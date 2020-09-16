«Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой»

«Ростелеком» и разработчик платформ обработки и хранения данных, компания Yadro создают СП «Облачная платформа». Технологической основой СП станет объединенный продуктовый портфель, который будет сочетать в себе комплекс PaaS и IaaS.

Появится новая облачная платформа

«Ростелеком» и компания Yadro (входит в холдинг «Интеллектуальные компьютерные системы» — ИКС) создают совместное предприятие (СП), которое будет носить название «Облачная платформа». Планируется, что работа СП расширит бизнес-направление центров обработки данных «Ростелекома».

Компания Yadro — занимается разработкой и производством систем обработки и хранения данных для российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную переписку. По данным IDC, Yadro по итогам 2019 г. стала лидером российского рынка СХД в емкостном выражении (1 360 петабайт) с долей 63,92%. Холдинг ИКС специализируется на консолидации, управлении и инвестициях на рынке телеком-медиа и технологий.

Юридически создание СП произойдет путем слияния дочернего предприятия «Ростелекома» ООО «Тионикс» и «дочки» YadroООО «Диджитал энерджи» (Digital Energy). «Ростелеком» получит 51% долей в новом СП, а Yadro — 49%.

Digital Energy — российский разработчик программного обеспечения и поставщик облачных услуг. CNews писал, что в ноябре 2019 г. Yadro купила 70% доли Digital Energy. Сделка позволила усилить инженерный коллектив Yadro за счет команды разработчика.

«Ростелеком» создал совместную компанию с Yadro

«Тионикс» — разработчик продуктов, решений и технологий для оказания облачных услуг, входит в группу компаний «РТК-ЦОД» и является дочерним подразделением «Ростелекома».

«Тионикс» и Digital Energy подписали соглашение о стратегическом партнерстве еще в июне 2020 г. В руководстве компаний заявили, что планируют объединить свои технологические решения в единую витрину цифровых продуктов и разработать общее платформенное решение.

Представители обеих компаний сообщили CNews, что технологической основой нового СП станет объединенный продуктовый портфель, который будет сочетать в себе комплекс PaaS (Platform as a Service, платформа как услуга) и IaaS (Infrastructure as a Service, инфраструктура как услуга). Новые решения позволят клиентам развивать их собственные цифровые продукты — от планирования и создания и до промышленной эксплуатации.

Разработка совместного платформенного решения уже ведется. Прогнозируется, что переход на объединенный продуктовый портфель позволит корпоративным клиентам и госсектору на 15–17% увеличить эффективность утилизации вычислительных ресурсов и на 20% уменьшить стоимость эксплуатации структурных сервисов.

Почему в создании СП заинтересован «Ростелеком»

По данным консалтингового агентства IKS-consulting, «Ростелеком» возглавляет рейтинг поставщиков решений IaaS, занимая четверть российского рынка публичных облачных сервисов. СП станет крупным игроком рынка технологических решений для облачных услуг, что также усилит конкурентные позиции «Ростелекома» на рынке.

СП планирует обеспечить отечественные компании и госорганы платформенными продуктами полного цикла — от разработки до эксплуатации. Планируется, что к 2025 г. доля компаний, использующих решение СП в корпоративном и госсекторе, достигнет 40%, а доля компаний на рынке среднего бизнеса — 15%.

Напомним, что в 2019 г. отдельным постановлением Правительства «Ростелеком» был назначен единым исполнителем проектов, осуществляемых Минкомсвязи (теперь Минцифры) в рамках эксперимента по переводу государственных информационных систем в единое облачное хранилище — в интересах Минтруда, Минюста, Ростехнадзора, Росимущества, ГФС, Росархива и ФСС, а также для аренды вычислительной инфраструктуры и организации связи.

Несколько фактов о Yadro

Холдинг ИКС был образован в 2018 г. Приоритетными направлениями деятельности являются цифровая трансформация крупных предприятий, информбезопасность, СХД, анализ и управление большими данными, предиктивная аналитика, разработка и внедрение систем поддержки деятельности операторов мобильной связи, криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, технологии блокчейн, искусственный интеллект и интернет вещей.

Входящая в «ИКС холдинг» российская технологическая компания Yadro была основана в 2014 г. Компания занимается разработкой и производством вычислительных систем и систем хранения данных. Ранее Yadro являлась дочерней структурой «Национальной компьютерной корпорации» (НКК). В конце января 2019 г. стало известно, что «ИКС холдинг» вошел в состав совладельцев компании Yadro с долей 51%.

Среди партнеров Yadro — Samsung, Intel, Broadcom, Microsemi, Toshiba, Micron, Molex, MSI, Seagate, RedHat, Suse и пр. Yadro являетсячленомтакихиндустриальныхассоциацийкак OpenPOWERFoundation, OpenCAPI, SNIA, LinuxFoundation, Gen-Z Consortium, PCI-SIG и др.

По состоянию на 2 марта 2020 г. на официальном сайте «ИКС холдинга» была размещена информация о том, что продукция компании Yadro используется ФСБ, ФСО, МВД, Минобороны, Пенсионным фондом, Федеральным казначейством, РЖД, ГУП «Московский Метрополитен», ВТБ, Газпромбанк, «Ростех», «Ростелеком», «Вымпелком», «Мегафон», X5 RetailGroup и др.

Yadro имеет собственную производственную площадку в Московской области. Помимо разработки собственной продукции, компания осуществляет доверенное производство вычислительных систем, СХД и ленточных библиотек на базе технологического партнерства (OEM) с IBM, также на собственной производственной площадке. R&D-центры Yadro находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Общая численность персонала составляет более 220 сотрудников, большая часть которых — инженеры различных профилей.

Как ранее сообщал CNews, выручка компании Yadro по итогам 2019 г. составила 18 млрд руб. (с НДС), при этом доля выручки от реализации продукции собственной разработки выросла относительно 2018 г. на 15% и составила более половины всего дохода компании. По сравнению с результатами предыдущего года объем поставок компании в денежном выражении увеличился на 120%. В 2020 г. Yadro также заняла лидирующее место в объеме поставок внешних СХД на российский рынок по итогам I и II кварталов 2020 г.