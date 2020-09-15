Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР

«Росатом» предлагает сделать свою «дочку» РФЯЦ—ВНИИЭФ единственным поставщиком на рынке систем суперкомпьютерного моделирования для госкомпаний, среди которых «Аэрофлот», «Почта России», ОАО РЖД, оборонные и нефтяные предприятия. Минпромторг отклонил предложение. Участники рынка против: многие продолжают работать на другом ПО и не хотят тратиться на новый софт.

«Росатом» настаивает, что «Логос» — лучший, но есть и аналоги

Знаменитый в России ядерный центр, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ—ВНИИЭФ), дочернее предприятие «Росатома», может стать единственным поставщиком систем суперкомпьютерного моделирования для госкомпаний на 2020-2024 гг.

31 августа 2020 г. письмо с соответствующим предложением госкорпорация направила директору департамента оборонной промышленности правительства Николаю Архипову. 11 августа тот передал предложение «Росатома» на рассмотрение профильным министерствам и «Роскосмосу».

Минпромторг, по данным«Коммерсанта», эту идею раскритиковал, направив письмо «Росатому» с указанием предоставить дополнительное обоснование для данного предложения, так как многие организации уже используют подобный софт других производителей. Также отмечается необходимость переходного периода для внедрения нового ПО.

РФЯЦ—ВНИИЭФ - разработчик отечественного ядерного оружия и родина советской атомной бомбы. «Росатом» активно продвигает его разработку, систему автоматизированного проектирования (САПР) «Логос». Это ПО для автоматизации разработки проектов, моделей и чертежей. Пакет состоит из трех цифровых продуктов. Каждый модуль предназначен для решения инженерных задач в конкретной сфере.

Здание Управления РФЯЦ-ВНИИЭФ

«Логос Аэро-Гидро» — для моделирования процессов в воздушной и водной средах. «Логос Тепло» — для оценки тепловых характеристик и режимов деталей и узлов. «Логос Прочность» — для решения статических и динамических прочностных задач.

2 сентября 2020 г. производители инженерного ПО отправили письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву от Ассоциации «Отечественный софт», выступив с критикой предложения «Росатома». Как пишет «Коммерсант», авторы документа настаивают на том, что «Логос» — не единственный достойный продукт на рынке.

Среди отечественных разработок, не хуже «Логоса», можно вспомнить, программный комплекс FlowVision компании «Тесис», систему автоматизированного расчета и проектирования APM WinMachine, разработанную НТЦ АПМ (Научно-технический центр «Автоматизированное Проектирование Машин») в Королеве.

В 2019 г., как подсчитали «Ведомости», госорганы и госкомпании закупили САПР на 2,8 млрд руб., причем почти половина купленного ПО – отечественного происхождения.

Участники рынка опасаются, что в случае, если предложение будет принято, им придется инвестировать серьезные средства в замену софта, кроме того, вынужденный переход на «Логос» заставит полностью менять производственный цикл.

«Росатом» настаивает, что статус единственного поставщика нужен, чтобы ускорить процедуру госзакупок, а «Логос» — единственное отечественное ПО, которое может конкурировать с зарубежными аналогами. «Возможность оперативного приобретения системы «Логос» в форме закупки у единственного поставщика позволит заказчикам, которые уже приняли принципиальное решение об использовании этого продукта, существенно сократить длительность процедур и быстрее добиться снижения избыточной зависимости от зарубежных поставщиков»,— утверждает представитель госкорпорации.

В августе 2020 г. источник, близкий к структурам «Росатома», рассказал, что госкорпорация хотела бы стать единственным поставщиком также по проекту «Безопасный город». На проект будет выделено до 2030 г. 97 млрд руб. За право стать единственным поставщиком при создании государственной информационной системы (ГИС) «Безопасный город» для МЧС борются еще структуры Федеральной службы охраны и совместное предприятие «Ростеха» и «Ростелекома».

Что известно о «Логосе»

«Логос» создан на основе многолетних программно-аппаратных разработок «Росатома». Он стал первым цифровым продуктом госкорпорации, официально выведенным на российский рынок. На его доведение до формата масштабируемого пакета программ ушло почти 10 лет – первые разработки были начаты еще в 2009 г. в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Продукт создавался для внутренних нужд госкорпорации «Росатом» и подведомственных ей предприятий. Программный комплекс был узкоспециализированным и направленным на решение практических задач в рамках тех тематик, что ведут данные организации.

В 2009 г. Комиссия при Президенте по модернизации и технологическому развитию экономики России утвердила программу «Развитие суперкомпьютеров и грид-технологий», в перечень проектов которой входило создание отечественных супер-ЭВМ и разработка российского ПО для проектирования и имитационного моделирования на супер-ЭВМ. Таким образом «Логос» стал частью правительственного проекта, а его функционал начали расширять и модернизировать под нужды других отраслей.

Сейчас этот пакет программ позволяет моделировать процессы аэро-, гидро- и газодинамики, турбулентного перемешивания, распространения тепла в твёрдом теле, тепловой конвекции, переноса излучения, течения в пористой среде.

За время действия правительственной программы 2010-2012 гг. из федерального бюджета на разработку «Логоса» выделили около 250 млн руб.. Примерно такая же сумма за три этих года была привлечена из внебюджетных источников — создание ПО спонсировали «Росатом», компании «Сухой», «Камаз» и другие организации.

В декабре 2012 г. разработка программного комплекса была завершена, а результаты работы приняты Госкомиссией. После этого ВНИИЭФ перешел к опытной эксплуатации продукта, однако на этом этапе правительственную поддержку не получил.

Для развития и коммерциализации пакета «Логос» директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков на совещании о российских информационных и суперкомпьютерных технологиях с участием Дмитрия Медведева в 2016 г. запрашивал 995 млн руб.

Сейчас продукты «Логос» интегрированы в работу 70 предприятий авиастроения, двигателестроения, транспортного машиностроения и атомной энергетики. Среди госкомпаний, в которые «Росатом» предлагает внедрить свое ПО, — «Аэрофлот», «Почта России», ОАО РЖД, оборонные предприятия и нефтяные компании. «Текущая доля использования зарубежных систем математического моделирования составляет 80–90%. Это приводит к значительным финансовым затратам предприятий на приобретение зарубежного ПО. Существует риск утечки критической информации»,— говорится в пояснительной записке, на которую ссылается «Коммерсант».

Напомним, что о своем курсе на импортозамещение и преимущественную ориентацию на отечественные продукты внутри самой корпорации, «Росатом» заявил в декабре 2019 г., признавая, однако, что переход будет постепенным, так как полностью отказаться от зарубежного ПО сама госкорпорация еще не готова.

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные «СПАРК-Интерфакса», продажи «Логоса» пока не растут: по итогам 2018 г. «дочка» «Росатома» продала лицензии на использование «Логоса» на 5,5 млн руб., в 2019 г. — на 1,5 млн руб.