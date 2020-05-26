Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Таможне России утвердили ИТ-планы на 10 лет вперед. Большие данные и ИИ включены

Бизнес Законодательство Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Дмитрий Степанов
Правительство России утвердило новую стратегию развития таможенной службы до 2030 г. Она предусматривает полномасштабную модернизацию ведомства, в том числе внедрение передовых информационных технологий.

Новая стратегия развития ФТС

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в ближайшее десятилетие внедрит методы и технологии анализа больших данных с применением элементов искусственного интеллекта, примет на вооружение облачные и мобильные технологии, а также разработает и запустит электронные системы сертификации и верификации происхождения товаров. Эти и другие меры по модернизации отечественной таможенной сферы предусматривает стратегия развития таможенной службы до 2030 г., утвержденная Правительством России 23 мая 2020 г. Соответствующий документ опубликован на сайте органа власти.

Среди задач стратегии, озвученных председателем Правительства России Михаилом Мишустиным на оперативном совещании с вице-премьерами 25 мая 2020 г., – изменение процесса таможенного администрирования в пользу его прозрачности, упрощение и ускорение прохождения процедур для добросовестного бизнеса.

По словам премьера, заявленных целей удастся достичь в том числе за счет создания интеллектуальных пунктов пропуска. «Автоматизация таможенных операций, использование интегрированных цифровых платформ, внедрение элементов искусственного интеллекта и систем управления рисками позволят создать в нашей стране высокотехнологичную таможенную систему», – отметил Мишустин. Это, в свою очередь, поможет сделать продукцию российских компаний более конкурентоспособной, позволит бизнесу активнее расширять географию внешнеэкономических и инвестиционных связей, считает премьер-министр.

fts600.jpg
Власти России затеяли полномасштабную модернизацию ФТС

ФТС, Министерству финансов и Федеральной налоговой службе (ФНС) совместно с другими министерствами и ведомствами поручено разработать план реализации стратегии до конца сентября 2020 г.

Контрольные показатели

В документе приводятся контрольные показатели, которые должны быть достигнуты в результате заложенных в стратегию преобразований. Всего их 10.

Например, в случае успеха реформы к 2024 г. не менее половины всех таможенных операций в России будут совершаться автоматически с использованием информационных технологий, а к 2030 г. – абсолютно все. На сегодня данный показатель находится на уровне 25%.

Доля отправлений в рамках международной интернет-торговли, в отношении которых подаются электронные декларации, в ближайшие четыре года должна вырасти до 20%, а затем до 80% (сейчас – 10%).

Долю документов, применяемых в электронном виде при взыскании таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней, планируется нарастить с 5% до 80% в 2024 г., а в перспективе и до 95%.

Оценивать итоги реализации стратегии Правительство собирается в том числе и на основе отзывов пользователей электронных сервисов ФТС. Причем доля положительно оценивающих удобство и бесперебойную работу этих сервисов к 2030 г. должна составлять не менее 98% по сравнению с заявленными нынешними 90%.

Цифровые преобразования в ФТС

В октябре 2017 г. «Почта России» совместно с таможенной службой запустили во Внуково технологию удаленного контроля почтовых отправлений. Информация о посылках из-за рубежа начали автоматически сканироваться и распознаваться, а таможенные инспекторы – дистанционно контролировать этот процесс.

В октябре 2019 г. CNews писал о старте в ФТС трехлетнего проекта по созданию своего нового главного ЦОДа в Твери на базе реконструированной местной таможни. Дата-центр был рассчитан на 100 вычислительных стоек. На инженерную часть проекта (без учета «железа») выделили 850 млн руб.

В конце марта 2019 г. стало известно, что ФТС собирается в перспективе отказаться от американской СУБД Oracle в пользу решения российских разработчиков на основе PostgreSQL. Ряд таможенных проектов уже запущен на Postgres Pro.

В ноябре 2019 г. CNews сообщил о том, что российские компании, которые занимаются торговлей со странами ЕАЭС, обязали подавать статистические формы о движении товаров через границу в электронном виде. Правительство сочло, что данная мера снимет лишнюю нагрузку с бизнеса и сделает торговую статистику более точной.

Другие материалы рубрики

На аукционе по поставке серверов для РЖД победитель сбросил цену в 3 с лишним раза

Правительство не захотело обнулять НДС для российской радиоэлектроники

Почему проблему безопасности интернета вещей оказалось так трудно решить?

МВД понадобились тысячи ноутбуков. «Эльбрусы» и «Байкалы» допущены

Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая

Андрей Фаерштейн, ИТ-директор «Русала», в интервью CNews — о смене ИТ-приоритетов из-за «удаленки»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM

Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина

Показать еще

Наука

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара
Показать еще
Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках