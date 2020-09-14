Nvidia покупает ARM, разработчика всех мобильных процессоров мира. Основатель ARM говорит, что это катастрофа для ИТ

Компания ARM, на архитектуре которой строятся почти все современные мобильные процессоры, станет собственностью американской Nvidia. Стороны пришли к соглашению – сумма сделки составит $40 млрд, теперь очередь за регуляторами. Соучредитель ARM назвал произошедшее катастрофой для всей ИТ-отрасли.



Новый владелец ARM

Американская компания Nvidia объявила о покупке британской ARM, разработчика процессорных архитектур. Сделка заключена с японским холдингом SoftBank, в настоящее время владеющим ARM.

По данным Nvidia, приобретение ARM обойдется ей в $40 млрд. Часть этой суммы компания передаст холдингу в виде своих акций ($21,5 млрд), а часть – ($12 млрд) в виде наличных, в том числе $2 млрд на момент заключения сделки с SoftBank.

Далее, японский холдинг может получить дополнительные платежи в размере до $5 млрд наличными или акциями с учетом будущей прибыли ARM. Оставшиеся $1,5 млрд Nvidia выплатит сотрудникам ARM в виде дополнительного обязательства.

Исходя из последней объявленной выручки ARM за 2017 г. 152,42 млрд иен ($1,35 млрд на конец 2017 г.), продажная цена ARM составит примерно 29,6 выручек компании.

SoftBank, как сообщал CNews, купил ARM в июле 2016 г. Сумма сделки составила 24,3 млрд фунтов стерлингов или 3,3 трлн иен (около $32,2 млрд по курсу на момент совершения сделки). Поглощение ARM стало самой крупной сделкой за всю историю японской инвестиционной группы, и самой большой сделкой за всю историю японских компаний по приобретению иностранных активов.

Руководство ARM против

Первые утечки о возможном переходе ARM в собственность Nvidia появились еще в середине лета 2020 г. В начале августа 2020 г., как сообщал CNews, свое мнение по этому вопросу выразил соучредитель ARM – британский бизнесмен Герман Хаузер (Hermann Hauser). Он заявил, что Nvidia – не самый подходящий владелец для ARM, и добавил, что такая сделка неминуемо приведет к катастрофе в отрасли.

Переход ARM под крыло американской компании может негативно отразиться на глобальном ИТ-рынке

Хаузер считает, что ожидаемый переход ARM в собственность Nvidia может в корне изменить ситуацию и заставит разработчиков отказаться от использования архитектуры ARM. «Большинство лицензиатов станут конкурентами Nvidia, и в этом случае им придется искать альтернативу разработкам ARM», – сказал Хаузер.

К слову, В 2016 г., когда ARM была продана японскому холдингу SoftBank, Хаузер тоже выступал против этой сделки. Спустя четыре года свое мнение он не изменил, но отметил, что единственным преимуществом SoftBank как владельца было то, что этот холдинг не имеет прямого отношения к ИТ-отрасли и тем самым не мешает ARM сотрудничать с теми, с кем ей хотелось. Японцы, отметил Хаузер, сдержали обещание и сохранили нейтралитет ARM.

Что изменится после сделки

После проверки сделки и полного ее завершения ARM превратится в одно из подразделений Nvidia. На сайте американской компании сказано, что ARM «продолжит реализовывать собственную модель открытого лицензирования технологий и будет сохранять нейтралитет перед всеми своими клиентами». Также ARM сможет сохранить за собой свою штаб-квартиру в Кембридже (Великобритания).

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в интервью Forbes сообщил, что основная цель покупки ARM заключается в «интеграции технологий Nvidia в широкую сеть ARM».

После покупки ARM Nvidia собирается построить в Кембридже научный центр по исследованию технологий искусственного интеллекта (ИИ). Созданные в нем разработки будут использоваться в здравоохранении, робототехнике, беспилотных автомобилях и других областях. А чтобы привлечь исследователей и ученых из Великобритании и всего мира в этот центр, Nvidia построит суперкомпьютер с ИИ на базе процессоров ARM.

Все в руках регуляторов

На момент публикации материала стороны пришли к соглашению по условиям сделки, но сама она проведена не была. На ее завершение, считает Nvidia, потребуется до полутора лет (18 месяцев).

Это время понадобится регуляторам, чтобы проверить договор о продаже ARM на предмет наличия в нем признаков нарушения антимонопольного законодательства. Сделкой заинтересовались соответствующие органы США, Евросоюза, Великобритании и Китая. Об участии во всем этом японских регуляторов информации на момент публикации материала не было.

Немного об ARM

Компания ARM была основана в Британии в 1990 г. Более всего она известна в качестве разработчика мобильных и графических процессоров, успешно используемых абсолютным большинством ведущих производителей мобильных устройств, включая Samsung, Huawei и Apple. Бизнес-схема ARM основана на разработке полупроводниковых платформ с последующей продажей интеллектуальных прав на разработку и производство готовых чипов на базе различных архитектур ARM.

Выручка ARM за 2017 г. составила 152,42 млрд иен ( около $1,35 млрд на конец 2017 г.). Чистая прибыль за этот же период достигла 31,79 млрд иен ($282 млн). Наработки компании используются в процессорах Qualcomm и MediaTek, на которых основано большинство современных смартфонов и планшетных компьютеров на базе ОС Android. Кроме того, в июне 2020 г. компания Apple заявила о переводе всего своего парка настольных ПК и ноутбуков на собственные ARM-процессоры.