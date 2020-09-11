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В России начинается выпуск дешевых промышленных экзоскелетов

Интеграция Техника
, Текст: Владимир Бахур
Уже в 2021 году на рынке появятся отечественные модульные экзоскелеты для промышленности, которые позволят облегчить физические нагрузки как минимум вдвое. Стартовая цена экзоскелета 30 тыс. руб.

Экзоскелеты гражданского назначения

В 2021 г. на российском рынке появится модульный промышленный экзоскелетный комплекс ProEXO, который будет защищать рабочих при тяжелых физических нагрузках и позволит до двух раз повысить производительность труда. Базовая стоимость комплекса составит 30 тыс. рублей.

Об этом CNews сообщила компания «Ростех - Доверенные платформы робототехнические комплексы» («РТ – Доверенные платформы РК»), дочернее предприятие госкорпорации «Ростех». По данным компании, экзоскелет ProEXO состоит из 30 интегрируемых деталей. Благодаря модульной конструкции, заказчики смогут подбирать элементы под потребности своего производственного процесса.

Базовая стоимость комплекса составит 30 тыс. руб. Серийное производство экзоскелетов ProEXO запланировано на 2021 г. Заказчики ProEXO смогут в дальнейшем также приобрести дополнительные компоненты к имеющимся комплектам – например, для превращения пассивной конструкции в активную.

«Надел и работаешь»

Экзоскелет ProEXO разработан для оптимизации процессов на производстве и позволяет выполнять широкий перечень операций, повышая до двух раз производительность труда в компаниях, где используется физический труд. Проект является победителем программы «Вектор» академии Ростеха по подготовке технологических лидеров.

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Экзоскелет ProEXO, вид с обоих сторон

«Комплекс как средство индивидуальной защиты не требует времени на внедрение – «надел и работаешь», – сказал заместитель генерального директора по специальным проектам «РТ-Доверенные платформы РК» Максим Скоков. – Это дешевле и быстрее, чем закупать и настраивать, обслуживать дорогостоящую промышленную робототехнику, и эффективнее, чем использовать существующие средства механизации и индивидуальной защиты».

Конструкция ProEXO не сковывает естественные движения сотрудника, его можно носить под штатной рабочей одеждой. Исполнение экзоскелета может быть пассивным – для защиты опорно-двигательного аппарата сотрудника от перегрузок, или активным – со встроенными приводящими элементами (моторами), которые берут на себя большую часть физических усилий.

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Экзоскелет ProEXO, применение для разных типов работ

Как рассказали CNews в компании, экзоскелет помогает выполнить более 11 производственных операций, в том числе, при производстве погрузочных и разгрузочных работ. В компании оценили эффективность ProEXO следующим образом: «с экзоскелетом 30 кг груза будут ощущаться как 15 кг».

ProEXO на российском рынке промышленных экзоскелетов

«По нашим оценкам, отечественный рынок промышленных экзоскелетов в ближайшее время может составить до 12 млрд руб.», – отметил Максим Скоков.

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Оснастка экзоскелета ProEXO

По его словам, в «РТ – Дверенные платформы РТ» планируется освоить пятую часть этого рынка, то есть, до 2,4 млн руб. Как пояснили CNews в компании, на момент запуска производства в 2021 г. планируется освоить выпуск до 30-50 комплектов ProEXO ежемесячно.

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Варианты исполнения ProEXO

В плане дистрибуции продукции, на первых порах – в первый год продаж, планируется ориентироваться, в первую очередь, на рынок B2B, однако впоследствии при наличии спроса вполне возможна организация продаж и на рынке B2C, отметили в «РТ – Доверенные платформы РТ».

Специальные и армейские перспективы ProEXO

Как пояснили CNews в «РТ – Доверенные платформы РТ», на перспективу в компании рассматриваются планы выпуска модификаций экзоскелетов ProEXO специального назначения со специфическими функциями – например, для МЧС и пожарных служб.

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ProEXO для армии и спецслужб

В компании также разрабатываются экзоскелеты не только гражданского, но и армейского назначения, которые представлены отдельной веткой продукции.

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