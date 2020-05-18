Минобороны под покровом тайны покупает компьютеры на «Эльбрусах» за 195 миллионов

3983

Минобороны намерено потратить до 195 млн руб. на компьютеры, базирующиеся на процессорах «Эльбрус». Параметры закупки неизвестны. В прошлый раз в 2018 г. министерство закупало 1 тыс. рабочих станций на «Эльбрусах» за 400 млн руб.

«Эльбрусы» для Минобороны

Как выяснил CNews, Минобороны намеревается приобрести вычислительные комплексы на базе отечественных процессоров «Эльбрус», выделив на это 195 млн руб. Эта сумма выставлена в качестве начальной цены контракта в тематическом тендере ведомства.

Закупка в формате закрытого аукциона стартовала 14 мая 2020 г. Заявки от претендентов будут приниматься до 22 мая. Торги намечены на 26 мая. Победителю необходимо будет поставить технику до 10 ноября 2020 г.

Какие-либо подробности о требующемся Минобороны «железе» — о числе комплексов, их моделях и конкретных марках процессоров — в публичном доступе не представлены. Закрытый характер процедуры объясняется ее причастностью к гособоронзаказу. Напомним, с целью защиты от западных санкций Минобороны проводит закупки техники на закрытых процедурах. Переход в непубличный режим состоялся согласно постановлению Правительства № 1428 от 27 ноября 2017 г.

Ознакомиться с техзаданием и иными документами авторизованные поставщики могут на специализированной площадке «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа» (АСТ ГОЗ). Имя победителя и предложенная им цена вычислительных комплексов по итогам процедуры достоянием общественности также не станут.

Минобороны покупает технику на «Эльбрусах»

При этом стоит отметить, что Минобороны не воспользовалось временным правом госорганов на безальтернативные неконкурентные закупки у единственных поставщиков. В связи с распространением коронавирусной инфекции Минфин и ФАС в конце марта 2020 г. разъяснили чиновникам, что пандемия является так называемым обстоятельством непреодолимой силы, что снимает с госорганов (но не с компаний с госучастием) ряд тематических ограничений, если они минимально обоснуют причинно-следственные связи между вирусом и закупкой.

В компании МЦСТ, разрабатывающей процессоры «Эльбрус», на вопрос CNews о возможных видах техники, которая могла заинтересовать силовиков, на момент публикации материала ответить не смогли.

Что Минобороны закупало на «Эльбрусах» раньше

Последняя из известных крупных закупок Минобороны компьютеров на отечественных процессорах линейки «Эльбрус» осуществлялась в конце 2018 г. Тогда министерство разместило извещение о покупке 500 станций «Эльбрус 801-РС вариант 2» по начальной цене около 410 тыс. руб. за штуку, и столько же станций «Эльбрус 801-РС вариант 3» по цене порядка 391 тыс. руб. за штуку.

Таким образом, общая начальная цена контракта поставку 1 тыс. станций составила 400 млн руб. Закупленное оборудование победителю тендера необходимо было передать заказчику до 30 сентября 2019 г. Процедура также носила закрытый характер, поэтому другие подробности неизвестны.

«Эльбрус 801-РС» выпускается Институтом электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ) — партнером МЦСТ. В станции задействован восьмиядерный процессор «Эльбрус-8С» с частотой ядра до 1300 МГц. В ассортименте ИНЭУМ имеется еще с десяток различных конфигураций серверов и рабочих станций на разных процессорах линейки «Эльбрус».

Отметим, что у Минобороны есть и опыт приобретения высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных систем «Эльбрус-90 микро». Это название, казалось бы, также отсылает нас к процессорам «Эльбрус». Однако в данных системах задействованы процессоры линейки «МЦСТ R» на основе архитектуры SPARC. По недавнему заверению разработчика, МЦСТ работы по развитию этой линейки сворачивать не планирует.

Впрочем, не исключено, что за формулировкой «вычислительные комплексы» в названии нового тендера Минобороны скрываются персональные компьютеры, а их производством занимается (или легко может начать это делать) достаточно широкий круг сборщиков компьютерной техники.