150000—270000 120 000
Владивосток 65000—80000 80000—110000 110000—180000 180000—350000 150 000
Волгоград 55000—70000 70000—90000 90000—150000 150000—280000 120 000
Воронеж 60000—75000 75000—95000 95000—165000 165000—300000 130 000
Екатеринбург 70000—80000 80000—110000 110000—180000 180000—350000 150 000
Казань 60000—75000 75000—95000 95000—160000 160000—300000 130 000

Источник: SuperJob

Меньше всего, вне зависимости от категории и опыта работы, знающие Python программисты зарабатывают в Астрахани. В этом городе они могут рассчитывать минимум на 50 тыс. руб. и максимум на 240 тыс. руб. Как ни странно, но схожая ситуация с зарплатами складывается и у программистов C# - в ноябре 2020 г. CNews писал, что Астрахань заняла предпоследнее место в аналогичном рейтинге SuperJob, обогнав лишь Оренбург.

Python не привлекает девушек

Программисты женского пола, согласно отчету SuperJob, в большинстве своем не интересуются Python. 91% соискателей, пишущих на этом языке – это мужчины.

Усредненный портрет соискателя на вакансию программиста Python

Критерий Средний показатель
Средний возраст 29 лет
Мужчины 91%
Имеют высшее образование 77%
Готовы к переезду 25%
На момент размещения резюме не имели работы 58%
Средний срок работы на последнем месте 1,8 года

Источник: SuperJob

Также программисты Python чаще всего не готовы к переезду, а средний возраст соискателя на такую вакансию – 29 лет, и у 77% кандидатов есть высшее образование.

Сравнение с зарплатами программистов на C# и Windows-сисадминов

В среднем программисты Python получают меньше тех, кто пишет на C#, хотя этот язык находится на пятом месте по популярности (рейтинг TIOBE на январь 2021 г.). Но в данном случае все будет зависеть от конкретного города – например, в Москве уровень оклада специалистов по C# варьируется от 100 тыс. руб. (минимальная для I категории) до 300 тыс. руб. (максимальная для IV категории).

Уровень зарплат программистов C# по городам России

Зарплатный диапазон, в месяц I кат., руб. II кат., руб. III кат., руб. IV кат., руб. В среднем по рынку, руб.
Москва 100000—120000 120000—150000 150000—250000 250000—350000 200000
Санкт-Петербург 80000—100000 100000—130000 130000—210000 210000—300000 170000
Архангельск 65000—80000 80000—100000 100000—165000 165000—230000 130000
Астрахань 60000—75000 75000—90000 90000—150000 150000—210000 120000
Белгород 70000—80000 80000—100000 100000—170000 170000—240000 135000
Владивосток 80000—100000 100000—125000 125000—210000 210000—300000 170000
Волгоград 70000—85000 85000—105000 105000—175000 175000—240000 140000
Воронеж 75000—90000 90000—110000 110000—185000 185000—260000 150000
Екатеринбург 80000—100000 100000—130000 130000—215000 215000—300000 170000
Казань 75000—90000 90000—110000 110000—185000 185000—260000 145000
Кемерово 65000—80000 80000—100000 100000—165000 165000—230000 130000
Краснодар 80000—95000 95000—120000 120000—200000 200000—280000 160000
Красноярск 80000—90000 90000—115000 115000—195000 195000—270000 155000
Набережные Челны 65000—80000 80000—100000 100000—165000 165000—230000 130000
Нижний Новгород 80000—95000 95000—120000 120000—195000 195000—270000 155000
Новосибирск 80000—95000 95000—120000 120000—195000 195000—280000 155000
Омск 75000—90000 90000—115000 115000—190000 190000—260000 150000
Оренбург 60000—70000 70000—85000 85000—145000 145000—200000 115000
Пермь 70000—90000 90000—110000 110000—180000 180000—250000 145000
Псков 65000—80000 80000—100000 100000—170000 170000—230000 135000
Ростов-на-Дону 80000—95000 95000—120000 120000—200000 200000—280000 160000
Рязань 70000—85000 85000—105000 105000—175000 175000—240000 140000
Самара 80000—95000 95000—120000 120000—195000 195000—270000 155000
Смоленск 70000—80000 80000—100000 100000—170000 170000—230000 135000
Сочи 80000—100000 100000—120000 120000—210000 210000—300000 170000
Тверь 75000—90000 90000—110000 110000—185000 185000—260000 150000
Уфа 70000—85000 85000—105000 105000—175000 175000—240000 140000
Хабаровск 80000—95000 95000—120000 120000—200000 200000—280000 160000
Челябинск 75000—90000 90000—115000 115000—190000 190000—260000 150000
Ярославль 75000—80000 80000—110000 110000—180000 180000—250000 145000

Источник: Superjob

За максимальными зарплатами, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, знатокам С# можно поехать, к примеру, во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи и Хабаровск. Меньше всех соискатели всех категорий будут получать в Астрахани и Оренбурге – в этих городах специалистам I категории предложат от 60 до 75 тыс. руб., II категории – от 70 до 90 тыс. руб., III категории – от 85 до 150 тыс. руб. Элитные программисты C# IV категории смогут рассчитывать в этих городах на зарплату от 145 до 210 тыс. руб.

pyth601.jpg

Рейтинг популярности языков программирования TIOBE на январь 2021 года

Зарплаты Windows-сисадминов, о которых CNews рассказывал в октябре 2020 г., ниже, в сравнении с программистами Python и C#. В Москве предельный уровень составляет 170 тыс. руб.

Уровень зарплат сисадминов Windows по регионам России

Зарплатный диапазон, в месяц I кат., руб. II кат., руб. III кат., руб. IV кат., руб. В среднем по рынку, руб.
Москва 60000—70000 70000—80000 80000—120000 120000—170000 100 000
Санкт-Петербург 50000—60000 60000—70000 70000—100000 100000—150000 85 000
Архангельск 40000—47000 47000—53000 53000—80000 80000—110000 65 000
Белгород 40000—48000 48000—55000 55000—80000 80000—120000 68 000
Владивосток 50000—60000 60000—67000 67000—100000 100000—150000 85 000
Волгоград 42000—48000 48000—55000 55000—80000 80000—120000 80 000
Воронеж 45000—52000 52000—60000 60000—90000 90000—130000 75 000
Екатеринбург 50000—60000 60000—68000 68000—100000 100000—150000 85 000
Казань 45000—52000 52000—58000 58000—90000 90000—130000 73 000
Кемерово 40000—47000 47000—52000 52000—80000 80000—110000 65 000
Краснодар 47000—55000 55000—63000 63000—100000 100000—140000 80 000
Красноярск 47000—55000 55000—62000 62000—90000 90000—130000 77 000
Набережные Челны 40000—47000 47000—52000 52000—80000 80000—110000 65 000
Нижний Новгород 47000—55000 55000—62000 62000—100000 100000—130000 78 000
Новосибирск 47000—55000 55000—62000 62000—100000 100000—130000 78 000
Омск 45000—53000 53000—60000 60000—90000 90000—130000 75 000
Оренбург 35000—40000 40000—47000 47000—70000 70000—100000 57 000
Пермь 43000—50000 50000—58000 58000—90000 90000—120000 72 000
Псков 40000—47000 47000—55000 55000—80000 80000—120000 67 000
Ростов-на-Дону 47000—55000 55000—63000 63000—100000 100000—140000 80 000
Рязань 42000—49000 49000—57000 57000—90000 90000—120000 70 000
Самара 47000—55000 55000—62000 62000—100000 100000—130000 78 000
Смоленск 40000—47000 47000—55000 55000—80000 80000—120000 67 000
Тверь 45000—52000 52000—60000 60000—90000 90000—130000 75 000
Уфа 42000—50000 50000—57000 57000—90000 90000—120000 70 000
Хабаровск 48000—57000 57000—65000 65000—100000 100000—140000 80 000
Челябинск 45000—53000 53000—60000 60000—90000 90000—130000 75 000
Ярославль 43000—50000 50000—58000 58000—90000 90000—120000 72 000

Источник: Superjob

В ряде крупных городов – (Санкт-Петербург, Владивосток и Екатеринбург, Казань, Воронеж, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Омск, Хабаровск и Челябинск) сисадмины Windows могут рассчитывать на зарплаты до 130-150 тыс. руб. Минимальный уровень окладов для сисадминов Windows начальной первой категории (35 тыс. руб.) зафиксирован в Оренбурге.

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