На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал
Прогноз негативный
Российский рынок ИТ-услуг по итогам 2019 г. вырос до $5,57 млрд, что на 8,0% превышает показатели 2018 г. Тем не менее, по итогам 2020 г. в этом секторе экономики ожидается спад в связи со сложной экономической ситуацией, сообщили аналитики российского представительства IDC со ссылкой на данные ежегодного исследования Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Service Players in Russia.
Пандемия коронавируса, с которой начался 2020 г., существенно повлияла на российский рынок ИТ-услуг, при этом кризисная ситуация в экономике подтолкнула многие компании к ускорению цифровой трансформации и адаптации к меняющемуся бизнес-ландшафту, отмечают в IDC.
«Многие поставщики ИТ-услуг в России показали неплохие результаты в 2019 году, − отметила Наталья Виноградова, менеджер программ исследований, IDC Россия и СНГ. − В этом году положение дел выглядит по-другому. Кризис, вызванный COVID-19, оказывает негативное влияние на рынок, а надвигающаяся рецессия означает сокращение расходов на услуги в целом».
Лидеры российского рынка ИТ-услуг
По данным IDC, неоспоримым лидером рынка по итогам 2019 г. осталась группа компаний «Ланит», которая, как ранее сообщал CNews, также занимала верхнюю строчку рейтинга по итогам 2018 г.
На втором и третьем местах расположились компании «Крок» и ITG, четвертое и пятое место заняли компании «Техносерв» и «Инфосистемы джет». По итогам 2018 г. второе и третье место занимали «Техносерв» и «КРОК», на четвертом и пятом располагались «Ай-Теко» и ITG.
Суммарная выручка пятерки лидеров по итогам 2019 г. составила более четверти объема всего российского рынка ИТ-услуг, отметили в IDC.
Причины спада в секторе ИТ-услуг
Суммарный объем рынка по итогам 2018 г. составил $5,10 млрд. Это меньше, чем $5,57 млрд в 2019 г., и также меньше достигнутого в 2017 г. уровня $5,16 млрд. В 2016 г. объем рынка составил $4,27 млрд.
Судя по отчетам IDC, развитие российского рынка ИТ-услуг демонстрировало «волнообразную» закономерность: снижение в 2016 г., рост в 2017 г., спад в 2018 г., и вновь рост в 2019 г. Несмотря изменение ряда ключевых факторов, влияющих на рынок, тенденция продолжится, и по итогам 2020 г. будет наблюдаться спад, считают в компании.
Эксперты IDC еще не озвучили прогноз по российскому рынку ИТ-услуг по итогам всего 2020 г., однако его сокращение, по их мнению, напрямую связано пандемией коронавируса, вызвавшей, в том числе, всероссийский режим самоизоляции с временным прекращением работы многих ИТ-компаний.
В дополнение, некоторые российские компании в сфере оказания ИТ-услуг в последние годы столкнулись с определенными сложностями. В 2018 г. CNews сообщал об аресте основателя и управляющего партнера компании AT Consulting Сергея Шилова, которого обвиняли в злоупотреблениях при создании «бракованной» единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) для МВД. Позже он был выпущен из следственного изолятора под домашний арест.
В конце 2018 г. был арестован президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ, которого обвиняли в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в рамках дела о хищениях на сумму 2,5 млрд руб. из структур «Ростеха» – московского конструкторского бюро «Компас» и компании «Промпоставка».
В сентябре 2019 г. CNews также сообщил о том, что по итогам 2018 г. ухудшилось положение компаний «Компьюлинк» и Maykor, работа которых вызвала вопросы у правоохранительных органов. Если «Компьюлинк» продолжил функционировать как компания, то Maykor перестала существовать в прежнем виде, продав ключевые подразделения GMCS и «БТЕ».
В начале сентября 2020 г. были арестованы вице-президенты «Ланита» Владимир Макаров и Виктор Серебряков, которые обвиняются в рамках уголовного дела о хищении не менее 603 млн руб. бюджетных средств, выделенных на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК).
Летом 2020 г. CNews также сообщил об открытом письме представителей Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), где крупнейшие ИТ-компании заявили о рассматриваемой возможности переезда за рубеж на фоне усилившегося уголовного преследования со стороны российских властей.
В письме не раскрывались названия компаний, которые были повергнуты преследованию со стороны властей, однако упоминалось о серии проверок и обысков «ряда российских ИТ-дистрибуторов» в июле 2020 г.
«ИТ-индустрия столкнулась сейчас с проверками, обысками, задержаниями, возбуждением уголовных дел и избранием жестких мер пресечения, затрудняющих ведение бизнеса, по делам пятилетней и более давности, рассмотрение которых, по нашему мнению, возможно в рамках административного или арбитражного процесса», – отмечалось в письме АПКИТ.
К новым реалиям предстоит адаптироваться
Финансовые сложности, возникшие в связи пандемией COVID-19 у некоторых компаний, только способствовали увеличению доли ряда других крупных игроков рынка, считают в IDC. Уже сейчас отмечается позитивная динамика в телекоммуникационной отрасли и секторе образования, связанная в частности с запуском новых решений для организации удаленной работы и учебы.
Наиболее крупным и платежеспособным заказчиком аналитики назвали организации госсектора. Компании банковского сектора, розничной торговли, промышленной отрасли и энергетики также продолжают оставаться активными клиентами поставщиков ИТ-услуг.
По данным IDC, многие компании сократили свои расходы на ИТ-услуги, некоторые были вынуждены приостановить крупные проекты по модернизации ИТ-инфраструктуры, перенаправив расходы на ускоренную адаптацию к облачными сервисам и улучшение существующих систем.
«Спад не будет продолжаться вечно, и к тому моменту, когда рынок начнет восстанавливаться, поставщики ИТ-услуг должны быть готовы предоставить решения, полностью адаптированные к новым рыночным реалиям», – сказала Наталья Виноградова.