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CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры

Интеграция Инфраструктура

Поставки ИТ-инфраструктуры выросли впервые за последние четыре года, свидетельствует данные нового рейтинга CNews Infrastructure. Драйвером роста являются новая волна цифровизации, реализация закона Яровой, а также рост доверия к коммерческим облакам. Пандемия притормозила инвестиции в инфраструктуру в 2020 г., однако в 2021 г. следует ожидать реализацию отложенного спроса в виде новых инвестиций в облачные сервисы.

Согласно данным обзора «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2020», выручка крупнейших 20 поставщиков ИТ-инфраструктуры в 2019 г. выросла на 47% по сравнению с 2018 г. в рублевом исчислении (до ₽118,7 млрд) и на 41% в пересчете на доллары США (до $1,8 млрд). Совокупная динамика резко контрастирует с предыдущими годами: в 2014-2015 гг. рублевая выручка топ-20 поставщиков демонстрировала небольшой рост, а в 2016-2018 гг. фиксировалось сокращение показателей, в свою очередь, динамика в долларах в 2014-2018 гг. была исключительно отрицательной.

Динамика выручки топ-20 участников рейтинга CNews Infrastructure, в ₽млн

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Рост инфраструктурного рынка обусловлен целым рядом факторов, среди которых следить отметить новую волну цифровизации, а также необходимость расширять ресурсы хранения под требования «закона Яровой».

Подъем рынка создания дата-центров

Наиболее значительный вклад в рост ИТ-инфраструктуры внесли проекты по строительству дата-центров. По данным обзора «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2020», в 2019 г. выручка 10 крупнейших интеграторов в области ЦОД-строения (включая ИТ-инфраструктуру, инженерные системы и комплексную безопасность) выросла на 28% до ₽91,6 млрд (рост в долларах на 24% до $1,4 млрд), при том что годом ранее и в долларах, и в рублях было зафиксировано сокращение поставок ЦОД-систем.

Динамика выручки топ-10 компаний в области создания ЦОД, ₽млн

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Интерес к строительству ЦОД связан с ростом доверия заказчиков к облакам и, как результат, заполнением имеющихся свободных мощностей, запущенных в эксплуатацию в предыдущие годы. Чтобы удовлетворить растущий спрос, операторы дата-центров расширяют существующие площадки, а также инвестируют в новые объекты. По данным CNews, в 2019 г. в России было запущено в эксплуатацию 3,4 тыс. новых коммерческих стойко-мест, а планы по запускам на 2020 г. составляли около 7 тыс. стойко-мест.

В 2013-2016 гг. в России было построено достаточно большое количество центров обработки данных, однако не была учтена малая готовность потенциальных клиентов пользоваться облачными услугами. Однако со временем отношение к облакам стало меняться, ранее построенные мощности были заняты и начали создаваться новые, рынок коммерческих ЦОД пошел в рост.

Пандемия поможет облачным дата-центрам

Кризис, вызванный распространением COVID, оказывает двоякое действие на ИТ-бюджеты. С одной стороны, компании стремятся сокращать затраты, с другой — они вынуждены переносить рабочие процессы в публичные облака в связи с локдауном и переходом на удаленную работу. В результате затраты на «традиционные» ИТ падают, на облачные — растут и в этом году последние стали составлять большую часть трат на инфраструктуру, а суммарные траты на «железо» для дата-центов, по прогнозу IDC, в 2020 г. вырастут на 11%, (до $73,9 млрд), при том, что в 2019 г. они увеличились только на 2,1%. Аналогичные процессы скорее всего можно будет наблюдать и на российском рынке.

Подробнее читайте в обзоре CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2020».

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