Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов

Известный ИТ-интегратор «Компьюлинк» сумел по суду доказать, что его включение в список нерадивых исполнителей госконтрактов является необоснованным. Крымский проект компании признан состоятельным.

Компьюлинк больше не в черном списке

Как выяснил CNews, один из крупнейших российских ИТ-интеграторов, известный очень крупными проектами для ФНС, — компания «Компьюлинк» — отстояла свое право называться добросовестным исполнителем госконтрактов. На это указывает решение Арбитражного суда Москвы. Служители Фемиды приняли соответствующее решение по иску «Компьюлинка» к ФАС с заявлением в качестве третьего лица компании «Вода Крыма». Претензии ИТ-интегратора были удовлетворены.

Напомним, о включении «Компьюлинка» в упомянутый реестр CNews писал в начале марта 2020 г. Компания оказалась в черном списке как нарушитель федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ).

Согласно сведениям, опубликованном в тот момент на портале госзакупок, интегратор был внесен в реестр Управлением ФАС по республике Крым и городу Севастополю 3 марта 2020 г. Поводом для принятия такого решения стало расторжение договора компании с ГУП РК «Вода Крыма» по инициативе последнего. «УСП Компьюлинк» (юрлицо интегратора) якобы не смог выполнить в срок предусмотренные контрактом работы на сумму около 92 млн руб.

Включение в РНП накладывает на компанию ограничения на участие в торгах по 44-ФЗ, который описывает правила закупок для государственных и муниципальных нужд.

Компьюлинк готов покинуть реестр недобросовествых поставщиков по проблемному проекту с ФНС

Впрочем, у «УСП Компьюлинк» по-прежнему оставалась возможность участвовать в тендерах по 223-ФЗ, который регламентирует порядок закупок госкомпаниями (юрлицами, которые принадлежат государству более, чем на 50%), если только в требованиях заказчика не будет условия об отсутствии поставщика в этом реестре.

В некотором смысле состав истцов и ответчиков в рассматриваемом разбирательстве мог бы не дать стороннему наблюдателю ответ на вопрос, закончилась ли для ИТ-компании проблемная ситуация. Однако в «Компьюлинке» подтвердили CNews, что именно это решение именно по этому процессу полностью очистит имя компании, и она снова сможет полноценно участвовать в госзакупках.

Договор на реконструкцию очистных сооружений в Крыму

Ставший проблемным многомиллионный контракт с «Водой Крыма» интегратор заключил еще в сентябре 2017 г. По его условиям было необходимо за три месяца (до 25 декабря 2017 г.) выполнить ряд строительно-монтажных работ в рамках реконструкции систем обеззараживания на водоочистных сооружениях (ВОС) Феодосии.

Согласно техническому заданию, проектом предусматривалось «возведение зданий выполняемых в рамно-связевом каркасе в поперечном направлении однопролетные рамы, в продольном вертикальные крестовые связи» (орфография и пунктуация сохранены. – прим. CNews).

Подписанию договора предшествовал обязательный в таких случаях электронный аукцион, по условиям которого начальная цена контракта составляла 116 млн руб. Среди пятерых его участников комиссией были отобраны трое: «Регионспецстрой», «УСП Компьюлинк» и «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС». Последняя была объявлена победителем, поскольку предложила наименьшую сумму контракта – чуть больше 92,2 млн руб. Однако договор с ОРГРЭС, как следует из записей на портале госзакупок, так и не был заключен, поэтому он достался участнику аукциона со вторым лучшим предложением, то есть «УСП Компьюлинк».

CNews обратился в ОРГРЭС за комментарием по поводу отказа от заключения договора с «Водой Крыма», однако на момент публикации материала ответа не получил.

Представитель «Компьюлинка» отказалась прокомментировать факт участия компании в столь неожиданном для ИТ-интегратора проекте.

Возникновение претензий и разрыв контракта

Согласно сопровождающим закупку документам (платежные поручения) 1 ноября 2017 г. «УСП Компьюлинк» получил аванс в размере 27,86 млн руб. Затем 29 декабря компания получила еще 13,6 млн руб. уже в счет оплаты фактически выполненных работ. При этом 26 декабря заказчик направил в адрес исполнителя претензию о ненадлежащем выполнении условий договора, выставив штраф в размере 928,73 тыс. руб.

В апреле 2019 г. «Вода Крыма» вновь предъявила претензии «УСП Компьюлинк», обвинив исполнителя в срыве сроков сдачи, и предложила оплатить пени в размере 78,68 млн руб. В документе говорится, что в установленный срок компания выполнила работы на сумму 19,45 млн руб.

В июне 2019 г. «Вода Крыма» уведомила интегратора о вступлении в силу решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

Позиция «Компьюлинка»

Представитель «Компьюлинка» подтвердила CNews, что включение входящей в группу компании «УСП Компьюлинк» в РНП действительно связано с невыполнением контракта с «Водой Крыма» в срок, однако виноватыми в срыве сроков выполнения работ в компании считают заказчика. Просрочка, по словам представителя интегратора, вызвана непредставлением полного комплекта проектной документации и последовавшим изменением проектных решений со стороны «Воды Крыма».

Компания заверяет, что сумма контракта и возможные штрафные санкции не являются для нее значимыми, а внесение в реестр никоим образом не отразится на исполнении действующих договоров и контрактов.

«Мы предпринимаем все возможные и необходимые меры для урегулирования ситуации с ГУП РК "Вода Крыма" и немедленному исключению компании из РНП», – заявил представитель «УСП Компьюлинк» в разговоре с CNews.

Некоторые факты о «Компьюлинке»

Группа «Компьюлинк» заявляет о себе то, что обладает отраслевой экспертизой в решениях для государственного, транспортного, телекоммуникационного и финансового секторов, предприятий ТЭК и промышленности. Она осуществляет управление проектами, ИТ- и бизнес-консалтинг, строительство и оборудование ЦОДов, инженерные решения, создание сетей передачи данных и унифицированных коммуникаций, систем обеспечения информационной безопасности, поставку оборудования и ПО, сервисное обслуживание.

«УСП Компьюлинк», входящий в группу, по данным официального сайта, является системным интегратором, специализирующимся на реализации системных проектов «под ключ» любого уровня сложности, включая построение технологических систем, центров обработки данных и систем связи, а также предоставляющий широкий спектр консалтинговых услуг.

По итогам 2018 г. в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 «Компьюлинк» занял 16 место с выручкой в 16,4 млрд руб.

В 2016 г. группе удалось занять вторую, третью и 24 строчки рейтинга CNews «100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России». Госзаказчиком «Компьюлинка» все три раза оказывалась ФНС, а сумма попавших в рейтинг контрактов составила примерно 6,3 млрд руб. Подряды были связаны с созданием ПАКов ИТ-инфраструктуры федерального и резервного ЦОДов ФНС, а также поставкой оборудования и ПО и созданием ПАКов промышленного контура ИС маркировки товаров на территориях государств–членов ЕЭС и контроля и регистрации контрольно-кассовой техники. По итогам 2017 г. группа продолжила свое присутствие в рейтинге, тем не менее, опустившись на 6, 28 и 31 позиции, а в 2018 г. и вовсе выпала из сотни.

В июле 2019 г. CNews рассказывал о том, что ФНС разорвала отношения с «Компьюлинком», который выступал неизменным подрядчиком по созданию ее мегаЦОДов в Подмосковье и Нижегородской области. Утрата интегратором огромных контрактов произошла на фоне возникновения у интегратора существенных проблем, связанных с его президентом Михаилом Лящом.

Ровно через месяц после подписания контрактов – 21 сентября 2018 г. – Тверской суд Москвы санкционировал его арест. Первоначально в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября 2018 г., однако уже 22 октября стало известно о переводе Ляща под домашний арест, а 15 ноября CNews узнал, что Лящ получил возможность посещать офис своей организации, принимая непосредственное участие в управлении бизнесом.

Михаила Ляща подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Эта норма описывает мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, но также карает преступления, связанные с недвижимостью, а именно мошенничества, повлекшие лишение права гражданина на жилое помещение). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

На вопрос CNews о нынешней позиции Михаила Ляща в компании и статусе уголовного дела, ранее возбужденного в его отношении, представитель «Компьюлинка» не ответила.