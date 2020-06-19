Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества

Космические войска

Министерство обороны США обнародовало обновленную космическую стратегию Defense Space Strategy (DSS), которая позиционирует Россию и Китай в качестве главных военных соперников США в космосе, а также предоставляет Пентагону широкие полномочия для «достижения желаемых показателей в космосе в течение ближайшего десятилетия».

«Министерству обороны предстоит противостоять новой реальности, в которой у соперников есть более совершенное оружие, нацеленное на военные спутники США и лишающее Соединенные штаты ключевого военного преимущества. Мы должны обеспечить защиту США и союзников для безопасности территории», – говорится в документе.

Новая космическая стратегия США называет Россию и Китай соперниками, которые рассматривают противостояние в космосе «как средство для снижения военной эффективности США, союзников и партнеров», для победы в будущих войнах. «Китай и Россия милитаризируют космическое пространство для сдерживания и противодействия возможному вмешательству США в ход региональных военных конфликтов», – отмечено в документе.

Космическая гонка вооружений

Новая космическая стратегия Пентагона основана на представленной в 2018 г. администрацией президента США Дональда Трампа (Donald Trump) доктрине национальной обороны (2018 National Defense Strategy, NDS) и национальной стратегии по космосу (National Strategy for Space, NSfS). Новый 18-страничный документ (есть в распоряжении CNews) был выпущен 17 июля 2020 г. на замену космической военной доктрине 2011 г. администрации предыдущего президента США Барака Обамы (Barack Obama).

В рамках новой космической стратегии отмечается, что Министерство обороны США признает факт международного соперничества военных технологий в космосе, и отмечает необходимость ускорить темпы внедрения инноваций в этой области.

Национальные и военные доктрины России и Китая рассматривают космическое пространство в качестве театра современных военных действий. Китай и Россия «уже сейчас представляют самую непосредственную и серьезную угрозу космическим операциям США». «Проанализировав зависимость США от космоса, Китай и Россия разработали возможности для препятствования США в доступе к космосу», – отмечено в стратегии.

Дополнительно в документе также отмечается растущая угроза со стороны Северной Кореи и Ирана.

Руководство к действию

Документ призывает вооруженные силы США быть готовыми к противостоянию с крупными военными державами. В рамках доктрины Пентагон намерен обеспечить превосходство в космосе за счет сотрудничества с союзниками и частным сектором.

Эмблемы космических сил и космического командования США

Пентагон уже предпринял значительные действия на опережение других держав, такие как формирование космических сил США (U.S. Space Force, USSF) в качестве нового армейского департамента, космического командования США (U.S. Space Command, USSPACECOM) для централизованного управления космическими войсками, а также Агентства космического развития (Space Development Agency) для ускоренного внедрения новых космических технологий.

Военное ведомство США также выпустило рекламный ролик с призывом вступать в вооруженные космические силы страны.

«Создание космических сил США в качестве нового подразделения вооруженных сил дает историческую и немедленную возможность оперативно преобразовать войска для достижения космического превосходства», – отмечено в стратегии.

Средства противокосмической обороны

В соответствии с требованиями обновленной стратегии, Пентагон намерен сосредоточить усилия на ряде ключевых приоритетов. Речь идет о защите и обороны США с привлечением союзнических, партнерских и коммерческих космических возможностей, сдерживании соперников и расстраивании их планов по враждебному использованию космического пространства, обеспечении национальных, союзнических и комбинированных космических операций передовыми космическими технологиями, отстаивании стандартов ответственного поведения в космосе, принятых на международном уровне.