СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис»

Переход СДУ «Приоритет» на отечественные технологии

Российский производитель офисного ПО «Мой офис» объявил о первой коммерческой интеграции компонента «Автономный модуль редактирования» (АМР) в систему документационного управления (СДУ) «Приоритет» производства компании «Диджитал Дизайн».

Представители «Новых облачных технологий» (разработчики «Мой офис») рассказали CNews, что это событие примечательно тем, что СДУ «Приоритет», которой пользуются 25% федеральных министерств, в том числе Минпромторг, Минздрав и Минэкономразвития, переходит с использования программного обеспечения Microsoft в своих продуктах на отечественный «Мой офис».

Как пояснили CNews в пресс-службе компании, 25% — это цифра, посчитанная экспертами компании от общего числа федеральных министерств и заказчиков. Основные пользователи СДУ «Приоритет» — более 20 федеральных и региональных органов государственной власти, среди которых Минпромторг России, Министерство здравоохранения, Федеральное агентство лесного хозяйства, Российский экспортный центр, Правительство Нижегородской, Ивановской и Мурманской областей, Министерство спорта, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Министерство сельского хозяйства, Роскосмос. Также известно, что в 2016 г. СДУ «Приоритет» был внедрен в государственном информационном агентстве ТАСС.

Система документационного управления «Приоритет», которой пользуются 25% федеральных министерств, переходит на «Мой офис»

Пресс-служба компании не смогла привести данные независимых исследований по поводу доли рынка СДУ в данный момент, объяснив это тем, что «Приоритет» — одно из решений, реализованных на базе Docsvision.

Что даст интеграция сейчас

Интеграция позволяет одновременно просматривать Docx-документы вместе с их учетными карточками без необходимости дополнительно скачивать файлы на локальный компьютер пользователя. Ранее в СДУ «Приоритет» для этой задачи применялось решение Office Online Server от компании Microsoft. Теперь, благодаря интеграции представители госсектора, которые ранее пользовались подобными системами, получат возможность осуществить бесшовный переход на отечественные компоненты для работы с документами внутри развернутой системы документооборота.

АМР входит в состав комплекта средств для разработчиков «Мой офис SDK» и позволяет встраивать в стороннее программное обеспечение отдельные (standalone) браузерные версии «Мой офис Текст» и «Мой офис Таблица». Такие приложения не требуют отдельного сервера и содержат полный набор функций редактирования и форматирования в монопольном режиме.

Чем известна СДУ «Приоритет»

«Приоритет» — полностью российское решение для автоматизации комплексного документооборота и документационного управления. Ее первая версия появилась на рынке в 2009 г. Решение называлось «Административное делопроизводство» и автоматизировало основные процессы работы с документами. В 2015 г. компания сообщила о выводе на рынок системы «Приоритет», в которую вошли разработанные ранее модули, в том числе и «Административное делопроизводство». Система автоматизирует не только регистрацию документов, но и контроль исполнительской деятельности и другие бизнес-процессы.

СДУ «Приоритет» позволяет объединить разные уровни государственного управления и исполнения: от регионального правительства до муниципальных органов исполнительной власти. Она предназначена для регистрации, согласования, исполнения и архивного хранения юридически значимых документов, а также для контроля деятельности подразделений, распределения задач между сотрудниками, мониторинга исполнительской дисциплины, проведения анализа показателей эффективности и результативности.

Среди возможностей —интеграция с федеральными информационными системами (МЭДО, СМЭВ), а также автоматизированной системой управления делами Президента по работе с обращениями граждан (АС ОГ). Система имеет функциональность, упрощающую и ускоряющую работу (потоковое сканирование, групповая обработка документов, использование ручных сканеров и пр.), системные сервисы (напоминания, почтовые уведомления и пр.), развитую систему отчетности, что особенно важно для государственных учреждений.

В 2017 г. СДУ «Приоритет», разработанная компанией «Диджитал Дизайн» на базе отечественной платформы Docsvision стала участником пилотного проекта Минкомсвязи (теперь Минцифры) по переходу органов исполнительной власти на отечественное ПО. Целью пилотного проекта, помимо проверки на соответствие дополнительным требованиям к ПО и базам данных, было испытание возможности интеграции ПО с другими отечественными продуктами из единого реестра.

По данным «Диджитал Дизайн», за последние два года специалисты компании перенесли в «Приоритет» более 10 Тб данных из более 2 500 баз.

Несколько фактов о «Диджитал Дизайн»

Компания «Диджитал Дизайн» более 15 лет занимается организацией электронного документооборота в государственных структурах и коммерческих компаниях.

Компания разрабатывает и внедряет системы управления бизнес-процессами, среди них: электронный документооборот, корпоративные мобильные приложения, информационная безопасность, ИТ-инфраструктура, автоматизация уникальных внутренних и общекорпоративных бизнес-процессов.

«Диджитал Дизайн» входит в топ-20 крупнейших разработчиков ПО в России, по оценкам самой компании, и является обладателем многочисленных премий и сертификатов в области качества (ISO 9001: 2015, ISO 20 000-1: 2011, ISO 27001: 2013, SEI CMMI, EFQM), а также занимается исследовательской деятельностью и реализацией наукоемких проектов в Научной лаборатории.

Кто пользуется ПО «Мой офис»

«Мой офис» представляет собой программную платформу для совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, в которую также входят текстовый редактор, клиент электронной почты, приложение для создания презентаций и фирменное ПО для работы с электронными таблицами. Разработкой платформы с 2013 г. занимается компания «Новые облачные технологии». Приложения адаптированы под Windows, macOS, Linux, мобильные платформы Android, iOS и Tizen и «Аврора».

В октябре 2020 г. CNews сообщил о том, что «Мой офис» появится на ПК в российских федеральных судах общей юрисдикции, Судебном департаменте при Верховном суде и его региональных управлениях, а также в Информационно-аналитическом центре этого департамента.

Также следует упомянуть переход Росрезерва на «Мой офис стандартный», о котором CNews сообщал в августе 2019 г. В роли интегратора выступила компания Digital Design.

Кроме того, в 2019 г. произошел масштабный перевод на «Мой офис» всех филиалов «Почты России», о котором компания сообщила в апреле 2019 г. Переход планируется осуществить в течение трех лет. «Почте» понадобится в общей сложности 30 тыс. лицензионных копий пакета «Мой офис», которые ей поставит «Бином».

Конкурент «Диджитал Дизайн»

В январе 2020 г. CNews писал, что типовое решение системы электронного документооборота (СЭД) для госорганов будет строиться на основе готового СЭД-продукта самарской компании «Хоулмонт» (Haulmont). Она стала победителем тематического тендера подведомственного Минкомсвязи НИИ «Восход», который занимается созданием платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО).

По данным «Восхода», сегодня российские госорганы используют свыше 30 различных типов СЭД. Эти работы «Восход» ведет в рамках выполнения задачи «внедрение в деятельность органов государственной власти межведомственного юридически значимого электронного документооборота» федерального проекта «Цифровое государственное управление», входящего в состав федпрограммы «Цифровая экономика».

В соответствии с паспортом этого проекта, такой документооборот к 2024 г. должен быть внедрен в 90% органов госвласти и местного самоуправления, а также подведомственных им организаций. Вышеупомянутое типовое решение СЭД станет частью платформы ЮЗЭДО. Оно будет создано и доработано до конца 2020 г. Нормативно-правовая база для возможности использования типовой СЭД госорганами пока находится в стадии разработки.