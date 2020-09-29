Россияне, сделавшие из чат-бота аналитическую платформу, привлекли миллионы долларов от инвестора Linkedin и Redis

Инвестиции в Cube Dev

Как стало известно CNews, компания Cube Dev с российскими корнями, разработчик популярного бесплатного фреймворка для создания аналитических приложений Cube.js, привлекла $6,2 млн в рамках инвестиционного раунда. Возглавил раунд американский венчурный фонд Bain Capital Ventures, известный, в частности, инвестициями в социальную сеть Linkedin, разработчика популярной NoSQL-СУБД Redis и сервис для создания опросов и анкет Surveymonkey.

Помимо Bain Capital, в раунде приняли участие Slack Fund, Betaworks, Eniac Ventures, Innovation Endeavors, ранее уже инвестировавшие в проект. К ним также присоединились Uncorrelated Ventures и Overtime.vc. Суммарно Cube Dev привлекла инвестиции на сумму $8,1 млн.

Инвестиции планируется направить на расширение команды, разработку продуктов с открытым исходным кодом и коммерческое внедрение, рассказали CNews в Cube Dev. Компания намерена усилиться высококвалифицированными инженерами, разбирающимися в базах данных, программировании на Rust и Node.js и других смежных технологиях.

Что такое Cube.js

Cube.js – это модульная платформа с открытым исходным кодом для разработки аналитических веб-приложений. Как правило, используется компаниями для создания внутренних инструментов бизнес-аналитики.

Разработчики фреймворка для создания веб-приложений с функциями бизнес-аналитики Cube.js привлекли $6,2 млн инвестиций

Cube.js позволяет командам разработчиков создавать масштабируемые аналитические приложения без необходимости постоянно перестраивать внутреннюю инфраструктуру. Фреймворк дает разработчикам API для доступа к исходным данным из любой базы данных, сохраняя возможности для гибкой настройки фронтенда.

Крупный поставщик ПО для управления бизнесом, компания Jobber, например, использовала Cube.js для создания информационных панелей (дэшбордов) с аналитикой по всем бизнес-процессам.

«Мы должны были создать дэшборды с актуальными бизнес показателями наших клиентов, но это означало огромное количество запросов к нашей базе данных. Для того, чтобы удержать время загрузки страницы в пределах нескольких секунд, нам пришлось бы потратить много усилий на кэширование, оптимизацию запросов и настройку базы данных, — комментирует проект Джастин Вайнрих (Justin Weinrich), системный архитектор Jobber. – Мы решили использовать Cube.js как альтернативу создания полноценного пайплайна и достигли поставленной цели по производительности, избежав затрат на обслуживание пользовательской системы. Мы планируем и дальше использовать Cube.js для предоставления аналитики нашим клиентам».

Истоки проекта

Американская компания Cube Dev со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана россиянами Артемом Кейдуновым и Павлом Тиуновым в 2016 г. Стартап занимается разработкой Cube.js – популярного инструментария с открытым исходным кодом, который предназначен для построения внутренних инструментов бизнес-аналитики.

Основы Cube.js были заложены в процессе работы над предыдущим проектом россиян – аналитическим ботом Statsbot, работающим внутри корпоративного мессенджера Slack и обеспечивающим доступ к данным по запросу на естественном языке. Cube.js как раз и создавался для перевода и отправки таких запросов к любым источникам данных напрямую из Slack.

В итоге, как объяснили CNews в Cube Dev, сторонние разработчики стали проявлять интерес к фреймворку как инструменту внедрения аналитической функциональности в своих собственных продуктах. Поэтому в 2019 г. команда Statsbot опубликовала исходный код инструментария на Github. По данным компании, с момента релиза Cube.js был запущен на более чем 70 тыс. серверов в компаниях по всему миру. Аналитическим ботом Statsbot на сегодняшний день, по данным сайта проекта, пользуется свыше 40 тыс. команд.

В апреле 2020 г. Кейдунов и Тиунов приняли решение сменить направление и сконцентрироваться на разработке и коммерциализации Cube.js.

Планы по коммерциализации

Зарабатывать на Cube.js компания планирует при помощи облачного сервиса Cube Cloud, который в настоящее время находится в статусе закрытой беты.

«За время существования Cube.js мы помогли десяткам компаний правильно развернуть и настроить инфраструктуру для Cube.js, – рассказывают в Cube Dev. – Даже несмотря на то, что мы живем в облачную эпоху, есть очень много сложных моментов, касающихся правильного управления кластерами Cube.js. И на этом мы хотим сфокусировать наш коммерческий продукт – помочь решить эти проблемы для разработчиков».

В то же время, как пояснили CNews в компании, фреймворк Cube.js останется бесплатным, а его код не будет закрыт.