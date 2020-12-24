«Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С»

«Победа» создаст ERP-систему на основе решений «1С»

Фирма «1С» и авиакомпания «Победа» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители фирмы «1С».

В рамках сотрудничества АК «Победа» создаст систему планирования ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning, ERP) на базе решений «1С». ERP-система поспособствует достижению авиакомпанией более высоких результатов за счет повышения автоматизации финансовых и производственных процессов с учетом запланированного роста, считают в «Победе». Соглашение также предусматривает обмен опытом и проектными решениями по внедрению и эксплуатации автоматизированных систем.

«Победа» планирует внедрить комплекс «1С:Корпорация», включающий типовые решения для крупных предприятий. Проект внедрения предполагает кастомизацию типовых решений под специфику АК «Победа». Обследованием и внедрением будет заниматься один из партнеров «1С», имеющих статус «1С:Центр ERP», пояснили CNews в фирме «1С», не назвав конкретного исполнителя проекта.

АК «Победа» создаст систему класса ERP на базе решений «1С»

По словам генерального директора «Победы» Андрея Калмыкова, продукты и решения «1С» авиаперевозчик использовал и до подписания нового соглашения. Какие именно – топ-менеджер не уточнил. Как рассказал CNews представитель «1С», в настоящее время в «Победе» используются система на базе значительно доработанной «1С:Бухгалтерии 8» предыдущей редакции 2.0, а также «1С:Зарплата и управление персоналом Корп» предыдущей редакции 2.5, «1С:Управление холдингом», «1С:Документооборот» и ряд партнерских разработок на платформе «1С:Предприятие 8».

Напомним, что «Победа» – это российский лоукостер, дочернее предприятие группы «Аэрофлот», базирующееся в московском аэропорту Внуково. Компания основана в сентябре 2014 г., чтобы заменить другую «дочку» «Аэрофлота» – «Добролет», прекратившую полеты из-за санкций ЕС.



На момент публикация данного материала представители АК «Победа» не ответили на вопросы CNews.

Что такое «1С:Корпорация»

«1С:Корпорация» — это комплекс интегрируемых типовых решений, используемых совместно для автоматизации крупных предприятий, групп компаний и холдингов. Комплекс разработан на современной технологической платформе «1С:Предприятие 8» и поддерживает актуальные сервисы.

Ключевой особенностью «1С:Корпорации» в «1С» считают методологическую унификацию и бесшовную интеграцию, благодаря которой все системы, входящие в поставку, работают в качестве единого механизма.

В состав «1С:Корпорации» входят наиболее востребованные холдинговыми структурами конфигурации: «1С:Управление холдингом», «1С:ERP Управление предприятием 2», «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп» и «1С:Документооборот 8 Корп».

Согласно информации, размещенной на официальном сайте фирмы «1С», комплекс «1С:Корпорация» используют ММК , «КАМАЗ» , «Синара», «Уралкалий» , «Промышленно-металлургический холдинг» , НПО «Сплав, «Восток-сервис» , «Содексо евроазия» , парк развлечений «Остров мечты» и «Депо компьютерс».

По заявлению представителя «1С», у компании есть опыт автоматизации бизнес-процессов российских авиаперевозчиков. Партнеры российского разработчика бизнес-ПО реализовали проекты на базе решений «1С» в авиакомпаниях «Сибирь» (бренд S7 Airlines), «Ютэйр» и «Нордстар».