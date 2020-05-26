Таможне России утвердили ИТ-планы на 10 лет вперед. Большие данные и ИИ включены

Новая стратегия развития ФТС

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в ближайшее десятилетие внедрит методы и технологии анализа больших данных с применением элементов искусственного интеллекта, примет на вооружение облачные и мобильные технологии, а также разработает и запустит электронные системы сертификации и верификации происхождения товаров. Эти и другие меры по модернизации отечественной таможенной сферы предусматривает стратегия развития таможенной службы до 2030 г., утвержденная Правительством России 23 мая 2020 г. Соответствующий документ опубликован на сайте органа власти.

Среди задач стратегии, озвученных председателем Правительства России Михаилом Мишустиным на оперативном совещании с вице-премьерами 25 мая 2020 г., – изменение процесса таможенного администрирования в пользу его прозрачности, упрощение и ускорение прохождения процедур для добросовестного бизнеса.

По словам премьера, заявленных целей удастся достичь в том числе за счет создания интеллектуальных пунктов пропуска. «Автоматизация таможенных операций, использование интегрированных цифровых платформ, внедрение элементов искусственного интеллекта и систем управления рисками позволят создать в нашей стране высокотехнологичную таможенную систему», – отметил Мишустин. Это, в свою очередь, поможет сделать продукцию российских компаний более конкурентоспособной, позволит бизнесу активнее расширять географию внешнеэкономических и инвестиционных связей, считает премьер-министр.

Власти России затеяли полномасштабную модернизацию ФТС

ФТС, Министерству финансов и Федеральной налоговой службе (ФНС) совместно с другими министерствами и ведомствами поручено разработать план реализации стратегии до конца сентября 2020 г.

Контрольные показатели

В документе приводятся контрольные показатели, которые должны быть достигнуты в результате заложенных в стратегию преобразований. Всего их 10.

Например, в случае успеха реформы к 2024 г. не менее половины всех таможенных операций в России будут совершаться автоматически с использованием информационных технологий, а к 2030 г. – абсолютно все. На сегодня данный показатель находится на уровне 25%.

Доля отправлений в рамках международной интернет-торговли, в отношении которых подаются электронные декларации, в ближайшие четыре года должна вырасти до 20%, а затем до 80% (сейчас – 10%).

Долю документов, применяемых в электронном виде при взыскании таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней, планируется нарастить с 5% до 80% в 2024 г., а в перспективе и до 95%.

Оценивать итоги реализации стратегии Правительство собирается в том числе и на основе отзывов пользователей электронных сервисов ФТС. Причем доля положительно оценивающих удобство и бесперебойную работу этих сервисов к 2030 г. должна составлять не менее 98% по сравнению с заявленными нынешними 90%.

Цифровые преобразования в ФТС

В октябре 2017 г. «Почта России» совместно с таможенной службой запустили во Внуково технологию удаленного контроля почтовых отправлений. Информация о посылках из-за рубежа начали автоматически сканироваться и распознаваться, а таможенные инспекторы – дистанционно контролировать этот процесс.

В октябре 2019 г. CNews писал о старте в ФТС трехлетнего проекта по созданию своего нового главного ЦОДа в Твери на базе реконструированной местной таможни. Дата-центр был рассчитан на 100 вычислительных стоек. На инженерную часть проекта (без учета «железа») выделили 850 млн руб.

В конце марта 2019 г. стало известно, что ФТС собирается в перспективе отказаться от американской СУБД Oracle в пользу решения российских разработчиков на основе PostgreSQL. Ряд таможенных проектов уже запущен на Postgres Pro.

В ноябре 2019 г. CNews сообщил о том, что российские компании, которые занимаются торговлей со странами ЕАЭС, обязали подавать статистические формы о движении товаров через границу в электронном виде. Правительство сочло, что данная мера снимет лишнюю нагрузку с бизнеса и сделает торговую статистику более точной.